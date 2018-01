Warum es lohnt Kinder auf der Flucht nicht wegzuwerfen

Karin Grossmann erzählt in einem großartigen Beitrag von Johann Kneihs auf oe1, dass ihrer Mutter auf der Flucht 1945 empfohlen wurde sie solle doch ihr Kind wegwerfen. Sie könne ja noch viele Kinder haben. Die Mutter tat es nicht und Karin Grossmann und ihr Mann wurden zu den Begründern der Bindungsforschung im deutschsprachigen Raum.

Karin und Klaus Grossmann, Bindungsforscher – Ein sicheres Band. Karin und Klaus Grossmann.

Menschen wachsen und entwickeln sich in Beziehungen zu verlässlich verfügbaren, liebevollen Bindungspersonen. Die Entwicklung beginnt bereits in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr. Als Babys und Kleinkinder bekommen wir am meisten in die Wiege gelegt oder auch nicht. 60 % der Kriegseltern sind aufgrund ihrer Traumen dazu kaum in der Lage. Die Eltern und ihre könnten aber mit Unterstützung sehr viel gewinnen. Fähigkeiten zur verlässlichen Freundschaften und Partnerschaften im späteren Leben werden vor Eintritte in die Schule grundgelegt. Wie ein unsichtbares Band hält Bindung die für einander wichtigen Menschen zusammen – mehr oder weniger sicher, besser oder weniger geglückt.

Die Grossmanns wünschten sich die Arie der Zerlina aus Mozarts Oper Don Giovanni.

VEDRAI, CARINO

English translation

Zerlina

You’ll see, my darling; if you are good,

what a fine cure I will give you!

It is a natural one, not unpleasant,

and the chemist can’t make it.

It’s a sure balm which I have with me.

I can give it to you, if you would like to try it.

Do you know where I keep it?

Feel it beating…

…touch me here!