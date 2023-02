Friedenstermine in Österreich

Erstellt am 15.02.2023 von Andreas Hermann Landl

Abfang.org 2023

17. – 19. Feb. 2023:

Internationale Münchner Friedenskonferenz: Frieden und Gerechtigkeit gestalten – NEIN zum Krieg!

> zum Programm (Website) > Programm (pdf)

22. Feb. 2023, 17:00: Treffen des AbFaNG-Koordinationsteams im ÖNB (???)

23. Feb. 2023, ab 19:00: „The victroy we need is peace!“ – Friedenskudgebung und Lichtprojektion

Ort: Heldenplatz, Wien

Veranstalter: transform!eu

24. Feb. 2023, 12 bis 14 Uhr: Mahnwache 1 Jahr völkerrechtstwidriger Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine

Unser Sieg ist Frieden! – Die Waffen nieder! Sofortige diplomatische Initiativen! Militärblöcke spalten – Neutralität verbindet!

Ort: Heldenplatz, Wien, vor dem Kongresszentrum

Veranstalter: FriedensATTAC und andere Gruppen aus dem AbFaNG-Bündnis

24. Feb. 2023, 16:00: Sitzung des AbFaNG-Vorstands

15. März 2023, 18.30 „1933 – 1938 – 90 Jahre Ausschaltung des Parlaments – 85 Jahre Auslöschung Österreichs und Krieg“

Heute gilt umso mehr: Für unsere Demokratie eintreten, für Frieden und Neutralität! Nie wieder Krieg!

Podiumsdiskussion mit Heinz Gärtner, FSG-vida-Vertreter:innen u.a.m.

Ort: ÖGB Catamaran (U2 Donaumarina)

Veranstalter: Gewerkschafter:innen gegen Atomenergie & Krieg, Österr. Solidaritätskomitee, Plattform ProDemokratie, die gemeinsam die Initiative „Unsere Neutralität – unsere Sicherheit“ 2022 starteten > siehe Offener Brief „Unsere Neutralität“

> Beitragssammlung der GGAE zum Thema

22. März 2023: 18:00 Diskussion zum Thema Krieg in der Ukraine mit Impulsreferaten

Ort: Gußhausstraße 14/3, 1040 Wien (3 min von U1/U4-Station Karlsplatz)

Veranstalter: FriedensATTAC und andere Gruppen aus dem AbFaNG-Bündnis

26. März 2023, 19:00: Vortrag & Diskussion „EVALuierung Krieg & Frieden“

Vortragender: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hinrichs, Gründer der EVAL- Bewegung

Ort: 8970 Schladming, Europaplatz 583; Sporthotel Royer

> Programm

6. April 2023: Zivilgesellschaftlicher Workshop zum Thema „Umwelt-Frieden-Klima-Solidarität: Gemeinsam gegen die mulitple Krise“

Ort: ÖGB Catamaran

Geschlossener Workshop. Nähere Information unter contact(a)abfang.org

10. April 2023: Ostermarsch „Unser Sieg ist der Frieden“

Orte und Zeiten: werden noch bekannt gegeben

26. April 2023: Friedenstreffen im 4.

Ort: Gußhausstraße 14/3, 1040 Wien (3 min von U1/U4-Station Karlsplatz)

Themen: werden noch bekannt gegeben

Veranstalter: FriedensATTAC und andere Gruppen aus dem AbFaNG-Bündnis

9. Juni 2023: Veranstaltung zum 180. Geburtstag von Bertha von Suttner

Ort und Zeit: werden noch bekannt gegeben

8. bis 11. Juni 2023: Weltfrieden durch Geldfrieden?

Ort: Bildungszentrum Seitenstetten

Veranstalter: Forum Seitenstetten

> Programm und Anmeldung

14. bis 16. Juni 2023 Tagung „Gespalten? Polarisierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt“

Die interdisziplinäre Tagung beschäftigt sich mit den Risiken, aber auch Chancen von Polarisierungsprozessen. Sie fragt danach, warum, wann und wie gesellschaftlicher Zusammenhalt erodiert und wie eine demokratische Kultur gestaltet sein muss, damit komplexe Gesellschaften auch in stürmischen Zeiten zusammenhalten.

Ort: St. Virgil, Salzburg

Veranstalter: Friedensbüro Salzburg und St. Virgil

Als Referent*innen bzw. Gesprächspartner*innen zugesagt haben u. a. bereits: Rudi Anschober, Tamara Ehs, Lena Schilling, Christian Felber, Wolfgang Merkel. Kateryna Mishchenko, Markus Pausch u.a.

> mehr Infos

19. bis 22. Okt. 2023: 16. Momentum-Kongress – Thema „Hegemonie“

Ort: Hallstadt



> Infos und Anmeldung

