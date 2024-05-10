Internationaler Tag der Kriegsverweigerung

Erstellt am 10.05.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 2576 mal gelesen und am 10.05.2024 zuletzt geändert.

Anlässlich des Internationalen Kriegsdienstverweigerungstages am 15. Mai 2024 startet die internationale Aktion:

#RefuseWar ist ein globales Netzwerk antimilitaristischer und pazifistischer Basisgruppen.

Sie rufen dazu auf: „gemeinsam für eine Welt ohne Krieg“ zu arbeiten.

War Resisters International (WRI) rufen daher ebenfalls auf zur Internationalen Aktion

#RefuseWar – Machen Sie mit!

Überall auf der Welt

töten Kriege Millionen Menschen, zerstören Gemeinschaften und

ruinieren weite Landschaften, während sie gleichzeitig die Zukunft der Menschheit plündern und

die Taschen der Kriegsgewinnler füllen.

Aber: Wo Krieg ist, gibt es Menschen, die sich dem Krieg und der Kriegsmaschinerie widersetzen.

Machen sie mit!

„ Ich lehne den Krieg ab,

weil jeder Krieg geführt wird,

um die Macht zu übernehmen oder auszuweiten.

Ich stehe dafür, Ihrer Überzeugung treu zu bleiben

und mich dagegen auszusprechen.“ Sergej (Russland)

Anlässlich des Internationalen Kriegsdienstverweigerungstages am 15. Mai 2024 startet die internationale Aktion #RefuseWar, um weltweit die Kriegsverweigerung und das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung zu unterstützen. Diese Aktion erweitert die #ObjectWarCampaign , die nach Beginn des Krieges in der Ukraine gestartet wurde, um Unterstützung und Schutz für Kriegsdienstverweigerer, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Weißrussland und der Ukraine zu fordern.

Maria (Italien) sagt: „Ich weigere mich, mich dem gewaltsamen Kriegssystem beugen zu lassen. Ich stehe für das universelle Recht auf Kriegsdienstverweigerung.“

Mit öffentlichen Verweigerungs- und Solidaritätsbekundungen soll nicht nur auf die schrecklichen Folgen von Kriegen aufmerksam gemacht werden, sondern eine entschiede Erhebung gegen Militarismus, Militärdienst und Kriegsvorbereitungen organisiert werden. WRI wollen diejenigen unterstützen, die in der Ukraine, in Israel/Palästina, Kolumbien, im Jemen, im Sudan und in anderen Ländern gegen den Krieg sind und zum Krieg überlaufen, und die Stimmen derjenigen vervielfachen, die über eine zunehmende Militarisierung von Gesellschaften, Politik und Wirtschaft weltweit besorgt sind .

Wie kannst Du der #RefuseWar-Aktion beitreten?

WRI laden Sie ein, sich unserer internationalen #RefuseWar -Kampagne anzuschließen, indem Sie Ihren Widerstand gegen den Militärdienst in Ihrem Land und/oder Ihre Solidarität mit Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren und Kriegsgegnern weltweit erklären. Hierbei handelt es sich um eine internationale öffentliche Kampagne, die darauf abzielt, den hegemonialen öffentlichen Diskurs zu unterbrechen, der die Militarisierung von Gesellschaften weltweit befürwortet. Es handelt sich nicht um einen Appell, Ihre Kriegsdienstverweigerung offiziell gegenüber den Militärbehörden in Ihrem Land zu erklären (weitere Informationen zu den Gründen finden Sie weiter unten unter „Haftungsausschluss“).

Wir sammeln alle Arten von persönlichen Erklärungen und Stellungnahmen , mit denen wir später an die Öffentlichkeit gehen möchten (z. B. mit einer Broschüre, einer Pressemitteilung, einem offenen Brief an die Politik usw.), von Einzelpersonen und Gruppen – unabhängig davon, ob sie nur aus Personen bestehen ein paar Sätze oder ein umfassender Text, ein Foto oder ein Video-Statement, es liegt an Ihnen und Ihrer bevorzugten Art, Ihre Gedanken zum Widerstand mitzuteilen. Gerne können Sie auch unsere Vorlage nutzen und die Sätze „Ich widerspreche/lehne …“ und „Ich stehe für …“ vervollständigen.

Sofia (Israel) sagt: „Ich lehne ab, weil es im Krieg keine Gewinner gibt. Ich stehe für eine friedliche und politische Lösung des Konflikts in Israel/Palästina.“

Sie haben drei Möglichkeiten, an der globalen Aktion #RefuseWar teilzunehmen :

Sie können direkt in der interaktiven #RefuseWar- Karte aktiv werden, wo alle eingereichten und genehmigten Erklärungen veröffentlicht werden. Sobald Sie Ihren Beitrag hochgeladen haben – klicken Sie auf das kleine rosa Pluszeichen und lassen Sie das System die Karte aktualisieren – dauert es dann ein wenig, bis Ihr Statement angezeigt wird.

Sie können direkt in der interaktiven #RefuseWar- Karte wo alle eingereichten und genehmigten Erklärungen veröffentlicht werden. Sobald Sie Ihren Beitrag hochgeladen haben – klicken Sie auf das kleine rosa Pluszeichen und lassen Sie das System die Karte aktualisieren – dauert es dann ein wenig, bis Ihr Statement angezeigt wird. Sie können eine schriftliche Stellungnahme, ein Foto oder ein kurzes Video (nicht länger als 30 Sekunden) erstellen und es mit dem Hashtag #RefuseWar auf Ihre Social-Media-Konten hochladen. Hier finden Sie auch Vorlagen zum Drucken eines Posters (für Englisch nach unten scrollen), die Sie für die Veröffentlichung eines Fotos verwenden können.

(nicht länger als 30 Sekunden) erstellen und es mit dem Hashtag #RefuseWar auf Ihre Social-Media-Konten hochladen. Hier finden Sie auch Vorlagen zum Drucken eines Posters (für Englisch nach unten scrollen), die Sie für die Veröffentlichung eines Fotos verwenden können. Und Sie können uns einfach eine E-Mail an „refusewar@refusewar.org“ senden und wir werden Ihre Stellungnahme auf #RefuseWar veröffentlichen .

Wir freuen uns über Ihren Beitrag auf unserer interaktiven Karte mit Ihren Statements gegen Militarismus und Krieg und in internationaler Solidarität mit allen, die sich gegen Militärdienst und Kriegsanstrengungen wehren. Danke schön!

Gegen Militarisierung und Krieg: Zusätzliche Ressourcen

WRI laden Sie ein, Ihre Erklärung und/oder Solidaritätserklärung #RefuseWar zu verfassen und bei Bedarf auf zusätzliche und überschneidende Themen Bezug zu nehmen. Hier finden Sie eine Auswahl an Ressourcen, um mehr über die folgenden Themen zu erfahren:

Das Ziel von WRI

Unser Ziel ist es, breite Solidarität mit Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren und Kriegsgegnern auf der ganzen Welt zu zeigen – und insbesondere mit denen, die verfolgt werden (oder verfolgt werden), inhaftiert und staatlicher Gewalt ausgesetzt sind, wie Mustafa Hürben (Zypern), Netiwit Chotiphatphaisal (Thailand). ) und Sophia Orr (Israel). Gleichzeitig möchten wir ein starkes Zeichen gegen den Militärdienst in unseren Herkunftsländern setzen, da es insbesondere seit Kriegsbeginn immer wieder Forderungen nach einer (Wieder-)Einführung der Wehrpflicht in den EU-Mitgliedsstaaten gibt in der Ukraine. Wir lehnen diese Entwicklung entschieden ab und fordern die endgültige Abschaffung aller staatlichen Pflichtdienste, einschließlich der Wehrpflicht, und die uneingeschränkte Achtung des unveräußerlichen Menschenrechts auf Kriegsdienstverweigerung! wri-irg.org

Am Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung am 15. Mai 2024 fordert refusewar.org Regierungen weltweit auf, die Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren unverzüglich zu beenden und inhaftierte Kriegsdienstverweigerer freizulassen.

Wir appellieren an die Europäische Union, ihre Grenzen für Kriegsgegner zu öffnen und all jenen Schutz und Asyl zu gewähren, die gegen den Krieg sind und deshalb aus ihren Ländern fliehen müssen. # RefuseWar

WRI rufen Organisationen weltweit auf, die globale Aktion #RefuseWar zu unterstützen , indem Sie WRI Ihr Logo an i nfo@wri-irg.org senden, um es auf der Hauptwebsite von #RefuseWar hinzuzufügen . Wir bitten auch Sie, diesen Aufruf in Ihren Netzwerken zu verbreiten.

Haftungsausschluss

Wir fordern politische Kriegsdienstverweigerungserklärungen und Solidaritätsbekundungen gegen Militärdienst und Krieg im Rahmen einer öffentlichen Kampagne und nicht die Einreichung offizieller Kriegsdienstverweigerungsanträge bei den Militärbehörden Ihrer Länder (nämlich Anträge auf Kriegsdienstverweigerung im Rahmen des Krieges und des Krieges). Zwangsdienstsystem selbst). Natürlich können Sie sich auch für eine offizielle Erklärung entscheiden, allerdings müssen Sie sich in diesem Fall in der Regel zunächst einer militärischen Musterung unterziehen – eine entwürdigende Prozedur und eine Menschenrechtsverletzung an sich. Darüber hinaus würden Sie durch die Einreichung eines offiziellen Antrags auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen bei den Militärbehörden in Ihrem Land den Militärbehörden sensible personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Dies ist ein unnötiger Schritt, da die Wehrpflicht in vielen Ländern derzeit ausgesetzt ist.

Datenprivatsphäre

Eine kurze Bemerkung zur interaktiven Karte zum Thema #RefuseWar. Die Karte nutzt die Open Street Map (OSM) als Alternative zu Google Maps, um Ihre Daten bestmöglich zu schützen.

#RefuseWar wird von Connection eV , War Resisters International und dem European Bureau for Conscientious Objection ins Leben gerufen .

PROGRAMME & PROJEKTE recht, das töten zu verweigern– internationaler tag der kriegsdienstverweigerung – titelseite

THEMA kriegsdienstverweigerung