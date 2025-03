Klimakrieg

Erstellt am 21.05.2024 von Andreas Hermann Landl

Rauch von Waldbränden in Quebec, Kanada, hüllt am Mittwoch, den 7. Juni 2023, die Grand Central Station in New York City ein. © Marc A. Hermann / Metropolitan Transit Authority unter Creative Commons Attribution 2.0)

Die Kosten des Klimawandels sind vergleichbar mit den wirtschaftlichen Schäden, die durch die Führung eines Krieges entstehen

Oliver Milman veröffentliche am 20. Mai 2024 bei thebulletin.org einen Post

Diese Geschichte wurde ursprünglich von The Guardian veröffentlicht . Sie erschien bei the bulletin als Teil der Climate Desk-Zusammenarbeit.

„Untersuchungen haben ergeben, dass der durch den Klimawandel verursachte wirtschaftliche Schaden sechsmal so groß ist wie bisher angenommen. Die globale Erwärmung wird den Wohlstand in einem Ausmaß schrumpfen lassen, das dem Ausmaß der finanziellen Verluste eines andauernden permanenten Krieges entspricht.“

Forscher fanden heraus:

Ein Anstieg der globalen Temperatur um 1 Grad Celsius (1,8 Grad Fahrenheit) führt zu einem Rückgang des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 12 Prozent. Das ist eine weitaus höhere Schätzung als in früheren Analysen. Die Welt hat sich seit vorindustrieller Zeit bereits um mehr als 1 Grad Celsius erwärmt Viele Klimaforscher sagen voraus, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts ein Anstieg um 3 Grad Celsius (5,4 Grad Fahrenheit) eintreten wird. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Verbrennung fossiler Brennstoffe durch Autos, Flugzeuge, Schiffe, Gasthermen, etc. wir dies mit enormen wirtschaftlichen Kosten verbunden sein. Dies ist ein Szenario, das laut dem neuen Arbeitspapier, noch offiziell von Experten begutachtet werden muss.

Ein Temperaturanstieg um 3 Grad Celsius würde zu „steilen Rückgängen bei Produktion, Kapital und Konsum führen, die bis zum Jahr 2100 50 % übersteigen“, heißt es in dem oben verlinkten Papier. Dieser wirtschaftliche Verlust sei so schwerwiegend, dass er „mit dem wirtschaftlichen Schaden vergleichbar sei, der durch einen Krieg im Inland und auf Dauer entsteht“. Damit man sich das vorstellen kann. 3 Grad bedeuten Brände, Stürme und Überflutungen die Ländern der Erde so zerstören wie der Krieg die Ukraine oder den Irak.

„Es wird immer noch ein gewisses Wirtschaftswachstum geben, aber bis zum Ende des Jahrhunderts könnten die Menschen durchaus 50 Prozent ärmer sein, als sie es ohne den Klimawandel gewesen wären“. Adrien Bilal, ein Ökonom in Harvard, der das Buch geschrieben hat Artikel mit Diego Känzig, einem Wirtschaftswissenschaftler an der Northwestern University

„Ich denke, jeder könnte sich vorstellen, was er mit einem doppelt so hohen Einkommen wie jetzt machen würde. Es würde das Leben der Menschen verändern.“

Bilal sagt auch, dass die Kaufkraft ohne die globale Erwärmung der letzten 50 Jahre bereits um 37 Prozent höher wäre als heute. Das heißt die Menschen hätten mit ihrem Geld ohne Klimazerstörungen um 37 Prozent mehr kaufen können. Dieser Vermögensverlust werde sich verschärfen, wenn sich die Klimakrise verschärft, vergleichbar mit der massiven Art wirtschaftlicher Abwanderung, die oft in Kriegszeiten zu beobachten ist.

Bilal: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Vergleich mit dem Krieg nur auf Konsum und BIP bezogen ist – das Leid und Sterben im Krieg ist das Wichtige und wird in dieser Analyse nicht berücksichtigt“ … „Der Vergleich mag schockierend erscheinen, aber wenn man das reine BIP betrachtet, gibt es eine Analogie. Das ist ein beunruhigender Gedanke.“

Die wirtschaftlichen Verluste werden in dem Papier deutlich höher eingeschätzt als in früheren Studien, weil:

Die sozialen Kosten von Kohlenstoffemissionen werden auf 1.056 Dollar pro Tonne beziffert. Die Kosten für die Gesellschaft in Dollar für Schäden, die pro zusätzlicher Tonne Kohlenstoffemissionen entstehen. Die US-Umweltschutzbehörde EPA schätzte die Kosten nur auf rund 190 Dollar pro Tonne.

Die neue Studie haben einen ganzheitlicheren Blick auf die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels, indem sie sie auf globaler Ebene und nicht auf der Basis einzelner Länder analysiere. Dieser Ansatz, erfasse die vernetzte Natur der Auswirkungen von Hitzewellen, Stürmen, Überschwemmungen und anderen sich verschlimmernden Klimaauswirkungen, die Ernteerträge schädigen, die Arbeitsproduktivität verringern und Kapitalinvestitionen verringern.

„Sie sind einen Schritt zurückgetreten und haben die lokalen Auswirkungen mit den globalen Temperaturen in Verbindung gebracht“, sagte der Klimaökonom Gernot Wagner (Columbia University). Er war nicht an der Arbeit beteiligt meinte aber sie sei bedeutsam.

„Wenn die Ergebnisse Bestand haben – und ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass dies nicht der Fall sein wird –, werden sie einen massiven Unterschied in der Gesamtschätzung der Klimaschäden bewirken.“ Klimaökonom Gernot Wagner (Columbia University)

Das Paper stellte auch fest, dass die wirtschaftlichen „Auswirkungen der Klimakrise weltweit überraschend gleichmäßig“ sein werden. Länder mit niedrigerem Einkommen werden natürlich trotzdem mit einem niedrigeren Wohlstandsniveau beginnen.

„Dies sollte wohlhabende Länder wie die Vereinigten Staaten dazu anspornen, im eigenen wirtschaftlichen Interesse Maßnahmen zur Reduzierung der durch die Erwärmung des Planeten verursachten Emissionen zu ergreifen.“

Selbst bei drastischen Emissionssenkungen werde der Klimawandel jedoch hohe wirtschaftliche Kosten verursachen. Selbst wenn die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf etwas mehr als 1,5 Grad Celsius (2,7 Grad Fahrenheit) begrenzt werden könnte würden die BIP-Verluste immer noch rund 15 Prozent betragen. 1,5 Grad ist das weltweit vereinbarte Ziel, das nun außer Reichweite gerät.

Selbst 15% seien immer noch „erheblich“, so Bilal. Die Wirtschaft wachse zwar möglicherweise weiter, aber aufgrund des Klimawandels eben deutlich weniger als ohne Klimawandel. Es wird ein langsam voranschreitendes Phänomen sein. Die Auswirkungen werden aber deutlich zu spüren sein, wenn sie eingetreten sind.

Dieser Artikel folgte auf eine Studie, die letzten Monat in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde . Sie hat festgestellt, dass die durchschnittlichen Einkommen in den nächsten 26 Jahren um fast ein Fünftel sinken würden, verglichen mit dem, was sie ohne die Klimakrise betragen hätten.

Steigende Temperaturen

stärkere Niederschläge und

häufigere und intensivere Wetterextreme

würden laut dem Nature-Artikel bis 2050 voraussichtlich jährlich 38 Billionen Dollar an Zerstörung verursachen.

Beide Papiere machen deutlich:

Die Kosten für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels sind erheblich Im Vergleich zu den Kosten des Klimawandels selbst verblassen sie aber. „Ein ungebremster Klimawandel ist viel kostspieliger, als nichts dagegen zu unternehmen, das ist klar“, so Wagner.

