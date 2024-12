Symposium: Was bedeutet der Einfall der Ukraine in Russland wirklich?

Erstellt am 16.08.2024 von Andreas Hermann Landl

Verantwortliche Staatskunst

Zehn Experten beurteilen die kurz- und langfristigen Auswirkungen der kühnen Invasion Kiews auf den Krieg

Analyse | 15. August 2024 von https://responsiblestatecraft.org/ukraine-kursk-incursion/?

Ab dem 6. August startete das ukrainische Militär überraschend eine grenzüberschreitende Offensive gegen Russland in der östlichen Kursk-Region und änderte damit scheinbar den aktuellen Verlauf des Krieges.

Kiew behauptet, seine Einheiten seien mehr als 32 Kilometer in russisches Territorium vorgedrungen und hätten 74 Siedlungen und Städte mit einer Fläche von etwa 1.000 Quadratkilometern sowie über 100 russische Kriegsgefangene eingenommen.

Moskau hat den Einmarsch zwar eingestanden, am Mittwoch jedoch erklärt, sein Militär habe die Grenze stabilisiert und kämpfe aktiv um die Kontrolle über die umstrittenen Gebiete. Mittlerweile hat sich der Nebel des Krieges gelegt und es gibt keine offizielle Bestätigung über die Zahl der Opfer oder die tatsächlichen Gebietsgewinne der Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Einmarsch als „Provokation großen Ausmaßes“ verurteilt. Das ukrainische Außenministerium wiederum erklärt, es gehe nicht darum, Territorium zu halten, sondern darum, russische Langstreckenraketenangriffe auf die Ukraine aus der Region Kursk zu stoppen, indem dort eine „Pufferzone“ geschaffen werde.

Es bleiben also viele Fragen zur ukrainischen Strategie, zur russischen Reaktion und zu den langfristigen Auswirkungen, die dies auf den gesamten Krieg haben könnte – oder auch nicht –, einschließlich der Möglichkeit künftiger Verhandlungen, der Auswirkungen auf die Moral auf beiden Seiten und ob dies die Unterstützer der Ukraine, einschließlich der USA, ermutigt, dazu beizutragen, den scheinbar scheiternden Kriegsanstrengungen der Ukraine neuen Schwung zu verleihen.

Deshalb hat „Responsible“ einer vielseitigen Gruppe außenpolitischer Experten folgende Frage gestellt:

„Welche Auswirkungen werden die aktuellen ukrainischen Militäreinfälle in die russische Region Kursk wahrscheinlich auf den Ukraine-Krieg insgesamt haben?“

Jasen J. Castillo , Monica Duffy Toft , Ivan Eland, Mark Episkopos , Lyle Goldstein , John Mearsheimer, Sumantra Maitra , Rajan Menon , Peter Rutland , Stephen Walt

Jasen J. Castillo, Co-Direktor, Albritton Center for Grand Strategy, George HW Bush School of Government, Texas A&M University

Wieder einmal haben die ukrainischen Streitkräfte ihren enormen Kampfeswillen unter Beweis gestellt, etwas, das Russland bei seiner Invasion im Jahr 2022 nicht berücksichtigt hatte. Dennoch bleibt das militärische Ziel dieser Offensive unklar. Kurzfristig ist dies ein PR-Schub für die Ukraine und ein moralischer Schlag für Russland. Das Kursk-Wagnis könnte auch den Druck auf die ukrainische Verteidigung verringern, da Russland Truppen verlegt, um den Einfall zu stoppen. Ich befürchte, dass die Ukraine, die mit gefährlichen Engpässen bei Arbeitskräften und Ausrüstung konfrontiert ist, auf lange Sicht Eliteeinheiten aufbrauchen wird, die anderswo gebraucht worden wären. In einem Zermürbungskrieg sind Arbeitskräfte und Ausrüstung von entscheidender Bedeutung. Der Angriff der Ukraine erinnert mich an die kühne westliche Offensive Deutschlands im Jahr 1944, die die Alliierten überraschte, Erfolge erzielte und mit einer Niederlage in der Ardennenoffensive endete, wodurch dann Arbeitskräfte und Ausrüstung verschwendet wurden, die sie Monate später an der Ostfront benötigt hätten.

Monica Duffy Toft, Professorin für internationale Politik und Direktorin des Zentrums für strategische Studien an der Fletcher School of Law and Diplomacy.

Die wahrscheinlichen Auswirkungen des militärischen Einmarsches der Ukraine in Russland werden zwei Interessensschwerpunkte berühren: einen materiellen und einen psychologischen.

Auf der materiellen Achse könnte die Ukraine Russlands Fähigkeit, Raketenangriffe auf ukrainische Ziele zu starten, vorübergehend schwächen. Die heikelsten dieser Angriffe sind die gezielte und systematische Schädigung ukrainischer Zivilisten. In materieller Hinsicht sind jedoch keine nachhaltigen Auswirkungen zu erwarten. Die Ukraine wird zum Rückzug aus Russland gezwungen sein und ihre überlebenden Truppen und Ausrüstung werden nach einer Erholungsphase und Aufrüstung in andere kritische Gebiete an der Front der Ukraine mit Russland umverteilt.

Die größten Auswirkungen sind auf der psychologischen Achse zu erwarten. Die Legitimität des russischen Präsidenten Wladimir Putin als „großer Führer“ wurde bereits in den ersten Kriegswochen beschädigt. Dieser jüngste Übergriff ist noch schlimmer, denn kein russischer Führer kann es sich leisten, den Verlust russischen Territoriums auch nur vorübergehend zu verkraften und dabei seinen Ruf zu wahren.

Putin hat jedoch eine beispiellose Kontrolle darüber, was die Russen über den Krieg erfahren. Die psychologischen Auswirkungen werden vor allem die Ukraine und ihre Verbündeten spüren. Sie werden die Aufmerksamkeitsmüdigkeit in der globalen Sphäre lindern. Sie werden auch die westlichen Geldgeber daran erinnern, dass die Ukraine kämpfen und gewinnen kann, sodass das anhaltende Opfer, das sie durch Waffen- und Munitionslieferungen erbringt, nicht umsonst sein wird.

Ivan Eland, Direktor des Center on Peace & Liberty des Independent Institute.

Obwohl die Ukraine betont, dass es nicht ihre Absicht sei, erobertes Land in Russland zu halten, stellt sich die Frage, welchem ​​Zweck dieser Einmarsch dient. Vielleicht sollte er den russischen Präsidenten Wladimir Putin schockieren und ihm die Verwundbarkeit Russlands vor Augen führen, doch frühere Überfälle oder Angriffe auf Russland und die Krim haben dies bereits gezeigt.

Offensivoperationen kosten normalerweise viel mehr Personal und Ausrüstung als Verteidigungsoperationen. Lohnt es sich also für die Ukraine, Kräfte von den ohnehin dünnen Verteidigungslinien abzuziehen, um eine riskante Offensive mit nur vagen Vorteilen zu starten? Russlands Offensive macht bereits Fortschritte, und da Russland der Ukraine zahlenmäßig und waffentechnisch überlegen ist, muss es seine Angriffstruppen in der Ukraine möglicherweise nicht reduzieren, um russisches Territorium zu verteidigen. Die Ukraine könnte tatsächlich russisches Territorium besetzen wollen, um bei Waffenstillstandsverhandlungen schließlich das von der Ukraine besetzte russische Territorium gegen von Russland besetztes ukrainisches Land einzutauschen, aber die Ukraine läuft Gefahr, von überlegenen Kräften umzingelt zu werden.

Mark Episkopos, Eurasien-Forschungsstipendiat am Quincy Institute for Responsible Statecraft und außerordentlicher Professor für Geschichte an der Marymount University

Der Angriff auf Kursk basierte offenbar auf der Annahme, dass die Ukraine die schwach besetzten russischen Grenzverteidigungen ausnutzen und in den ersten 48 bis 72 Stunden große Landstriche – darunter das Atomkraftwerk Kursk – erobern könnte. Damit würde Moskau vor vollendete Tatsachen gestellt, die als Verhandlungsmasse genutzt werden könnten, um schnell einen Waffenstillstand zu erzwingen und möglicherweise sogar die Bühne für Friedensgespräche zu den Bedingungen der Ukraine zu bereiten. Doch Russland scheint die Versuche der AFU, ihren anfänglichen Brückenkopf deutlich auszuweiten, vereitelt zu haben, und der Ukraine fehlt die langfristige Kapazität, auch nur das bescheidene Territorium zu halten, um das sie derzeit kämpft.

Die Bemühungen, den Kursker Kessel offen zu halten, werden der Ukraine wahrscheinlich keinen strategischen Nutzen bringen und würden massive und anhaltende Investitionen in Truppen und Ausrüstung erfordern, die die ukrainische Verteidigung schwächen und unbeabsichtigt Möglichkeiten für russische Streitkräfte entlang der Kontaktlinien in der ukrainischen Donbass-Region schaffen könnten.

Lyle Goldstein, Direktor für Asienentwicklung, Verteidigungsprioritäten und Gastprofessor am Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University

Kiews unverschämte Offensive in der russischen Region Kursk zeigt, dass die Ukraine noch immer über erhebliche Kampffähigkeiten und ein gewisses Maß an Kampfgeist verfügt. Zweifellos hat die Operation ihren Hauptzweck erfüllt, den Kreml in Verlegenheit zu bringen und so die herkömmliche Darstellung des Krieges dramatisch zu verändern. Dennoch können berechtigte Fragen hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der neuen Offensive gestellt werden. Die Verluste auf der angreifenden Seite sind unvermeidlich hoch, insbesondere unter Umständen, in denen Russland einen erheblichen Feuerkraftvorteil behält. Dies könnte wiederum zu schwerwiegenden Schwächen an anderen Teilen der Kampflinie führen, die die russischen Streitkräfte ausnutzen könnten. Die meisten informierten amerikanischen Strategen hatten der Ukraine im Jahr 2024 geraten, in der Defensive zu bleiben, um ihre Streitkräfte zu schonen und so eine Strategie des „langen Krieges“ zu verfolgen. Es ist auch nicht klar, ob ein solcher symbolischer Schachzug die Verhandlung eines Friedens erleichtern wird. Schließlich ist dies ein weiterer Schritt in die nicht ratsame Richtung einer allgemeinen Eskalation.

John Mearsheimer, R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor an der University of Chicago und Non-Resident Fellow am Quincy Institute

Die Invasion der Ukraine (von Kursk) war ein großer strategischer Fehler, der ihre Niederlage beschleunigen wird. Der entscheidende Erfolgsfaktor in einem Zermürbungskrieg ist das Verhältnis von Opfern zu Einsatz, nicht die Eroberung von Territorium, von dem westliche Kommentatoren so besessen sind. Das Verhältnis von Opfern zu Einsatz bei der Offensive auf Kursk begünstigt Russland aus zwei Gründen. Erstens hat sie relativ wenige russische Opfer gefordert, weil die ukrainische Armee praktisch unverteidigtes Territorium überrannt hat. Zweitens hat Moskau, nachdem es von dem Angriff erfahren hatte, schnell massive Luftangriffe gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen eingesetzt, die sich im offenen Gelände befanden und leicht anzugreifen waren. Wenig überraschend verloren die angreifenden Streitkräfte viele Soldaten und einen großen Teil ihrer Ausrüstung.

Um die Lage noch schlimmer zu machen, zog Kiew erstklassige Kampfeinheiten von den Frontlinien in der Ostukraine ab – wo sie dringend benötigt werden – und machte sie zu einem Teil der Kursk-Streitkräfte. Dieser Schritt verschiebt das ohnehin schon unausgeglichene Verhältnis von Opfern zu Austausch an dieser äußerst wichtigen Front weiter zu Russlands Gunsten. Angesichts der törichten Idee des Kursk-Einmarsches ist es kein Wunder, dass die Russen überrascht wurden.

Sumantra Maitra, Direktorin für Forschung und Öffentlichkeitsarbeit am American Ideas Institute, Autorin von „Sources of Russian Aggression“

Wenn die Ukraine den Krieg nach Russland tragen wollte, um Russland aus einer Position der Schwäche zu Verhandlungen zu bewegen, wird dies scheitern, einfach weil die Ukrainer nicht über die Arbeitskräfte verfügen, um diesen Vorstoß und die anschließende Besetzung durchzuhalten. Es ist ein guter PR-Sieg für die ukrainischen Unterstützer im Westen und zeigt, wie katastrophal rückständig, inkompetent und sowjetisch das strategische Denken Russlands noch immer ist, aber der zahlenmäßige Vorteil Russlands wird bestehen bleiben.

Es könnte auch dazu führen, dass die russische Position verhärtet wird, die Hardliner in der russischen Regierung ermutigt werden und Putin davon abgehalten wird, auf Friedensverhandlungen zu drängen, insbesondere nach der Wahl einer neuen US-Regierung. Dies war vielleicht das eigentliche Ziel der ukrainischen Regierung oder derjenigen, die sie beraten. Indem sie diesen Prozess vereitelt hat, ist es der Ukraine gelungen,

Rajan Menon, nicht ansässiger Senior Fellow bei Defense Priorities und emeritierter Anne-und-Bernard-Spitzer-Lehrstuhlinhaber für Internationale Beziehungen an der Powell School, City College of New York/City University of New York.

Das Kursk-Manöver der Ukraine wurde weithin gelobt – und das zu Recht. Doch sein dauerhafter Erfolg bleibt ungewiss. Ob General Oleksandr Syrskyi nun russisches Territorium für künftige Verhandlungen behalten, russische Truppen von den Schlachtfeldern in Donezk abziehen will, wo sie vorrücken, oder die Russen etwas von dem Leid spüren lassen will, das die Ukrainer seit 2022 erleiden – seine Fähigkeit, eines oder mehrere dieser Ziele zu erreichen, bleibt ungewiss.

Wird die Ukraine, wenn Russland einen hartnäckigen Gegenangriff startet, die logistischen Kapazitäten, Truppenstärke, Feuerkraft und Luftabwehr aufbringen können, die erforderlich sind, um ihre Soldaten in Kursk zu versorgen? Wird Russland gezwungen sein, Truppen aus Donezk abzuziehen (bisher hat es Reserven und Truppen von den Fronten in Charkiw und Kupjansk eingesetzt)? Oder wird Russland die Offensive der Ukraine in Kursk vereiteln und die derzeitige Euphorie in ein Schuldzuweisungsspiel verwandeln, bei dem die ukrainische Führung angegriffen wird, weil sie Truppen nach Kursk entsendet, die anderswo dringend benötigt werden? Für eine Prognose ist es noch zu früh.

Peter Rutland, Professor für Regierungslehre und Inhaber des Colin-und-Nancy-Campbell-Lehrstuhls für globale Fragen und demokratisches Denken an der Wesleyan University

Der ukrainische Einmarsch ist die größte Herausforderung für Putin seit der Wagner-Meuterei im Juni 2023. Er unterstreicht eine der zentralen Behauptungen Jewgeni Prigoschins – die Korruption und Inkompetenz der russischen Armeekommandeure, die den Angriff nicht vorhergesehen und die ukrainischen Invasoren nur langsam vertrieben haben. Er widerlegt einige der zentralen Themen der Kreml-Propaganda – dass Russland den Krieg gewinnt und dass Putin die Russen vor einer feindlichen Welt schützt. Er entlarvt auch Putins Drohungen, im Falle einer Eskalation der Kämpfe auf russisches Territorium Atomwaffen einzusetzen. Unabhängig von den militärischen Kosten und Vorteilen des Überfalls besteht kein Zweifel daran, dass es sich um einen politischen Coup für Kiew handelt.

Stephen Walt, Robert und Renee Belfer, Professor für Internationale Angelegenheiten, Yale University

Der ukrainische Einmarsch in Russland ist eine Nebenschau, die die ukrainische Moral stärken und dem Westen das Vertrauen geben soll, Kiew weiterhin zu unterstützen, aber den Ausgang des Krieges wird er nicht beeinflussen. Berichten zufolge haben ukrainische Streitkräfte etwa 1000 Quadratkilometer schlecht verteidigten russischen Territoriums erobert. Die gesamte Landfläche Russlands beträgt mehr als 17 Millionen Quadratkilometer, was bedeutet, dass die Ukraine jetzt 0,00588 % Russlands „kontrolliert“.

Zum Vergleich: Russische Truppen halten derzeit etwa 20 Prozent der Ukraine besetzt, und die gescheiterte ukrainische Offensive im vergangenen Sommer zeigt, wie schwierig es für die Ukraine sein wird, diese Gebiete zurückzuerobern. Der Einmarsch mag für Putin eine kleine Blamage sein (und ein weiterer Beweis dafür, dass Russland viel zu schwach ist, um in den Rest Europas einzumarschieren), aber das Schicksal der Ukraine wird von dem bestimmt, was in der Ukraine passiert, und nicht von dieser Operation.

