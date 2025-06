Zivile Konfliktbearbeitung

Die weiterführende Ressourcensammlung zum Thema Rassismus- und machtkritisches Denken und Handeln in der Zivilen Konfliktbearbeitung bündelt praktische Hilfestellungen und weitere wertvolle Literatur aus diesem Themenfeld. Diese ausgewählten Publikationen unterstützen dabei, diskriminierende Strukturen zu erkennen und zu überwinden, und tragen zur Förderung einer gerechteren und inklusiveren Gesellschaft bei. Die Sammlung wird kontinuierlich ergänzt, und Hinweise dazu sind willkommen an cora.biess@pzkb.de.Zur Ressourcensammlung

Online workshop on 4 November, 2-5 pmRethinking Peace and Conflict: The ‘Colonial Underside’ and Its Conceptual Ground Our conceptual and theoretical understanding of peace work and conflict transformation is often based on Eurocentric assumptions. These characterise the self-image, attitudes and concrete goals of international peace projects – usually dominated by actors from the Global North. By marginalising other perspectives, epistemic violence is perpetuated and equal recognition and partnerships are made more difficult.



In this workshop, we want to create space for critical reflection and interactive creativity: What understandings of peace and conflict exist in locally-led peace initiatives but are not heard and recognised? How can a different conceptual framework inform our understanding of partnerships and offer new insights into peace and conflict? Robinah Nampanga will give insights into the Ubuntu Philosophy and provide impulses for conflict transformation from an anti-racist perspective.



Important note: We do not send out registration confirmations. We will provide a zoom link for the workshop a few days before the event.



For registration and further questions, please contact Cora Biess: cora.biess@pzkb.de.



Mehr erfahrenJetzt anmelden!

News

Call for Applications: ifa Research Programme “Culture and Foreign Policy”The ifa invites proposals for a six-month research project on „Gender Perspectives on AI“ as part of its „Culture and Foreign Policy“ programme, which aims to provide experts with opportunities to research international cultural relations, summarize academic findings, and formulate policy recommendations.



Mehr erfahren

Publikationen

„Die Deutsche Nachhaltigkeitspolitik muss endlich verbindlicher werden“

Die aktualisierte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2023, die laut VENRO stärker Politikkohärenz und Spillover-Effekte berücksichtigt, bleibt weiterhin unverbindlich und treibt die internationale Dimension globaler Nachhaltigkeit nur unzureichend mit konkreten Maßnahmen und Indikatoren voran, heißt es in der Stellungnahme des Dachverbands.



Mehr erfahren

„2023 Voluntary National Reviews through the Lens of Peaceful, Just and Strong Institutions“

The 2023 Voluntary National Reviews report examines the integration and progress of SDG 16 on Peaceful, Just, and Strong Institutions within national priorities, stakeholder inclusivity, and existing gaps, highlighting that achieving this goal requires collective efforts from all member states and stakeholders towards a shared vision of peace, prosperity, partnerships, investment in populations, and planetary protection.



Mehr erfahren

„Die engen Grenzen von Äthiopiens nationalem Dialog“

Gerrit Kurtz analysiert in einer Veröffentlichung bei der SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik), dass der nationale Dialog Äthiopiens aufgrund anhaltender Gewalt, eingeschränkter Medien- und Meinungsfreiheit und der Dominanz der Regierungspartei kaum zur Lösung der strukturellen Probleme beitragen kann; ein zusätzlicher Dialog zwischen politischen Akteuren könnte jedoch hilfreich sein, so Kurz, wobei internationale Unterstützer*innen eine autoritäre Konsolidierung vermeiden sollten.



Mehr erfahren

National Dialogue Handbook – A Guide for Practitioners

Grounded in a series of contemporary case studies, this Handbook aims to contribute to the nascent debate about National Dialogue, bringing together insights and expertise from diverse regions. In doing so, it seeks to present systematic reflections and offers practical advice.



Mehr erfahren

„Eskalation des Schattenkriegs“

Dr. David Jalilvand beleuchtet in seinem Artikel im ipg-journal der Friedrich-Ebert-Stiftung, wie die mit dem Iran verbündete Hisbollah und die israelische Armee ihre Auseinandersetzungen zunehmend steigern. Er stellt die Frage, ob ein Bodenkrieg noch abgewendet werden kann.



Mehr erfahren

„Der Zivile Friedensdienst in der Extremismusprävention“

Extremismusprävention ist gleich Gewaltprävention. Der größte Faktor für Radikalisierung ist die Perspektivlosigkeit, vor allem junger Menschen. Sei es durch Armut, Ausgrenzung oder Diskriminierung, wenn Menschen keine Möglichkeiten der Bildung oder Arbeit haben, sind sie anfälliger für Rekrutierung. Die Arbeit des ZFD trägt in all seinen Bereichen zur Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus bei. Das Factsheet bietet kompakte Infos und erläutert, weshalb Extremismusprävention Teil der Friedensarbeit ist.



Mehr erfahren

„Conflict Sensitive Media Work within the Civil Peace Service (CPS)“

The media plays an important role in shaping public discourse on current issues – especially in conflict situations. Depending on the reporting, media can either exacerbate conflicts or contribute to their de-escalation and constructive management. The aim of CPS’s work in this field, is to support partner organizations that work on conflict-sensitive media content.



Mehr erfahren

Stellenanzeigen

Koordinator*in für Finanzadministration und Verfahren im Zivilen FriedensdienstDas Konsortium Ziviler Friedensdienst sucht zum 1.1.2025 eine*n Koordinator*in für Finanzadministration und Verfahren im Zivilen Friedensdienst – mit einem Stellenanteil von 62,5% (25h).



Mehr erfahren

Referent_innen (m/w/d, zw. 55% und 80%)VENRO sucht für das Projekt „Starke Zivilgesellschaft in Süd-Nord-Partnerschaften“ zwei Referent_innen (m/w/d, zw. 55% und 80%) in Berlin, Deutschland.



Mehr erfahren

ZFD-Koordinator_in (m/w/d)EIRENE sucht eine_n ZFD-Koordinator_in (m/w/d) für die Leitung und Aufbau des Koordinationsbüros in Kampala, Uganda.



Mehr erfahren

Berater_in auf Zeit für finanzadministrative Prozesse gesuchtEIRENE sucht im Bereich Internationale Friedenskooperationen für eine Dauer von etwa 60 Beratungstagen im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2026 eine_n Berater_in auf Zeit für finanzadministrative Prozesse.



Mehr erfahren

Advisor in ZimbabweWeltfriedensdienst e.V. is looking for an Advisor for Coordination, Management and Advocacy in Chimanimani, Zimbabwe.



Mehr erfahren

ZFD-Fachkraft für Environmental Peacebuilding (w/m/d)Zur Unterstützung der Partnerorganisation Green Scenery Sierra Leone sucht AGIAMONDO e.V. eine ZFD-Fachkraft für Environmental Peacebuilding (w/m/d) in Freetown, Sierra Leone.



Mehr erfahren

ZFD-Fachkraft für politische Jugendarbeit (m/w/d)Zur Unterstützung der Partnerorganisation West African Youth Network (WAYN) sucht AGIAMONDO e.V. eine ZFD-Fachkraft für politische Jugendarbeit (m/w/d) in Freetown, Sierra Leone.



Mehr erfahren

Koordinator*in des ZFD-Programms Sierra Leone (m/w/d)AGIAMONDO e.V. sucht für sein ZFD-Landesprogramm in Sierra Leone eine*n Koordinator*in des ZFD-Programms Sierra Leone (m/w/d) in Freetown, Sierra Leone.



Mehr erfahren

Sozialpädagog*in für psychosoziale Weiterbildung an Schulen (m/w/d)Zur Unterstützung der Diözese Cape Palmas sucht AGIAMONDO e.V. eine*n Sozialpädagog*in für psychosoziale Weiterbildung an Schulen (m/w/d) in Harper, Liberia.



Mehr erfahren

Trainer*in für Mediationsmethoden in Landkonflikten (m/w/d)Zur Unterstützung der Partnerorganisation TERELEPAR sucht AGIAMONDO e.V. eine*n Trainer*in für Mediationsmethoden in Landkonflikten (m/w/d) in Soroti, Uganda.



Mehr erfahren

Referent*in für politische Jugendbildung und Programmentwicklung (m/w/d)Zur Unterstützung des House of Grace sucht AGIAMONDO e.V. eine*n Referent*in für politische Jugendbildung und Programmentwicklung (m/w/d) in Haifa, Israel / Palästina.



Mehr erfahren

Trainer*in Friedens- und Versöhnungsprozesse (m/w/d)Zur Unterstützung der Partnerorganisation Oasis de Paix et Réconciliation (CINOPR) sucht AGIAMONDO e.V. eine*n Trainer*in Friedens- und Versöhnungsprozesse (m/w/d) in Bujumbura, Burundi.



Mehr erfahren

TermineBonner Friedenstage 2024: Frieden fördern vor Ort und weltweit

30. August – 1. Oktober 2024 / Bonn & OnlineDie Bonner Friedenstage 2024 finden vom 31. August bis 1. Oktober 2024 statt und widmen sich der Förderung des Friedens sowohl lokal als auch weltweit. In verschiedenen Veranstaltungen wird über aktuelle Konflikte wie in der Ukraine und im Nahen Osten sowie über internationale und lokale Friedensinitiativen diskutiert. Kreative Events, Filmvorführungen und Workshops bieten eine Plattform für den Dialog und das Engagement für den Frieden.



Mehr erfahren

Ulmer Friedenswochen

1. – 30. September 2024 / UlmZum 20. Mal finden vom 1. bis 30. September 2024 die Ulmer Friedenswochen statt mit einem bunten Programm beginnend mit einer Radsternfahrt zu Ulmer Rüstungsfirmen, Friedensmahnwachen und -gottesdiensten, Vorträgen sowie einem Kinder- und Familienfest. Das ausführliche Programm kann der Homepage der Friedenswochen entnommen werden.



Mehr erfahren

Wahrnehmungen und Positionierungen zum Nahost-Konflikt: Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Südosteuropa und Deutschland

02. – 04. September 2024 / LoccumWie haben sich Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt? Wie gestaltet sich die Israel-Palästina-Debatte heute in diesen Ländern, und welche Relevanz haben diese Entwicklungen für die Debatten in Deutschland?



Mehr erfahren

Regional and Local Responses to Global Refugee Movements: Contexts, Challenges, Solutions

17. – 18. September 2024 / BonnThe 5th Conference of the German Network of Forced Migration Studies aims to shed light on the global, regional and local contexts of forced migration and displacement, including the causes and trends that force people into mobility, but also immobility. Contributions to the Conference may address a variety of issues, such as the geopolitical, economic, social and other factors that contribute to forced displacement worldwide. Case studies from different countries, regions and communities can show how different actors are responding to migration and what strategies have been developed to address the challenges of forced migration and displacement.



Mehr erfahren

Save the Date: Berlin Peace Dialogue 2024

5. November 2024 / Berlin & OnlineDie Jahreskonferenz 2024 des Beirats findet dieses Jahr am 5. November im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin sowie Online statt. Das diesjährige Thema ist: „Die Bedeutung von Krisenprävention und Friedensförderung in einem Zeitalter der Geopolitik.“



Mehr erfahren

Save the date: Nepal Dialogue Forum Conference 2024: Implications of climate change on human rights in Nepal

26. – 27. November 2024 / OnlineNepal Dialogue Forum conference on implications of climate change on human rights in Nepal, will be held 26 and 27 november 2024, online. Further information will be published on the website in September.



Mehr erfahren

Mehr Termine

Der Terminkalender unter pzkb.de/termine beinhaltet Veranstaltungen der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung und ihrer Mitglieder sowie weiterer Akteur*innen in unserem Arbeitsfeld.



Zum Kalender

Wir über unsDie Plattform Zivile Konfliktbearbeitung ist das zentrale Netzwerk zur Förderung der Zivilen Konfliktbearbeitung im deutschsprachigen Raum. Seit ihrer Gründung 1998 vernetzt und stärkt sie die zivilgesellschaftliche Friedens-Community und agiert als deren Vertreterin im politischen Raum. Die Mitglieder der Plattform decken ein breites Spektrum aktiver Friedensarbeit ab. Sie kommen unter anderem aus der Zivilen Konfliktbearbeitung im Inland, der Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit, Friedensforschung, Mediation und Friedensbewegung.