Schreibe einen Kommentar

Erstellt am 10.09.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 2660 mal gelesen und am 02.10.2024 zuletzt geändert.

Wir laden Euch herzlich ein, mit uns gemeinsam für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren:

21. September 2024 – Weltfriedenstag in Wien

Das Bündnis STIMMEN FÜR NEUTRALITÄT (https://www.stimmenfuerneutralitaet.at) ruft zur Demonstration auf.

Es wird zwei Demozüge geben: einen vom Westbahnhof und einen vom Hauptbahnhof

Die Arge für Wehrdienstverweigerung und Gewaltfreiheit (www.verweigert.at)

organisiert den Demozug ab Hauptbahnhof.

Beginn 14h bei den Bahnhöfen,

Endpunkt 16Uhr am Heldenplatz / Ballhausplatz.

Unser Treffpunkt: 14 Uhr Am Hauptbahnhof / Sonnwendgasse (= Platz am südlichen Bahnhofausgang).



Die Demoroute (Plänchen anbei) geht über Favoritenstraße – Karlsplatz – Oper – Ring – Heldenplatz und zum Ballhausplatz.

Wir werden auch diverse Transparente dabeihaben,

mit Friedenszitaten von Bertha v. Suttner, Albert Einstein, Alexander Kluge uvm.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mithelfen könnt, eines zu tragen.



STIMMEN FÜR NEUTRALITÄT

Gemeinsam für Frieden, Demokratie &

soziale Gerechtigkeit

Demonstration für Frieden und Neutralität

Download Flugblatt

Am 21. September begehen die Friedenskräfte in aller Welt den Weltfriedenstag.

Auch die Friedensbewegung in Österreich, die Bündnisbewegung „Stimmen für Neutralität!“, wird an diesem Tag mit einer Großdemonstration und einer Abschlusskundgebung am Ballhausplatz in Wien ihre Positionen und Forderungen in die Öffentlichkeit tragen.

WIR SAGEN:

STOPP DEM KRIEG IN DER UKRAINE! STOPPT DEN KRIEG IN PALÄSTINA!

FÜR EINEN SOFORTIGEN WAFFENSTILLSTAND!

FÜR NEUTRALITÄT, FRIEDEN, DEMOKRATIE UND SOZIALE GERECHTIGKEIT!

Wir rufen alle Menschen in Österreich dazu auf, mit uns an diesem Tag auf die Straße zu gehen, und damit unseren Sorgen, unseren Forderungen an die Politik hörbar, sichtbar Ausdruck zu verleihen!

Download Flugblatt

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine investierten die EU-Staaten Hunderte Milliarden Euro in die Aufrüstung und in den Krieg zur Unterstützung der Ukraine.

Auch Österreich plant mit „Sky Shield“ und der Beschaffung neuer Panzer weitreichende Investitionen in Waffen. Allein die zusätzlichen Ausgaben bis 2027, insgesamt 16 Milliarden Euro, entsprechen rund zwei Dritteln der jährlichen Bildungsausgaben in Österreich.