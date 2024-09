Schreibe einen Kommentar

Erstellt am 18.09.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 71 mal gelesen und am 21.09.2024 zuletzt geändert.

Ein Blick auf das Wandgemälde von Eduardo Kobra, das sich im UN-Hauptquartier befand. Eduardo stammt aus São Paulo, Brasilien, und das Wandgemälde ist eine Spende der Ständigen Vertretung Brasiliens. Das Thema des Kunstwerks ist nachhaltige Entwicklung, insbesondere das Konzept, die Bedürfnisse der Gegenwart zu erfüllen, ohne die Fähigkeit der Erde zu gefährden, die Bedürfnisse künftiger Generationen zu erfüllen. UN-Foto/Rick Bajornas

Was ist der Gipfel der Zukunft?

Der Gipfel ist eine hochrangige Veranstaltung, bei der führende Politiker aus aller Welt zusammenkommen.

Sie wollen einen neuen internationalen Konsens darüber zu erzielen, wie wir die Gegenwart verbessern und die Zukunft sichern können.

Eine wirksame globale Zusammenarbeit wird für unser Überleben immer entscheidender. In einem Klima des Misstrauens und unter Einsatz veralteter Strukturen, die den heutigen politischen und wirtschaftlichen Realitäten nicht mehr gerecht werden, ist sie jedoch nur schwer zu erreichen.

Diese einmalige Gelegenheit bietet die Möglichkeit, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen und zu zeigen, dass durch internationale Zusammenarbeit vereinbarte Ziele wirksam erreicht und neue Bedrohungen und Chancen bewältigt werden können.

Im September werden die Staats- und Regierungschefs der Welt bei den Vereinten Nationen zusammenkommen, um den Zukunftspakt zu verabschieden, der als Anhänge einen Globalen Digitalpakt und eine Erklärung über zukünftige Generationen enthalten wird .

UN-TV zum Summit for Future: https://cdnapisec.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/49754663?

Summit of the Future Explainer: Gibt es einen besseren Weg, unsere Welt zu gestalten? Und wie können wir angesichts so vieler globaler Umwälzungen und Konflikte eine gerechtere Zukunft erreichen?

Auf dem Weg zu einem Pakt für die Zukunft

©UN Photo/Rick Bajornas

Der Gipfel der Zukunft verfolgt zwei Ziele:

unsere Bemühungen zur Erfüllung unserer bestehenden internationalen Verpflichtungen zu beschleunigen und

Ergreifen Sie konkrete Maßnahmen, um auf neue Herausforderungen und Chancen zu reagieren.

Dies soll durch ein handlungsorientiertes Abschlussdokument mit dem Namen „ Pakt für die Zukunft“ erreicht werden .

Der Pakt wird im Vorfeld und während des Gipfels im September 2024 ausgehandelt und von den Ländern gebilligt .

Das Ergebnis wird eine Welt – und ein internationales System – sein, die besser darauf vorbereitet sind, die Herausforderungen zu bewältigen, denen wir jetzt und in Zukunft gegenüberstehen – zum Wohle der gesamten Menschheit und der künftigen Generationen.

Umfang des Gipfels [pdf] PGA-Brief [pdf]

Zum Hauptinhalt springen

Willkommen bei den Vereinten Nationen

Vereinte Nationen

Spenden