Friedensforscher Thomas Roithner über Perspektiven für Frieden und Sicherheit in Europa

Erstellt am 02.12.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 1266 mal gelesen und am 03.12.2024 zuletzt geändert.

1.000 Tage russischer Angriffskrieg

In einem ausführlichen Interview auf ORF III sprach Thomas Roithner anlässlich des Jahrestags von „1.000 Tagen russischer Angriffskrieg in der Ukraine“ über die drängende Frage, wie Friedensverhandlungen und eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung gestaltet werden könnten. Das Gespräch mit Theresa Kulovits beleuchtete auch die humanitäre Notwendigkeit von Abrüstung und die Dynamiken, die die Aufrüstung in Europa derzeit prägen. Neben diesen politischen und wissenschaftlichen Themen gab Roithner auch persönliche Einblicke. Das Interview ist weiterhin in der ORF TVthek verfügbar (ab Minute 59:30).

Symposium in Graz: Gibt es friedliche Lösungen für Krieg und militärische Bedrohung?

Am 10. Dezember lädt die Grazer Initiative für Frieden und Neutralität (GIFFUN) zu einem spannenden Symposium ins Festsaal der Arbeiterkammer Graz. Unter der Moderation von Renata Schmidtkunz diskutieren namhafte Expert*innen wie Stephanie Fenkart (Direktorin des Internationalen Instituts für Frieden), Gerald Karner (Militärexperte), August Pradetto (Professor für Internationale Beziehungen, Hamburg) und Thomas Roithner. Die Veranstaltung zielt darauf ab, friedliche Antworten auf Konflikte und Bedrohungen zu finden. Interessierte sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Mehr Informationen gibt es auf GIFFUN.at.

Rezension: Friedenslösungen im Fokus

In der aktuellen Ausgabe der Österreichischen Militärischen Zeitschrift (ÖMZ) hat Thomas Roithner den von Heinz Gärtner herausgegebenen Band „Die Ukraine im Krieg. Ist Frieden möglich?“ besprochen. Seine Rezension hebt die konstruktive Herangehensweise des Buches an Vorschläge zur Beendigung des Krieges hervor. Die Ausgabe Nr. 6/2024 ist im Shop der ÖMZ erhältlich. Einen kostenlosen Einblick in die Rezension gibt es online.

Salzburg diskutiert: Neutralitätspolitik und Friedensinitiativen

Unter dem Titel „Krieg, Kanonen, Kernwaffen. Wo bleibt eine aktive Friedens- und Neutralitätspolitik?“ veranstalten die Salzburger Grünen – Generation Plus eine Debatte am 28. Januar 2025. Im Parkhotel Brunauer diskutieren der Nationalratsabgeordnete David Stögmüller und Thomas Roithner mit dem Publikum. Die Moderation übernimmt Barbara Sieberth vom Friedensbüro Salzburg. Diese Veranstaltung ist eine willkommene Gelegenheit, um das Thema Friedenspolitik in den öffentlichen Diskurs zu bringen.

Aktuelle Publikationen und Termine

Thomas Roithner veröffentlicht regelmäßig neue Beiträge und informiert über seine Vorträge auf www.thomasroithner.at. Interessierte finden dort auch Medienberichte sowie weitere Analysen zu aktuellen friedenspolitischen Themen.

Fazit: Den Dialog stärken, den Frieden suchen

Mit diesen Veranstaltungen und Publikationen setzt Thomas Roithner ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung von Frieden und Neutralitätspolitik in Zeiten globaler Unsicherheit. Die Auseinandersetzung mit friedlichen Lösungen bleibt zentral – sowohl in der Wissenschaft als auch in der öffentlichen Debatte.