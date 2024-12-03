Krampus und Nikolo ermitteln zum Klima-Frieden

Erstellt am 03.12.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 6912 mal gelesen und am 07.12.2024 zuletzt geändert.

Der Klima-Friedenskrampus war da (ಠ益ಠ)

und der Klima-Friedensnikolo 🙂

Es war wieder soweit Mephisto der Geist der stets verneint und doch das Gute will: Der Krampus, der finstere Wächter der Gerechtigkeit; der unbequeme Mahner der Sünden, er schärfte seine Hörner und wetzte die Kette. Am 5. Dezember 2024 zog er durch die Straßen.

Er und die anderen Klima-Friedensteufel und Perchten nahmen sich jene vor, die das Klima und den Frieden mit Füßen treten. Nun haben sie schon mit den Liste für 2025 angefangen. Ein Blick auf die Kandidat*innen des Jahres:

SUV-Benzin-Hirn-Proleten auf dünnem Eis!

Ganz oben auf seiner Liste des Krampus stehen heuer die Fahrer*innen von schwergewichtigen SUVs.

Der Krampus hat genaue Daten:

Der Audi Q5 wird hämisch „Klimaschänder des Jahres“ genannt.

Der Krampus schnaubt vor Wut:

SUVs wie der Audi Q5 stoßen bis zu 215 g CO₂ pro Kilometer aus.

aus. Fährt man einen dieser Kolosse 15.000 Kilometer im Jahr, so produziert er etwa 3,2 Tonnen CO₂. Das entspricht einem Klimafriedens-Schaden von rund 150 gefällten Bäumen. Sie würden ansonsten Tag und Nacht CO₂ binden; würden und die Luft sauber halten; Schatten spenden und vielen Tieren eine Öko-Nische etc …

Während die Umwelt leidet, düsen die Vergaser-SUVs durch die Stadt, als gäbe es kein Morgen. Der Krampus wird sie sich ihre Nummern notiert. Er wird sie genauer ansehen, was sie sonst noch für Schandtaten vollbracht haben.

Vielleicht bringt er den ein oder anderen 2025 direkt ins Kohlekraftwerk, in einen Waldbrand oder eine Flut wie in Südspanien oder nach Pressbaum zur Nachhilfe. Da hat er ja 2024 gründlich gewerkt.

Letztlich erwischt er immer alle. Wenn ich zu Lebzeiten, im Jenseits. Sogar die Brut der Bösen bekommt er im Dieseits letztlich immer. Böse Eltern straft er durch eine Bindungssystem-Störung der Kinder. Das ist dann die Neurosen- und Psychosen-Hölle auf Erden für Nazi- und Neo-Nazi-Kinder und Kinder aller Diktatoren, Anti-Sozialen Politiker*innen etc. von links nach rechts und von rechts nach links. Kleine-Fische landen mit Glück im Klima-Friedens-Fegefeuer 2025.

Der Krampus und Autokratie-Sponsoren in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Auch die fleißigen Unterstützer*innen autoritärer Regime an der Zapfsäule müssen zittern. Krampus-Research findet alles:

Österreichs Abhängigkeit von Rohöl aus Autokratien vom Irak über die Top-Autokratie Saudi-Arabien oder von Kasachstan bis Russland lag 2023 noch bei über 90 %

1,93 im Autokratie-Index von Saudi-Arabien macht den Krampus schon neidisch auf die finstere Reputation der Scheichs. Er hat die Bin Salmans der Erde auf der Klima-Konferenz in Baku aber scharf im Auge behalten. Er heizt schon jetzt die Hölle für sie ein. Er überlegt heuer, den Verantwortlichen symbolisch ein brennendes Fass Rohöl zu schenken mit einer Anti-Personen-Mine neuester Bauart im Deckel. Das ganze versehen mit einem Zettel: „Genug verbrannt!“. Eine Kleine-Ausgabe davon gibt es für SUV-Klima-Friedensprolos.

Nikolaus belohnt die Klimaheld*innen

Doch der Nikolaus, warmherziger Bringer von Hoffnung und Anerkennung, steht schon bereit. Am 6. Dezember kommt er mit einem Sack voller Geschenke für jene, die zur Klima-Friedenswende beitragen. Und da ist eine ganz besondere Person auf seiner Liste – meine 88-jährige Mama!

Mama, die Klimaheldin

Sie hat mit ihrer brandneuen Photovoltaikanlage so viel Strom erzeugt, dass sie den Planeten jubeln lässt. Ihre Einsparungen entsprechen 1000 Bäumen. Um es in Nikolaus-Währung zu sagen: einem prall gefüllten Klimakonto! Der Nikolaus überlegt bereits, ob er ihr noch 4,5 kWh Peak für das Dach schenken soll – und dazu eine Wallbox für ein Sharing-E-Auto und E-Lastenrad, das sie im Viertel teilen kann. Gratis tanken für mich inklusive.

Ein Geschenk, das zählt

Falls der Nikolaus das alles möglich macht, hätte Mama nicht nur 2000 Bäume kompensiert, sondern auch X Tonnen Erdöl eingespart. Und das Beste daran? Sie zeigt, dass auch Senior*innen eine treibende Kraft für den Klimaschutz sein können. Der Nikolo sagt wie Greta Thunberg: „Niemand ist zu klein um einen Unterschied zu machen“.

Ein kleiner Appell

Der Krampus hofft, dass seine Liste nächstes Jahr kürzer wird. Der Nikolaus dagegen träumt von einem pralleren Photovoltaik oder Windrad-Geschenkesack. Also: Raus aus dem SUV, rein in die E-Sharing-Communities! Und wer wie Andreas’ Mama handelt, hat nächstes Jahr sicher einen Platz in des Nikolaus’ Herzen – und bekommt vielleicht ein paar extra Kilowatt-Stunden mehr auf dem Dach oder einen CO2-Kompensationsscheck, eine Öko-Energie-Gutschrift, … oder einfach ein gutes Gefühl für sich und die Enkerl und Urenkerl.

Linksammlung von Krampus und Nikolo

Wenn der Krampus am 5.12.2025 auf seiner Liste hat

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Wenn der Nikolo 2025 belohnen will

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