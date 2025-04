Erstellt am 26.12.2024 von Andreas Hermann Landl

Was haben Künstlerinnen seit 1971 zur Friedenskultur beigetragen? Miley Cyrus, Sean Lennon, … ?

1. Hintergrund: Die Friedenskampagne

Lennon und Ono führten Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre eine weltweite Kampagne gegen den Vietnamkrieg. Ein bekanntes Projekt war ihre Plakataktion mit dem Slogan “War Is Over! If You Want It”, die in Städten weltweit gezeigt wurde. Dann produzierten sie den Song – hier das Original.

Eine Friedenskampagne von John Lennon & Yoko Ono – die jeder Krieg brauchen kann.

Sie wollten mit dem Lied die Botschaft von Frieden und Hoffnung in der Weihnachtszeit verbreiten und den Slogan musikalisch aufgreifen.

2. Musikalische Inspiration

• Das Lied basiert auf der Melodie eines traditionellen englischen Volkslieds, “Stewball”.

• Die Verwendung dieser eingängigen Melodie sollte das Lied leicht zugänglich und einprägsam machen.

3. Entstehung und Aufnahme

• Die Aufnahme fand im Oktober 1971 in den Record Plant Studios in New York City statt.

Miley Cyrus & Mark Ronson feat. Sean Ono Lennon – „Happy Xmas (War Is Over)“ (2018)

Diese Kollaboration brachte eine moderne Version des Friedensliedes heraus, wobei Sean Ono Lennon, der Sohn von John Lennon und Yoko Ono, beteiligt war.

• Produziert wurde es von Phil Spector, der für seine “Wall of Sound”-Technik bekannt ist.

• Der Kinderchor stammt von den Harlem Community Choir, was dem Lied einen warmen, weihnachtlichen Klang verleiht.

4. Botschaft und Text

• Der Text ist sowohl persönlich als auch universell gehalten, etwa in der Zeile “And so this is Christmas, and what have you done?”, die zur Reflexion über das Jahr aufruft.

• Der Refrain “War is over, if you want it” knüpft an ihre Kampagne an und fordert aktives Handeln für Frieden.

5. Rezeption

• Obwohl das Lied zur Weihnachtszeit veröffentlicht wurde, wurde es als Protestlied gegen den Vietnamkrieg wahrgenommen.

• Es erreichte weltweit hohe Chartplatzierungen und gehört heute zu den beliebtesten Weihnachtsliedern.

Lennon und Ono gelang es, eine politische Botschaft in ein zeitloses Lied zu verpacken, das Menschen bis heute inspiriert.

Songs sie sich seit 2022 für Frieden ohne Waffen einsetzen

Die Verteufelung pazifistischer Positionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat ja eine neue Qualitäten angenommen. Intensive Kriegspropaganda auf Seiten der NATO und auf Seiten Russlands seit 2007 trieb toxische und paradoxe Blüten. „Lechts und Rinks“ ist wieder leicht zu „velwechsern“ (Jandl).

Seit 2015 sind mehrere Lieder erschienen, die thematisch an John Lennons „Happy Xmas (War Is Over)“ erinnern, indem sie Friedensbotschaften oder gesellschaftskritische Inhalte transportieren. Hier eine Auswahl solcher Songs:

John Legend – „Happy Xmas (War Is Over)“ (2018)

John Legend veröffentlichte 2018 eine Neuinterpretation des Klassikers von John Lennon und Yoko Ono, um die Friedensbotschaft des Originals einem neuen Publikum näherzubringen.

Andra Day – „Rise Up“ (2015)

Ein kraftvolles Lied, das Mut und Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten thematisiert und als Hymne für soziale Bewegungen dient.

Kendrick Lamar – „Alright“ (2015)

Dieser Song wurde zur inoffiziellen Hymne der „Black Lives Matter“-Bewegung und spricht Themen wie Rassismus und Ungerechtigkeit an.

Common & John Legend – „Glory“ (2014)

Obwohl 2014 veröffentlicht, gewann dieser Song 2015 an Bedeutung. Er wurde für den Film „Selma“ geschrieben und thematisiert den Kampf für Bürgerrechte und Gleichheit.

Diese Lieder zeigen, dass Künstler weiterhin Musik nutzen, um Friedensbotschaften und gesellschaftliche Themen zu verbreiten, ähnlich wie es John Lennon und Yoko Ono mit „Happy Xmas (War Is Over)“ taten.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 haben zahlreiche Künstler weltweit Musikstücke veröffentlicht, die den Konflikt thematisieren und Friedensbotschaften vermitteln. Hier sind einige bemerkenswerte Beispiele:

Pink Floyd – „Hey, Hey, Rise Up!“

Im April 2022 veröffentlichte Pink Floyd diesen Song, der den Gesang des ukrainischen Musikers Andriy Khlyvnyuk von der Band Boombox integriert. Der Titel soll Solidarität mit der Ukraine ausdrücken.

Kalush Orchestra – „Stefania“

Dieser Beitrag gewann den Eurovision Song Contest 2022 für die Ukraine. Obwohl ursprünglich als Hommage an die Mutter des Sängers gedacht, wurde das Lied während des Krieges zu einer inoffiziellen Hymne des ukrainischen Widerstands.

Julian Lennon – „Imagine“

Im April 2022 performte Julian Lennon erstmals öffentlich den ikonischen Song seines Vaters John Lennon, um auf die humanitäre Krise in der Ukraine aufmerksam zu machen.

Ralf Godglück – „Lied für den Frieden“

Ein deutschsprachiger Song, der 2022 veröffentlicht wurde und sich gegen den Krieg in der Ukraine und weltweit richtet.

Cypis – „Putin“

Ein polnischer Rap-Song, der in der Ukraine populär wurde und sich kritisch mit dem russischen Präsidenten auseinandersetzt.

Diese Lieder zeigen, wie Musiker ihre Kunst nutzen, um auf den Konflikt aufmerksam zu machen und Solidarität mit den Betroffenen auszudrücken.

Einige dieser Songs sind in Playlists wie „Friedenslieder 2022 Antikriegslieder Friedenshymnen Musik gegen Krieg“ auf Spotify zu finden.

Künst für den Frieden ohne Waffen seit 2022

Im Jahr 2022 haben zahlreiche Künstlerinnen und Künstler ihre Stimmen gegen den Krieg erhoben und sich für Frieden eingesetzt, oft mit dem Appell, Konflikte ohne den Einsatz von Waffen zu lösen. Hier sind einige bemerkenswerte Beispiele:

Anastasiia Guzenkova

Die ukrainische Künstlerin präsentierte in Bremen ihre Ausstellung „Nein zu Krieg – No To War – Нет Войне“, in der sie mit ausdrucksstarken Bildern das Leid und den Schmerz des Krieges thematisiert und ein klares Zeichen gegen Gewalt setzt.

Krosse

Nikita Kravtsov

Der ukrainische Künstler gestaltete gemeinsam mit dem französischen Comiczeichner Vincent Paronnaud ein Mural in der Wiener Pfeilgasse. Dieses Kunstwerk, Teil des Projekts „The Wall“, symbolisiert den Aufruf zu Frieden und Einheit in Europa.

Mein Bezirk

Banksy

Der anonyme britische Street-Art-Künstler schuf mehrere Graffitis in der Ukraine, die den Krieg thematisieren und zur Solidarität aufrufen. Seine Werke sind bekannt für ihre starken politischen Botschaften und ihren Einsatz für Frieden.

Seth Globepainter

Der französische Künstler malte bereits vor der Invasion 2017 ein schaukelndes Mädchen auf eine Schulfassade in der ostukrainischen Stadt Popasna. Seine Werke sollen Kindern Mut machen und sie zu Zusammenhalt auffordern.

Neue Zeit

Laibach

Die slowenische Band, bekannt für ihre provokativen politischen Statements, äußerte sich kritisch zum Ukraine-Krieg und betonte die Notwendigkeit, Utopien und das Paradoxon der Demokratie zu hinterfragen.

Welt

Diese Künstlerinnen und Künstler nutzen ihre Kunst, um auf die Schrecken des Krieges aufmerksam zu machen und für eine friedliche Lösung ohne Waffengewalt zu plädieren.