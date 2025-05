Wende oder Wüstlingsherrschaft

Erstellt am 08.02.2025 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 286 mal gelesen und am 08.02.2025 zuletzt geändert.

Die Menschheit im Staffelrennen: Klimawende, Abrüstung und die politische Wende jetzt!

Die Zeit für Träumereien ist vorbei. Wir stehen mitten im schicksalhaften Jahrzehnt, in dem sich entscheidet, ob wir die Klimakatastrophe bei maximal 2 Grad aufhalten, das massive Artensterben eindämmen und eine nachhaltige Zukunft aufbauen – oder ob wir durch politische Trägheit, woke Wichserei, fossile Gier und rechte Blockadepolitik das Raumschiff Erde verwüsten oder vollkommen in den Untergang steuern. Jede weitere Verzögerung ist ein verlorenes Jahr, und fünf Jahre unter den falschen politischen Kräften werden höchstwahrscheinlich dieses Zeitfenster unwiderruflich schließen.

Die fossil-reaktionären Blockierer: die pseudodemokraten Trump, Putin, Blau-Schwarz in Österreich und Deutschland,…



Egal ob Donald Trump in den USA, Wladimir Putin in Russland oder die FPÖ, die AFD und die ÖVP oder die CDU – sie alle haben eines gemeinsam: Sie setzen auf fossile Wirtschaft, Scheinfrieden wie Hitler und letztlich eskalierende Klima- und Gewaltpolitik und eine Gesellschaft, die Angst statt Nachhaltigkeit im Öko-Kreislauf atmet. Wenn die FPÖ mit der ÖVP in Österreich regiert, die CDU mit der AFD oder Trump US-Präsident bleibt, bedeutet das fünf Jahre Stillstand und daher massiven Rückschritt für die Menschheit.

Während die echte Wissenschaft unmissverständlich warnt, dass wir jetzt handeln müssen, torpedieren diese halbgebildeten Kräfte mit ihren autoritären Charaktern alle wirksamen Maßnahmen:

Die FPÖ will Tempo 150 auf Autobahnen durchsetzen, obwohl das nachweislich mehr CO₂, Feinstaub, Lärm und Unfälle die Folge sind. Sie wird wohl auch gegen das Verbot oder die massive Besteuerung von Privatjets stimmen, …

Trump hat nach seiner Wiederwahl im Jahr 2024 am 20. Januar 2025 erneut Exekutivbefehle unterzeichnet, die den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und der WHO anordnen, er hemmt kindisch rachsüchtig erneuerbare Energien und lässt die fossile Lobby wieder ungebremst wüten.

Putin finanziert seinen Angriffskrieg durch Gas- und Ölveräußerungen , während Europa an fossilen Importen hängt – zu 95% aus dem schlimmsten Autokratien des Planeten.

Auch 100% Gas und Öl aus Norwegen wären die perfekte Klimakatastrophe.

Beispiel: Warum ist Tempo 150 für die Über-Reichen und Rücksichtslosen der helle Wahnsinn ist?

• Höherer Spritverbrauch: +19 % CO₂-Ausstoß

• Mehr Umweltgifte: +31 % Feinstaub, +44 % Stickoxide

• Mehr Lärm und gesundheitliche Schäden

• Mehr Unfälle und Tote: Studien zeigen klare Zusammenhänge

Die Daten sprechen eine klare Sprache, doch die FPÖ (und ihre globalen Pendants) ignorieren sie zugunsten populistischer „Freiheits“-Rhetorik, die am Ende nur einer Gruppe nützt: der fossilen Lobby und der Autoindustrie und den Rüstungslobbys die „unser Öl“ „sichern“ müssen.

Fünf Jahre unter solchen Regierungen würden uns die letzte Chance auf eine rechtzeitige Klimawende kosten.

Das Staffelrennen der Nachhaltigkeit: Die Völker und die Menschheit müssen sich organisieren

Statt rechts-rechter Schlafwandlerei braucht es einen weltweiten Sprint zur Nachhaltigkeit und globalen Kreislaufwirtschaft – eine Abrüstungs- und Klimawende-Staffel, bei der sich Staaten, Städte, Unternehmen und Bürger*innen gegenseitig den Stab weitergeben.

1. Fossile Abrüstung jetzt!

Sofortiger Stopp fossiler Subventionen

Investitionen in 100 % erneuerbare Energie

Verkehrswende sofort: Critical-Mass-Tempo 100-Demos, …

massiver hochqualitativer Ausbau von ÖPNV und Radinfrastruktur in Städten und Gemeinden die den Verstand noch nicht verloren haben

2. Die Waffenindustrie entmachten!

Sicherheit kann es immer nur durch einen organisierten Abrüstungswettlauf geben – alles andere ist kollektiver Irrsinn.

Kein Geld mehr für Rüstungswettläufe, sondern für Klimaschutz und Friedenspolitik

Abrüstung als oberstes sicherheitspolitisches Ziel

Transparenz und Sanktionen gegen Waffenlieferanten in Kriegsgebiete

3. Eine neue Wirtschaftslogik durchsetzen!

Wohlstand innerhalb planetarer Grenzen statt BIP-Wachstum um jeden Preis

Nachhaltige Jobs schaffen, fossile Industrien transformieren

Globale Klimagerechtigkeit und faire Handelsbeziehungen

Die politische Wende: 53 % müssen ihre Mehrheit nutzen

Die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich, Deutschland und Europa will eine nachhaltige, soziale und friedensorientierte Zukunft. Doch solange progressive Parteien und Bewegungen zerstritten sind, dominieren die Rechten und Fossilen. Das müssen wir ändern!

Was ist zu tun?

Koalition der Vernunft bilden: Eine einheitliche Plattform aus Sozialdemokraten, Grünen, linken Kleinparteien und progressiven Bewegungen. Spaltung bedeutet Niederlage. Rechte blockieren und spalten: Die FPÖ ist extremistisch, aber in der ÖVP gibt es noch konservative Stimmen, die keine totale Radikalisierung wollen. Diese müssen wir gezielt ansprechen. Medienhoheit zurückgewinnen: Rechte Parteien profitieren von Desinformation und Angstmache. Wir müssen strategisch gegensteuern – mit faktenbasierten Kampagnen und einer starken alternativen Medienlandschaft. Jede Wahl nutzen: Niedrige Wahlbeteiligung spielt den Rechten in die Karten. Alle müssen mobilisiert werden!

Fazit: Keine Zeit mehr für faule Kompromisse

Das Jahr 2025 könnte zum entscheidenden Wendepunkt werden. Trump, FPÖ, ÖVP und ihre internationalen Verbündeten arbeiten daran, die Welt noch weiter in Richtung fossile Zerstörung und autoritäre Politik zu treiben. Wenn wir sie nicht stoppen, sind fünf Jahre verloren – und mit ihnen die letzte Chance, den Planeten zu retten.

Die 53 % der Vernunft müssen jetzt handeln. Blau-Schwarz verhindern, fossile und militärische Abrüstung durchsetzen, die Klimawende als oberstes Ziel etablieren.

Jede*r Einzelne ist Teil dieser Staffel. Jetzt geht es darum, den Stab aufzunehmen und weiterzugeben – ohne ihn fallen zu lassen.