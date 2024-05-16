Kriegspropaganda – aus Versehen?

Erstellt am 16.05.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 2683 mal gelesen und am 16.05.2024 zuletzt geändert.

Heute habe ich auf oe1 im Mittagsjournal einen Kriegs-bzw. Gewaltjournalismus-Beitrag im Sinne von Johan Galtung gehört. Der Beitrag über Putins Besuch in China hätte auch in der „Reichspest“ von Karl Kraus als Grausligkeit eine guten Platz gefunden. Er bedient alle Register des übelsten Boulevards. Ich meine das beschreibend. Nach Galtung waren und sind Gewalt- und Kriegsjournalisten eliteorientiert. Sie fokussieren nur auf „unser Leid“, das der wehrfähigen Männer, welche die Elite bilden oder zumindest einen überdurchschnittlichen Anteil an der hegemonialen Dividende der Supermacht haben (Trump, Biden,…). Diese JournalistInnen sind heute leider in der Regel immer noch mehrheitlich Sprachrohre und Komplizen von hegemonial-patriarchalen Eliten. Sie benennen nur „ihre Übeltäter“, zum Beispiel die Polisario-Söldner, die für Gaddafi auf seine Untertanen schießen. Sie betonen, dass nur die Elite Frieden schließen kann (2011 Obama – Putin – Merkel). Das folgende Bild stammt vom: „Defense Visual Information Distribution Service„

Gerd Bacher der ehemalige Generalintendant des ORF vertrat das Credo: Lieber ein Gramm Information als eine Tonne Meinung.

Dr. Stuart Parkinson, SGR hat einen Vortrag über Kriegspropaganda online gestelllt:

„Kriegpropaganda – Machen wir das aus Versehen?“

Zusammenfassung zur Online-Veröffentlichung: 12. April 2024

PDF der Präsentation herunterladen



Diese Präsentation wurde am 11. April 2024 auf der Konferenz „ Teaching Peace in Higher Education: Building Cultures of Non-violence and Demilitarization in Universities“ an der Portsmouth University, Großbritannien, gehalten.



Bild: Visual Information Distribution Service der Verteidigung