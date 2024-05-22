Verweigerer-Petition geht viral mit geilen Friedens-Acts statt Penisverlängerung
Asyl für alle
Kriegsdienstverweigerer
Fazit des Internationalen Tages der Kriegsdienstverweigerung:
„Asyl für Kriegsdienstverweigerer wird allseits Forderung begrüßt“.
Der Harte Kern der Uropas für gegen den Krieg hat den Petitionstext abgesegnet und unter openpetition.eu/verweigert online gestellt. Bislang 70 Unterschriften lassen aber Bertha von Suttner auf der 2 Euro-Münze die österreichische Schamröte für den I. und II. Weltkrieg ins Gesicht steigen. Vielleicht schaffen wir ja auch noch den III. Weltkrieg. Damit nicht Penisverlängerungen und Brust-OPs, wie bisher, die Medien dominieren unterzeichne hier:
openpetition.eu/verweigert und
teile den Aufruf über all Deinen Kanälen.
Wie aus internen Papers der Uropas hervorgeht wären: „Dezentrale Aktionen vor der EU-Wahl wären nett (zB bei Panzertransporten durch Ö)“. Und das ist noch lange nicht alles!
15. Mai Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung
6.8.24 – Hiroshima-Tag (hiroshima.at)
21.9.24 – Großmanifestation am Internationalen Friedenstag der Vereinten Nationen
Vorbereitungsgruppen werden weltweit noch gebildet.
Frieden jetzt! Peace now!
#FriedenJetzt, #Kriegsdienstverweigerung, und #PeaceNow
Ich hoffe immer noch, immer wieder, dass die INTERNATIONALE FRIEDENS-BEWEGUNG nicht stirbt,nicht tot geschwiegen wir, damit auch nicht der Mut, „nicht in den Krieg zu ziehen!“,“den Krieg zu verweigern“.
Es lebe die internationale Solidarität gegen das internationale Wettrüsten und Kriege auf der ganzen Welt! Alle Waffen nieder , deren Produktionen, Lieferungen und Einsätze stoppen!