Verweigerer-Petition geht viral mit geilen Friedens-Acts statt Penisverlängerung

Erstellt am 22.05.2024 von Andreas Hermann Landl

Asyl für alle

Kriegsdienstverweigerer Fazit des Internationalen Tages der Kriegsdienstverweigerung:

„Asyl für Kriegsdienstverweigerer wird allseits Forderung begrüßt“. Der Harte Kern der Uropas für gegen den Krieg hat den Petitionstext abgesegnet und unter openpetition.eu/verweigert online gestellt. Bislang 70 Unterschriften lassen aber Bertha von Suttner auf der 2 Euro-Münze die österreichische Schamröte für den I. und II. Weltkrieg ins Gesicht steigen. Vielleicht schaffen wir ja auch noch den III. Weltkrieg. Damit nicht Penisverlängerungen und Brust-OPs, wie bisher, die Medien dominieren unterzeichne hier: openpetition.eu/verweigert und teile den Aufruf über all Deinen Kanälen. Wie aus internen Papers der Uropas hervorgeht wären: „Dezentrale Aktionen vor der EU-Wahl wären nett (zB bei Panzertransporten durch Ö)“. Und das ist noch lange nicht alles! 15. Mai Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung View post on imgur.com 6.8.24 – Hiroshima-Tag (hiroshima.at) 21.9.24 – Großmanifestation am Internationalen Friedenstag der Vereinten Nationen Vorbereitungsgruppen werden weltweit noch gebildet. Frieden jetzt! Peace now! View post on imgur.com

