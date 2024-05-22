friedensnews.at
Stellt die Friedensfragen!
Verweigerer-Petition geht viral mit geilen Friedens-Acts statt Penisverlängerung

Erstellt am 22.05.2024 von Andreas Hermann Landl
Asyl für alle
Kriegsdienstverweigerer

Fazit des Internationalen Tages der Kriegsdienstverweigerung:


„Asyl für Kriegsdienstverweigerer wird allseits Forderung begrüßt“.

Der Harte Kern der Uropas für gegen den Krieg hat den Petitionstext abgesegnet und unter openpetition.eu/verweigert online gestellt. Bislang 70 Unterschriften lassen aber Bertha von Suttner auf der 2 Euro-Münze die österreichische Schamröte für den I. und II. Weltkrieg ins Gesicht steigen. Vielleicht schaffen wir ja auch noch den III. Weltkrieg. Damit nicht Penisverlängerungen und Brust-OPs, wie bisher, die Medien dominieren unterzeichne hier:

openpetition.eu/verweigert und

teile den Aufruf über all Deinen Kanälen.

Wie aus internen Papers der Uropas hervorgeht wären: „Dezentrale Aktionen vor der EU-Wahl wären nett (zB bei Panzertransporten durch Ö)“. Und das ist noch lange nicht alles!

15. Mai Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung

View post on imgur.com

6.8.24 – Hiroshima-Tag (hiroshima.at)

21.9.24 – Großmanifestation am Internationalen Friedenstag der Vereinten Nationen

Vorbereitungsgruppen werden weltweit noch gebildet.

Frieden jetzt! Peace now!

View post on imgur.com
 

2 Responses to “Verweigerer-Petition geht viral mit geilen Friedens-Acts statt Penisverlängerung”

  1. Andreas Hermann Landl sagt:
    22/05/2024 um 01:48 Uhr

    #FriedenJetzt, #Kriegsdienstverweigerung, und #PeaceNow

  2. brandhildegard sagt:
    25/05/2024 um 07:53 Uhr

    Ich hoffe immer noch, immer wieder, dass die INTERNATIONALE FRIEDENS-BEWEGUNG nicht stirbt,nicht tot geschwiegen wir, damit auch nicht der Mut, „nicht in den Krieg zu ziehen!“,“den Krieg zu verweigern“.

    Es lebe die internationale Solidarität gegen das internationale Wettrüsten und Kriege auf der ganzen Welt! Alle Waffen nieder , deren Produktionen, Lieferungen und Einsätze stoppen!

