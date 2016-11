Friedliches Klima leben

Dieser Artikel wurde 3 mal gelesen und am 14.11.2016 zuletzt geändert.

Laut einer Schätzung erhöht von Menschen verursachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von Kriegen und Konflikten weltweit um 50 %!

Das ist mir seit Jahrzehnten bewusst. Trotz meiner Bemühungen nachhaltig zu Leben ist mein ökologischer Fußabdruck nicht nachhaltig. Der Vergleich in globalen Hektar (gha) zeigt, wenn alle so leben würden wie ich, bräuchten wir 2-3 Planeten. Das ist, da ich in den Bereichen Ernährung (bio, fair, reginal, wenig Fleisch) und Mobilität (Alltagsradler statt Autofahrer) zirka halb so viel verbrauche wie der Durchschnitt in Österreich ziemlich unbefriedigend. Denn das ist für mich als Vater und Global Citizen nicht nachhaltig und global unfair. Doch heute habe ich ausgerechnet wie ich als Pazifist ökologisch gerecht und friedensförderlich leben kann. Bei klimaohnegrenzen.de habe ich ausgerechnet mit 1 Euro pro Tag für zertifizierte Klimaprojekte im Sudan, etc. könnte ich meine ökologische Erblast als Österreicher sogar überkompensieren. Sogar Menschen in den USA müssten im Schnitt nur zirka 2 Dollar pro Tag spenden oder ökologisch investieren.



Bereich Mein Wert Österreich

Durchschnitt Wohnen 0,62 gha 0,78 gha Ernährung 0,64 gha 1,28 gha Mobilität 0,31 gha 0,60 gha Konsum 1,70 gha 2,24 gha

In der Regel sind aus technischen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen nicht alle CO2-Emissionen vermeidbar.

Viel besser als diesen Status Quo einfach zu akzeptieren, ist es die derzeit nicht vermeidbaren Emissionen über ein nach international anerkannten Regeln zertifiziertes Kompensationsprojekt auszugleichen. Ich habe ausgerechnet mit 20 Euro pro Monat bzw. 0,66 Euro pro Tag für zertifizierte Kompensationsprojekte und ich kann sogar meinen Anteil an der Erblast der Ressourcen-Verschwendung der Regierung ausgleichen.



Wie ist das möglich? 1. ich achte auf einen geringen Fußabdruck 2. ich kompensiere in zertifizierte Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern Klima ohne Grenzen Diese Gemeinnützige Organisation realisiert Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern, um nicht vermeidbare CO2-Emissionen für Unternehmen und Privatpersonen auszugleichen . Die Minderung von CO2-Emissionen wird in Projekten erreicht durch eine effizientere Energienutzung oder

den Einsatz regenerativer Energieträger. Zertifiziert CO2- Kompensationsprojekte Alle Projekte sind durch die Vereinten Nationen (CDM Standard) bzw. die Gold Standard Foundation (Gold Standard) als Kompensationsprojekte zertifiziert. Die Zertifizierung der Projekte und die Verifizierung der geltend gemachten CO2-Mengen wird durch Dritte (wie z.B. TÜV) geprüft. Das gibt die Sicherheit, dass die kompensierten CO2-Mengen tatsächlich und in voller Höhe durch die Projekte ausgeglichen werden.

Natürlich könnten wir zusätzlich auch in Plusenergiewohnprojekte in Wien investieren noch veganer Essen, etc.