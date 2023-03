Wissenschaft und Frieden

Erstellt am 14.03.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 215 mal gelesen und am 17.03.2023 zuletzt geändert.

60 Jahre Friedensnobelpreis-Vortrag * am 11. Dezember 1963 von Linus Pauling – Friedensnobelpreisträger 1962

Ich glaube, dass es nie wieder einen großen Weltkrieg geben wird – einen Krieg, in dem die schrecklichen Waffen der Kernspaltung und Kernfusion zum Einsatz kommen würden. Und ich glaube, dass es die Entdeckungen von Wissenschaftlern sind, auf denen die Entwicklung dieser schrecklichen Waffen basierte, die uns jetzt zwingen, in eine neue Periode der Weltgeschichte einzutreten, eine Periode des Friedens und der Vernunft, in der es keine Weltprobleme gibt durch Krieg oder Gewalt gelöst werden, sondern im Einklang mit dem Weltrecht gelöst werden, in einer Weise, die allen Völkern gerecht wird und allen Menschen zugute kommt.

Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, wie ich es gestern in meiner Ansprache zur Entgegennahme des Friedensnobelpreises für 1962 getan habe, dass Alfred Nobel „einen Stoff oder eine Maschine mit solch schrecklicher Massenvernichtungskraft erfinden wollte, dass Krieg dadurch für immer unmöglich gemacht würde ”1. Zwei Dritteljahrhundert später entdeckten Wissenschaftler die explosiven Substanzen, die Nobel erfinden wollte, die spaltbaren Substanzen Uran und Plutonium mit einer zehnmillionenfachen Explosionsenergie von Nobels Lieblingssprengstoff Nitroglyzerin und die fusionierbare Substanz Lithiumdeuterid mit einer fünfzigmillionenfachen Explosionsenergie die von Nitroglycerin. Die ersten der schrecklichen Maschinen, die diese Substanzen enthielten, die Uran-235- und Plutonium-239-Spaltbomben, wurden 1945 in Alamogordo, Hiroshima und Nagasaki zur Explosion gebracht2 . Dann, 1954, neun Jahre später, wurde die erste der Spalt-Fusions-Spalt-Superbomben gezündet, die 20-Megatonnen-Bikini-Bombe, mit einer Explosionsenergie, die tausendmal größer war als die einer Spaltbombe von 1945.

Diese eine Bombe, die Superbombe von 1954, enthielt weniger als eine Tonne Atomsprengstoff. Die bei der Explosion dieser Bombe freigesetzte Energie war größer als die aller Sprengstoffe, die in allen Kriegen der gesamten Weltgeschichte verwendet wurden, einschließlich des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs.

Tausende dieser Superbomben wurden inzwischen hergestellt; und heute, achtzehn Jahre nach dem Bau der ersten Atombombe, haben die Atommächte so große Vorräte an diesen Waffen, dass, wenn sie in einem Krieg eingesetzt würden, Hunderte von Millionen Menschen getötet würden und unsere Zivilisation selbst möglicherweise nicht überleben würde die Katastrophe.

So sind die von Nobel erdachten Maschinen entstanden, und der Krieg wurde für immer unmöglich gemacht.

Die Welt hat nun ihre Metamorphose von ihrer Urzeit der Geschichte, als Streitigkeiten zwischen den Nationen durch Kriege beigelegt wurden, zu ihrer Reifezeit begonnen, in der der Krieg abgeschafft und das Weltrecht an seine Stelle treten wird. Die erste große Etappe dieser Metamorphose fand erst vor wenigen Monaten statt – die Formulierung eines Vertrags 3 zum Verbot von Atomwaffentests durch die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Sowjetunion nach jahrelangen Diskussionen und Verhandlungen auf der Erdoberfläche, in den Ozeanen und im Weltraum und die Ratifizierung und Unterzeichnung dieses Vertrags durch fast alle Nationen der Welt.

Ich glaube, dass die Historiker der Zukunft den Abschluss dieses Vertrags wohl als die wichtigste Maßnahme bezeichnen werden, die jemals von den Regierungen der Nationen ergriffen wurde, da er der erste einer Reihe von Verträgen ist, die zu einer neuen Welt führen werden, aus der Krieg hervorgeht wurde für immer abgeschafft.

Wir sehen, dass Wissenschaft und Frieden zusammenhängen. Die Welt wurde vor allem im letzten Jahrhundert durch die Entdeckungen von Wissenschaftlern stark verändert. Unser wachsendes Wissen bietet jetzt die Möglichkeit, Armut und Hunger zu beseitigen, das durch Krankheiten verursachte Leid erheblich zu verringern und die Ressourcen der Welt effektiv zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Aber die größte aller Veränderungen betraf das Wesen des Krieges, die millionenfache Erhöhung der Sprengkraft und die entsprechenden Änderungen der Bombenabwurfmethoden.

Diese Veränderungen resultieren aus den Entdeckungen von Wissenschaftlern, und während der letzten zwei Jahrzehnte haben Wissenschaftler eine führende Rolle dabei gespielt, ihre Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen und darauf zu drängen, dass energische Maßnahmen ergriffen werden, um den Einsatz der neuen Waffen zu verhindern und Krieg aus der Welt abzuschaffen.

Die ersten Wissenschaftler, die solche Maßnahmen ergriffen, waren diejenigen, die an der Entwicklung der Atombombe beteiligt waren. Im März 1945, bevor die erste nukleare Explosion durchgeführt wurde, bereitete Leo Szilard ein Memorandum 4 an Präsident Franklin Delano Roosevelt 5 vor , in dem er darauf hinwies, dass ein System internationaler Kontrolle über Atomwaffen der Zivilisation eine Überlebenschance geben könnte. Ein Komitee von Atomwissenschaftlern mit James Franck 6 als Vorsitzendem übermittelte dem US-Kriegsminister am 11. Juni 1945 einen Bericht, in dem er dringend dazu aufrief, bei einem unangekündigten Angriff auf Japan keine Atombomben einzusetzen, da dies die Möglichkeit eines Angriffs beeinträchtigen würde Abschluss eines internationalen Abkommens über die Kontrolle dieser Waffen 7 .

1946 gründeten Albert Einstein , Harold Urey und sieben weitere Wissenschaftler 8 eine Organisation, um das amerikanische Volk über die Natur von Atomwaffen und Atomkrieg aufzuklären. Diese Organisation, das Emergency Committee of Atomic Scientists (normalerweise Einstein-Komitee genannt), führte über einen Zeitraum von fünf Jahren eine effektive Aufklärungskampagne durch. Die Art der Kampagne wird durch die folgenden Sätze aus der Erklärung von Einstein von 1946 angedeutet:

„Heute hat die Atombombe die Natur der Welt, wie wir sie kennen, grundlegend verändert, und die menschliche Rasse findet sich folglich in einem neuen Lebensraum wieder, an den sie ihr Denken anpassen muss … Niemals zuvor war es einer Nation möglich, eine andere zu bekriegen ohne Armeen über die Grenzen zu schicken. Mit Raketen und Atombomben ist kein Bevölkerungszentrum auf der Erdoberfläche vor der überraschenden Zerstörung durch einen einzigen Angriff sicher … Nur wenige Menschen haben jemals die Bombe gesehen. Aber alle Menschen, denen ein paar Fakten mitgeteilt werden, können verstehen, dass diese Bombe und die Kriegsgefahr eine sehr reale Sache sind und nicht etwas weit entferntes. Es betrifft direkt jeden Menschen in der zivilisierten Welt. Wir können es nicht Generälen, Senatoren und Diplomaten überlassen, über Generationen hinweg eine Lösung zu erarbeiten … Es gibt keine Verteidigung in der Wissenschaft gegen die Waffe, die die Zivilisation zerstören kann. Unsere Verteidigung besteht weder in der Rüstung, noch in der Wissenschaft, noch darin, in den Untergrund zu gehen. Unsere Verteidigung ist in Recht und Ordnung … Zukunftsdenkenmüssen Kriege verhindern.“ 9

Während des gleichen Zeitraums und späterer Jahre waren viele andere Organisationen von Wissenschaftlern aktiv in der Arbeit, Menschen über Atomwaffen und Atomkrieg aufzuklären; unter ihnen kann ich insbesondere die Federation of American Scientists (in den Vereinigten Staaten) 10 , die Atomic Scientists‘ Association (Großbritannien) und die World Federation of Scientific Workers (mit einer Mitgliedschaft in vielen Ländern) nennen .

Am 15. Juli 1955 wurde von zweiundfünfzig Nobelpreisträgern eine kraftvolle Erklärung mit dem Namen Mainau-Erklärung herausgegeben 11 . Diese Erklärung warnte davor, dass ein großer Krieg im Atomzeitalter die ganze Welt gefährden würde, und endete mit den Sätzen: „Alle Nationen müssen zu der Entscheidung kommen, auf Gewalt als letztes Mittel der Politik zu verzichten. Wenn sie dazu nicht bereit sind, werden sie aufhören zu existieren.“

Ein Dokument von großer Tragweite, der Russell-Einstein-Appell, wurde von Bertrand Russell 12 veröffentlichtam 9. Juli 1955. Russell, der jahrelang einer der weltweit aktivsten und effektivsten Arbeiter für den Frieden war, hatte dieses Dokument einige Monate zuvor entworfen, und es war zwei Tage vor seinem Tod von Einstein und neun anderen unterzeichnet worden Wissenschaftler. Der Appell begann mit dem Satz: „In der tragischen Situation, mit der die Menschheit konfrontiert ist, meinen wir, dass sich Wissenschaftler zu einer Konferenz versammeln sollten, um die Gefahren abzuschätzen, die durch die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen entstanden sind …“ Und er endete mit der Ermahnung : „Vor uns liegt, wenn wir wollen, ständiger Fortschritt in Glück, Wissen und Weisheit. Sollen wir stattdessen den Tod wählen, weil wir unsere Streitereien nicht vergessen können? Als Menschen appellieren wir an die Menschen: Erinnere dich an deine Menschlichkeit und vergiss den Rest. Wenn du das kannst, steht der Weg zu einem neuen Paradies offen;13

Dieser Appell führte zur Bildung des Pugwash Continuing Committee mit Bertrand Russell als Vorsitzendem und zur Abhaltung einer Reihe von Pugwash-Konferenzen (elf in den Jahren 1957 bis 1963). Die finanzielle Unterstützung für die ersten paar Konferenzen wurde von Herrn Cyrus Eaton 14 bereitgestellt , und die erste Konferenz wurde in seinem Geburtsort, dem Dorf Pugwash, Nova Scotia, abgehalten.

Unter den Teilnehmern einiger der Pugwash-Konferenzen waren Wissenschaftler mit engen Verbindungen zu den Regierungen ihrer Länder sowie Wissenschaftler ohne Regierungsverbindung. Die Konferenzen haben es ermöglicht, die wissenschaftlichen und praktischen Aspekte der Abrüstung informell auf gründliche, durchdringende und produktive Weise zu diskutieren und zu einigen wertvollen Vorschlägen geführt. Meiner Meinung nach waren die Pugwash-Konferenzen bei der Formulierung und Ratifizierung des Vertrags über das Verbot von Bombentests von 1963 sehr hilfreich.

In der Zeit nach dem ersten Spalt-Fusions-Spaltbombentest in Bikini am 1. März 1954 wurde die Besorgnis über den Schaden, der den Menschen und der Menschheit durch die bei Atomwaffentests erzeugten radioaktiven Substanzen zugefügt wird, mit zunehmendem Nachdruck zum Ausdruck gebracht. Es wurde erwähnt des radioaktiven Niederschlags im Russell-Einstein-Appell und auch in der Erklärung der ersten Pugwash-Konferenz. In seiner am 24. April 1957 in Oslo herausgegebenen Gewissenserklärung beschrieb Dr. Albert Schweitzer die Schäden, die durch Fallout verursacht wurden, und forderte die großen Nationen auf, ihre Atomwaffentests einzustellen 15. Dann, am 15. Mai 1957, schrieb ich mit Hilfe einiger Wissenschaftler der Washington University, St. Louis, den Aufruf zum Bombentest der Wissenschaftler, der innerhalb von zwei Wochen von über zweitausend amerikanischen Wissenschaftlern und innerhalb weniger Monate von ihm unterzeichnet wurde 11.021 Wissenschaftler aus 49 Ländern. Als ich am 15. Januar 1958 den Appell an Dag Hammarskjöld 16 als Petition an die Vereinten Nationen überreichte , sagte ich ihm, dass er meiner Meinung nach die Gefühle der großen Mehrheit der Wissenschaftler der Welt widerspiegele. Der Bomb Test Appeal besteht aus fünf Absätzen. Die ersten beiden sind die folgenden:

„Wir, die Wissenschaftler, deren Namen unten unterzeichnet sind, drängen darauf, dass jetzt ein internationales Abkommen getroffen wird, um die Tests von Atombomben zu stoppen.

Jeder Atombombentest verteilt eine zusätzliche Last radioaktiver Elemente über jeden Teil der Welt. Jede zusätzliche Strahlungsmenge schadet der Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt und schädigt den Pool des menschlichen Keimplasmas, so dass die Zahl der schwer geschädigten Kinder, die in zukünftigen Generationen geboren werden, steigen wird.“ 17

Lassen Sie mich nun einige Worte sagen, um die letzte Aussage zu untermauern, über die es Kontroversen gegeben hat. Jedes Jahr haben von den fast 100 Millionen Kindern, die weltweit geboren werden, etwa 4.000.000 schwere körperliche oder geistige Defekte, die ihnen und ihren Eltern großes Leid zufügen und eine große Belastung für die Gesellschaft darstellen. Genetiker schätzen, dass etwa fünf Prozent, 200.000 pro Jahr, dieser Kinder aufgrund von Genmutationen, die durch natürliche hochenergetische Strahlung verursacht werden – kosmische Strahlung und natürliche Radioaktivität, vor der unsere Fortpflanzungsorgane nicht geschützt werden können – schwerwiegende Defekte aufweisen. Diese numerische Schätzung ist ziemlich unsicher, aber Genetiker sind sich einig, dass sie in der richtigen Größenordnung liegt.

Darüber hinaus sind sich Genetiker einig, dass jede zusätzliche Exposition der menschlichen Fortpflanzungszellen gegenüber hochenergetischer Strahlung zu einer Zunahme der Anzahl von Mutationen und einer Zunahme der Anzahl von in den kommenden Jahren geborenen defekten Kindern führt, und dass diese Zunahme ungefähr proportional zur Menge ist der Belichtung.

Die Explosion von Atomwaffen in der Atmosphäre setzt radioaktive Spaltprodukte frei – Cäsium 137, Strontium Go, Jod 131 und viele andere. Darüber hinaus verbinden sich die aus der Explosion resultierenden Neutronen mit Stickstoffkernen in der Atmosphäre, um große Mengen eines radioaktiven Kohlenstoffisotops, Kohlenstoff 14, zu bilden, das dann in die organischen Moleküle jedes Menschen eingebaut wird. Diese radioaktiven Spaltprodukte schädigen jetzt den Pool des menschlichen Keimplasmas und erhöhen die Zahl der geborenen Kinder mit Defekten.

Carbon 14 verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Der sowjetische Wissenschaftler OI Leipunsky wies 1957 darauf hin, dass dieses radioaktive Produkt von Atomtests der Menschheit mehr genetischen Schaden zufügen würde als der radioaktive Fallout (Cäsium 137 und andere Spaltprodukte), wenn die Menschheit die 8.000-mittlere Lebensdauer von Kohlenstoff 14 pro Jahr. Nahezu übereinstimmende numerische Schätzungen der genetischen Wirkungen von Kohlenstoff 14 im Bombentest wurden dann unabhängig von mir und Dr. Totter, Zelle und Hollister von der United States Atomic Energy Commission 18 . Besonders relevant ist die Tatsache, dass die sogenannten „sauberen“ Bomben, die hauptsächlich Kernfusion beinhalten, wenn sie getestet werden, mehr Kohlenstoff 14 pro Megatonne produzieren als die gewöhnlichen Spaltbomben oder Spalt-Fusion-Spaltbomben.

Eine aktuelle Studie von Reidar Nydal vom Norwegischen Institut für Technologie in Trondheim zeigt, in welchem ​​Ausmaß die Erde durch Atomwaffentests verändert wird. Kohlenstoff 14, das durch kosmische Strahlung erzeugt wird, ist normalerweise in der Atmosphäre, den Ozeanen und der Biosphäre in einer Menge vorhanden, die für zwischen einem und zwei Prozent der genetischen Schäden verantwortlich ist, die durch natürliche hochenergetische Strahlung verursacht werden. Nydal hat berichtet, dass sich die Menge an Kohlenstoff 14 in der Atmosphäre aufgrund der Atomwaffentests der letzten zehn Jahre mehr als verdoppelt hat und dass in einigen Jahren der Kohlenstoff-14-Gehalt der Menschen zwei- oder dreimal so hoch sein wird Normalwert, mit einem daraus resultierenden Anstieg der Genmutationsrate und der Anzahl der geborenen Kinder mit Defekten.

Einige Leute haben darauf hingewiesen, dass die Anzahl der als Ergebnis der Bombentests geborenen Kinder mit groben Defekten im Vergleich zur Gesamtzahl der Kinder mit Defekten gering ist, und haben vorgeschlagen, dass die durch die Bombentests verursachten genetischen Schäden ignoriert werden sollten. Ich habe jedoch, wie Dr. Schweitzer und viele andere, behauptet, dass jeder einzelne Mensch wichtig ist und dass wir uns Sorgen um jedes zusätzliche Kind machen sollten, das durch unsere Handlungen geboren wird, um ein Leben voller Leiden und Elend zu führen . Präsident Kennedy in seiner Sendung vom 19An das amerikanische Volk am 26. Juli 1963 sagte er: „Der Verlust auch nur eines Menschenlebens oder die Missbildung auch nur eines Babys – das vielleicht lange nach unserem Tod geboren wird – sollte uns alle beunruhigen. Unsere Kinder und Enkelkinder sind nicht nur Statistiken, denen wir gleichgültig gegenüberstehen können.“

Wir sollten wissen, wie viele fehlerhafte Kinder wegen der Bombentests geboren werden. In den letzten sechs Jahren habe ich mehrere Versuche unternommen, die Zahlen zu schätzen. Meine Schätzungen haben sich von Jahr zu Jahr etwas geändert, als neue Informationen verfügbar wurden und die fortgesetzten Bombentests die Menge der radioaktiven Verschmutzung der Erde erhöhten, aber es wurde keine radikale Überarbeitung der Schätzungen für notwendig befunden.

Nach meiner Schätzung werden etwa 100.000 lebensfähige Kinder mit groben körperlichen oder geistigen Defekten geboren, die durch das Cäsium 137 und andere Spaltprodukte aus den Bombentests von 1952 bis 1963 verursacht wurden, und weitere 1.500.000, wenn die Menschheit überlebt, mit groben Defekte, die durch das Carbon 14 aus diesen Bombentests verursacht wurden. Darüber hinaus werden etwa zehnmal so viele Todesfälle bei Embryonen, Neugeborenen und Kindern erwartet – etwa 1.000.000 durch die Spaltprodukte und 15.000.000 durch Kohlenstoff-14. Diese geringfügigen Defekte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, anstatt durch den genetischen Tod schnell ausgemerzt zu werden, können insgesamt für mehr Leid verantwortlich sein als die großen Defekte.

Etwa fünf Prozent des Spaltprodukteffekts und 0,3 Prozent des Kohlenstoff-14-Effekts können in der ersten Generation auftreten; das heißt, etwa 10.000 lebensfähige Kinder mit groben körperlichen oder geistigen Defekten und 100.000 embryonale, neonatale und kindliche Todesfälle.

Diese Schätzungen stimmen im Allgemeinen mit denen anderer Wissenschaftler und nationaler und internationaler Gremien überein. Die Schätzungen sind aufgrund unserer Wissenslücken alle sehr unsicher. Die Unsicherheit wird gewöhnlich dadurch ausgedrückt, dass die tatsächlichen Zahlen nur ein Fünftel oder fünfmal so groß sein können wie die Schätzungen, aber die Fehler können sogar noch größer sein.

Darüber hinaus ist bekannt, dass hochenergetische Strahlung Leukämie, Knochenkrebs und einige andere Krankheiten verursachen kann. Wissenschaftler sind unterschiedlicher Meinung über die krebserzeugende Aktivität kleiner Strahlungsdosen, wie sie beispielsweise durch Fallout und Kohlenstoff 14 erzeugt werden. Ich bin der Meinung, dass Bombentest-Strontium 90 Leukämie und Knochenkrebs verursachen kann, Jod 131 kann Schilddrüsenkrebs verursachen. und Cäsium 137 und Kohlenstoff 14 können diese und andere Krankheiten verursachen. Ich gehe grob davon aus, dass aufgrund dieser somatischen Wirkung dieser radioaktiven Substanzen, die jetzt die Erde verschmutzen, etwa 2.000.000 heute lebende Menschen fünf oder zehn oder fünfzehn Jahre früher sterben werden, als wenn die Atomtests nicht durchgeführt worden wären. Die Schätzung des Federal Radiation Council der Vereinigten Staaten von 1962 lautete 0 bis 100.000 Todesfälle durch Leukämie und Knochenkrebs allein in den USA.

Die vorstehenden Schätzungen beziehen sich auf 600 Megatonnen Bomben. Wir können nun fragen: Bei welchem ​​Opfer wird der atmosphärische Test einer einzelnen Standard-20-Megatonnen-Bombe durchgeführt? Unsere Antwort, nichtsdestotrotz erschreckend, weil ungewiss, lautet: mit dem Opfer, wenn die menschliche Rasse überlebt, von etwa 500.000 Kindern, von denen etwa 50.000 lebensfähig sind, aber schwere körperliche oder geistige Defekte haben; und vielleicht auch von etwa 70.000 jetzt lebenden Menschen, die vorzeitig an Leukämie oder einer anderen durch den Test verursachten Krankheit sterben könnten.

Wir können dankbar sein, dass die meisten Nationen der Welt durch die Unterzeichnung des Vertrags von 1963 zugestimmt haben, keine Atomtests in der Atmosphäre durchzuführen. Aber was für eine Tragödie ist es, dass dieser Vertrag nicht zwei Jahre früher geschlossen wurde! Von den bisher insgesamt 600 Megatonnen Tests wurden drei Viertel der Tests, 450 Megatonnen, in den Jahren 1961 und 1962 durchgeführt. Das Versäumnis, 1959, 1960 oder 1961 einen Vertrag zu formulieren, wurde von den Regierungen der Vereinigten Staaten Großbritannien und der Sowjetunion zu den bestehenden Meinungsverschiedenheiten über die Methoden der Inspektion von unterirdischen Tests. Diese Differenzen wurden 1963 nicht gelöst; aber der Vertrag, der atmosphärische Tests stoppt, wurde gemacht. Was für eine Tragödie für die Menschheit, dass die Regierungen diese Lösung nicht akzeptierten, bevor sie 1961 den schrecklichen Schritt unternahmen, die Atomtests wieder aufzunehmen!

Ich werde jetzt den Rest der Petition zum Verbot von Atomtests von vor sechs Jahren zitieren und erörtern.

„Solange diese Waffen in den Händen von nur drei Mächten sind, ist eine Einigung über ihre Kontrolle machbar. Wenn die Tests fortgesetzt werden und sich der Besitz dieser Waffen auf weitere Regierungen ausdehnt, wird die Gefahr des Ausbruchs eines katastrophalen Atomkriegs durch das rücksichtslose Handeln eines unverantwortlichen nationalen Führers stark zunehmen. Ein internationales Abkommen zur Beendigung der Atombombentests könnte als erster Schritt zu einer allgemeineren Abrüstung und letztendlich zur effektiven Abschaffung von Atomwaffen dienen und die Möglichkeit eines Atomkriegs abwenden, der eine Katastrophe für die gesamte Menschheit wäre. Uns verbindet mit unseren Mitmenschen eine tiefe Sorge um das Wohlergehen aller Menschen. Als Wissenschaftler haben wir Kenntnis von den damit verbundenen Gefahren und daher eine besondere Verantwortung, diese Gefahren bekannt zu machen. Wir halten es für unerlässlich, dass unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, um ein internationales Abkommen zum Stopp der Tests aller Atomwaffen zu erreichen.“

Wie stichhaltig ist dieses Argument? Wäre ein großer Krieg, der mit den jetzt existierenden Atomwaffen geführt wird, eine Katastrophe für die gesamte Menschheit? Die Betrachtung der Natur von Atomwaffen und der Größe der Atomwaffenbestände gibt uns die Antwort: Ja.

Eine einzige 25-Megatonnen-Bombe könnte jede Stadt auf der Erde weitgehend zerstören und die meisten ihrer Einwohner töten. Tausende dieser großen Bomben wurden zusammen mit den Fahrzeugen zu ihrer Auslieferung hergestellt.

Genaue Informationen über die vorhandenen Atomwaffenbestände wurden nicht veröffentlicht. Die Teilnehmer der sechsten Pugwash-Konferenz im Jahr 1960 nutzten die Schätzung von 60.000 Megatonnen. Das ist die 10.000-fache Menge an Sprengstoff, die während des gesamten Zweiten Weltkriegs verwendet wurde. Sie zeigt, dass sich der weltweite Vorrat an militärischem Sprengstoff seit 1945 im Durchschnitt jedes Jahr verdoppelt hat: Meine Schätzung für 1963, die die fortgesetzte Herstellung von Atomwaffen während der letzten drei Jahre widerspiegelt, beträgt 320.000 Megatonnen.

Diese Schätzung wird durch die folgenden Tatsachen glaubhaft gemacht. Am 12. November 1961 hat der US-Verteidigungsminister 20gab an, dass das US Strategic Air Command damals 630 B-52, 55 B-58 und 1.000 B-47 umfasste, insgesamt 1.685 große Bomber. Diese Bomber tragen ungefähr 50 Megatonnen Bomben pro Stück – zwei 25-Megatonnen-Bomben auf jedem Bomber. Dementsprechend tragen diese 1.685 Interkontinentalbomber eine Ladung von insgesamt 84.000 Megatonnen. Ich glaube nicht, dass man behaupten kann, dass die Bomben für diese Bomber nicht existieren. Der Verteidigungsminister erklärte auch, dass die Vereinigten Staaten über 10.000 andere Flugzeuge und Raketen haben, die in der Lage sind, Atombomben im Megatonnenbereich zu tragen. Die Gesamtmegatonnage der von der Sowjetunion getesteten Atombomben ist doppelt so hoch wie die der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der sowjetische Vorrat ebenfalls enorm ist, vielleicht ein Drittel oder die Hälfte so groß wie die US-Lagerbestände.

Die Bedeutung der geschätzten Gesamtzahl von 320.000 Megatonnen Atombomben kann durch die folgende Aussage verdeutlicht werden: Wenn morgen ein 6-Megatonnen-Krieg stattfinden würde, der in der Stärke des verwendeten Sprengstoffs dem Zweiten Weltkrieg entspricht, und noch einem Krieg am nächsten Tag, und so weiter, Tag für Tag, 146 Jahre lang, dann wäre der gegenwärtige Vorrat erschöpft – aber tatsächlich könnte dieser Vorrat an einem einzigen Tag, dem Tag des Dritten Weltkriegs, aufgebraucht sein.

Wissenschaftler haben viele Schätzungen über die wahrscheinlichen Auswirkungen hypothetischer Nuklearangriffe vorgenommen. Eine Schätzung, die in den Anhörungen von 1957 vor dem Sonderunterausschuss für Strahlung des Gemeinsamen Ausschusses für Atomenergie des Kongresses der Vereinigten Staaten vorgelegt wurde, betraf einen Angriff auf Bevölkerungs- und Industriezentren und militärische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten mit 250 Bomben, insgesamt 2.500 Megatonnen. Die in der Zeugenaussage vorgelegte Schätzung der Opfer, korrigiert um die Bevölkerungszunahme seit 1957, lautet, dass 60 Tage nach dem Tag, an dem der Angriff stattfand, 98 Millionen der 190 Millionen Amerikaner tot sein würden, und 28 Millionen wäre schwer verletzt, aber noch am Leben; Viele der verbleibenden 70 Millionen Überlebenden würden unter leichten Verletzungen und Strahlungseffekten leiden.

Dies ist ein kleiner nuklearer Angriff, der unter Verwendung von etwa einem Prozent der vorhandenen Waffen durchgeführt wird. Bei einem großen Atomkrieg könnten insgesamt 30.000 Megatonnen, ein Zehntel der geschätzten Lagerbestände, geliefert und über den besiedelten Gebieten der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und der anderen großen europäischen Länder explodieren. Die Studien von Hugh Everett und George E. Pugh 21, von der Weapons Systems Evaluation Division, Institute of Defense Analysis, Washington, DC, die in den Anhörungen von 1959 vor dem Special Subcommittee on Radiation berichtet wurden, gestatten uns, eine Schätzung der Opfer eines solchen Krieges vorzunehmen. Diese Schätzung besagt, dass 60 Tage nach dem Tag, an dem der Krieg geführt wurde, 720 Millionen der 800 Millionen Menschen in diesen Ländern tot, 60 Millionen am Leben, aber schwer verletzt sein würden, und es 20 Millionen weitere Überlebende geben würde. Das Schicksal der Lebenden wird durch die folgende Aussage von Everett und Pugh angedeutet: „Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass die Gesamtzahl der Verluste nach sechzig Tagen möglicherweise nicht auf die endgültigen Verluste hinweist. Spätfolgen wie die Desorganisation der Gesellschaft, Unterbrechung der Kommunikation, Aussterben von Nutztieren, genetische Schäden,

Kein Streit zwischen Nationen kann einen Atomkrieg rechtfertigen. Es gibt keine Verteidigung gegen Atomwaffen, die nicht durch eine Erhöhung des Ausmaßes des Angriffs überwunden werden könnte. Es würde der Natur des Krieges widersprechen, wenn sich Nationen an Vereinbarungen halten würden, „begrenzte“ Kriege zu führen und nur „kleine“ Atomwaffen einzusetzen – selbst kleine Kriege sind heute gefährlich, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein kleiner Krieg zu einer Welt werden würde Katastrophe.

Die einzig vernünftige Politik für die Welt ist die Abschaffung des Krieges.

Das ist jetzt das erklärte Ziel der Atommächte und aller anderen Nationen.

Wir alle sind den Regierungen der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und Großbritanniens zu Dank verpflichtet, dass sie ein Abkommen zum Verbot von Tests formuliert haben, das von den meisten Nationen der Welt akzeptiert wurde. Als Amerikaner bin ich unserem großartigen Präsidenten John F. Kennedy besonders dankbar, dessen tragischer Tod erst vor neunzehn Tagen eingetreten ist. Meiner Meinung nach hätte dieses großartige internationale Abkommen ohne die Überzeugung, Entschlossenheit und das politische Geschick von Präsident Kennedy nicht formuliert und ratifiziert werden können.

Die große Bedeutung des Atomwaffensperrvertrags von 1963 liegt in seiner Bedeutung als erster Schritt zur Abrüstung. Um aufzuzeigen, welche weiteren Schritte unternommen werden müssen, werde ich nun einige der Erklärungen zitieren, die Präsident Kennedy in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 26. September 1961 gemacht hat.

„Das Ziel (der Abrüstung) ist kein Traum mehr. Es ist eine praktische Frage von Leben oder Tod. Die Risiken der Abrüstung verblassen im Vergleich zu den Risiken eines unbegrenzten Wettrüstens … Unser neues Abrüstungsprogramm umfasst: … Erstens, die Unterzeichnung des Testverbotsvertrags durch alle Nationen… Zweitens, die Produktion von spaltbarem Material zu stoppen und deren Transfer in (andere) Nationen zu verhindern;… Drittens, das Verbot der Übertragung der Kontrolle über Atomwaffen an andere Nationen; Viertens, Atomwaffen vom Weltraum fernzuhalten; Fünftens die schrittweise Zerstörung bestehender Atomwaffen; Und sechstens, die Produktion von strategischen nuklearen Trägerfahrzeugen einzustellen und sie nach und nach zu zerstören.“

Das erste dieser Ziele wurde durch den Vertrag von 1963 angegangen, aber noch nicht erreicht. Vor sechs Wochen verabschiedete das Politische Komitee der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 97 zu 1 Abstimmung eine Resolution, in der das Abrüstungskomitee der achtzehn Nationen aufgefordert wurde, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Einstellung aller Testexplosionen von Atomwaffen für alle Zeiten zu erreichen . Wir müssen uns bemühen, dieses Ziel zu erreichen.

Die vierte von Präsident Kennedy vorgeschlagene Maßnahme, Atomwaffen vom Weltraum fernzuhalten, wurde vor zwei Monaten in den Vereinten Nationen durch eine von vielen Nationen unterzeichnete Enthaltungserklärung ergriffen.

Maßnahmen zum dritten Punkt, der Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen, könnten zu einer erheblichen Verringerung der internationalen Spannungen und der Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs eines Weltkriegs führen. Der Vertrag von 1960, der die Antarktis zu einer atomwaffenfreien Zone machte, ist ein Präzedenzfall. Zehn lateinamerikanische Nationen haben vorgeschlagen, ganz Lateinamerika zu einer zweiten atomwaffenfreien Zone zu machen; und ein ähnlicher Vorschlag wurde für Afrika gemacht. Die Annahme dieser Vorschläge wäre ein wichtiger Schritt in Richtung dauerhaften Friedens.

Noch wichtiger wäre die Ausweitung des Prinzips der Entmilitarisierung auf Mitteleuropa, wie sie vor einigen Jahren von Rapacki, Kennan 22 und anderen vorgeschlagen wurde. Nach diesem Vorschlag würden ganz Deutschland, Polen und die Tschechoslowakei und vielleicht einige andere Länder weitgehend entmilitarisiert, und ihre Grenzen und nationale Integrität würden dauerhaft von den Vereinten Nationen gesichert. Ich bin gegenwärtig nicht in der Lage, das komplexe Problem Berlins und Deutschlands ausführlich zu erörtern; aber ich bin sicher, dass, wenn jemals eine andere Lösung als die nukleare Zerstörung erreicht wird, dies durch Entmilitarisierung und nicht durch Remilitarisierung geschehen wird.

Präsident Kennedy, Präsident Johnson, Vorsitzender Chruschtschow, Premierminister Macmillan 23 und andere nationale Führer haben erklärt, dass wir, um die Katastrophe zu verhindern, uns dem Ziel einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung nähern müssen, wir müssen beginnen, die schrecklichen Atomwaffen zu zerstören, die es jetzt gibt vorhanden sind, sowie die Fahrzeuge zu ihrer Anlieferung. Aber anstatt die Waffen und die Lieferfahrzeuge zu zerstören, stellen die großen Nationen immer mehr davon her, und die Welt bleibt in Gefahr.

Warum gibt es keine Fortschritte bei der Abrüstung? Ich denke, ein Teil der Antwort ist, dass es immer noch viele, zum Teil mächtige Menschen gibt, die die These, dass es jetzt an der Zeit ist, den Krieg abzuschaffen, noch nicht akzeptiert haben. Und ein weiterer Teil der Antwort ist, dass es eine große Nation gibt, die nicht in die Weltgemeinschaft der Nationen aufgenommen wurde – die Volksrepublik China, die bevölkerungsreichste Nation der Welt. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion eine größere Phase des Abrüstungsprozesses durchführen werden, es sei denn, dass die potenziell große Atommacht, die Volksrepublik China, das Abrüstungsabkommen unterzeichnet hat; und die Volksrepublik China wird einen solchen Vertrag nicht unterzeichnen, bis sie unter Bedingungen, die ihrer Größe würdig sind, in die Gemeinschaft der Nationen aufgenommen wird24 . Sich für die Anerkennung Chinas einzusetzen, bedeutet, sich für den Weltfrieden einzusetzen.

Wir können nicht erwarten, dass die jetzt existierenden Atomwaffen für mehrere Jahre, vielleicht für Jahrzehnte zerstört werden. Darüber hinaus besteht die von Philip Noel-Baker in seinem Nobelpreisvortrag 1959 erwähnte Möglichkeit, dass einige Atomwaffen verborgen oder heimlich hergestellt und dann dazu verwendet werden, die entwaffnete Welt zu terrorisieren und zu beherrschen 25 ; diese Möglichkeit könnte das Programm zur Vernichtung der Lagerbestände verlangsamen.

Gibt es keine Maßnahmen, die wir sofort ergreifen können, um die gegenwärtige große Gefahr des Ausbruchs eines Atomkriegs durch einen technologischen oder psychologischen Unfall oder als Ergebnis einer Reihe von Ereignissen zu verringern, so dass selbst die weisesten nationalen Führer die Katastrophe nicht abwenden könnten?

Ich glaube, dass es eine solche Aktion gibt, und ich hoffe, dass sie von den nationalen Regierungen in Erwägung gezogen wird. Mein Vorschlag ist, mit größtmöglicher Vorsicht ein System der gemeinsamen national-internationalen Kontrolle der Atomwaffenbestände einzurichten; so dass die amerikanische Nuklearrüstung nur mit Zustimmung sowohl der amerikanischen Regierung als auch der Vereinten Nationen verwendet werden kann und dass die sowjetische Nuklearrüstung nur mit Zustimmung sowohl der sowjetischen Regierung als auch der Vereinten Nationen verwendet werden kann Nationen. Ein ähnliches Vier-Augen-System würde natürlich auch für die kleineren Atommächte eingeführt, wenn sie ihre Waffen nicht zerstören würden.

Selbst ein kleiner Schritt in Richtung dieses Vorschlags, wie etwa die Aufnahme von Beobachtern der Vereinten Nationen in den Kontrollstationen der Atommächte, könnte die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs erheblich verringern.

Es gibt eine weitere Maßnahme, die sofort ergriffen werden könnte, um die gegenwärtige große Gefahr für die Zivilisation zu verringern. Diese Aktion würde darin bestehen, durch einen festen Vertrag, der ein zuverlässiges Inspektionssystem enthält, die gegenwärtigen großen Programme zur Entwicklung biologischer und chemischer Methoden der Kriegsführung zu stoppen.

Vor vier Jahren kamen die an der fünften Pugwash-Konferenz teilnehmenden Wissenschaftler zu dem Schluss, dass damals die Zerstörungskraft von Atomwaffen weitaus größer war als die von biologischen und chemischen Waffen, dass biologische und chemische Waffen jedoch enorme tödliche und handlungsunfähige Wirkungen auf den Menschen haben und auch haben könnten durch die Vernichtung von Pflanzen und Tieren enormen Schaden anrichten. Darüber hinaus werden energische Anstrengungen unternommen, um diese Waffen so weit zu entwickeln, dass sie zu einer Bedrohung für die menschliche Rasse werden, die der von Atomwaffen gleichkommt oder größer ist. Das Geld, das allein die Vereinigten Staaten für die Forschung und Entwicklung biologischer und chemischer Kriegsführung aufwenden, hat jetzt 100 Millionen Dollar pro Jahr erreicht, eine Zunahme um das Sechzehnfache in einem Jahrzehnt, und ähnliche Anstrengungen werden wahrscheinlich in der Sowjetunion und anderen Ländern unternommen.

Um die Bedrohung zu veranschaulichen, möchte ich die Pläne zur Verwendung von Nervengasen erwähnen, die, wenn sie nicht töten, vorübergehenden oder dauerhaften Wahnsinn hervorrufen, und die Pläne zur Verwendung von Toxinen wie dem Botulismus-Toxin, Viren wie dem Virus des Gelbfiebers oder Bakteriensporen wie Anthrax, um Dutzende oder Hunderte Millionen Menschen zu töten.

Die Gefahr ist insofern besonders groß, als das Wissen, sobald es durch ein großangelegtes Entwicklungsprogramm, wie es jetzt durchgeführt wird, erlangt wurde, sich gut über die Welt ausbreiten und einer kleinen Gruppe böser Menschen erlauben könnte, vielleicht in einem der kleinere Länder, um einen verheerenden Angriff zu starten.

Diese schreckliche Aussicht könnte jetzt durch eine allgemeine Vereinbarung beseitigt werden, die Forschung und Entwicklung dieser Waffen einzustellen, ihren Einsatz zu verbieten und auf alle offiziellen Geheimhaltungs- und Sicherheitskontrollen über mikrobiologische, toxikologische, pharmakologische und chemisch-biologische Forschung zu verzichten. Hunderte Millionen Dollar pro Jahr werden jetzt ausgegeben, um diese bösartigen Wissenszellen herzustellen. Jetzt ist die Zeit aufzuhören. Wenn sich der Krebs entwickelt hat und sich seine Metastasen über die ganze Welt ausgebreitet haben, wird es zu spät sein.

Die Ersetzung des Krieges durch Gesetz muss nicht nur große, sondern auch kleine Kriege umfassen. Die Abschaffung des Aufstands- und Guerillakriegs, der oft von extremer Grausamkeit und viel menschlichem Leid geprägt ist, wäre ein Segen für die Menschheit.

Es gibt jedoch Länder, in denen die Menschen einer anhaltenden wirtschaftlichen Ausbeutung und Unterdrückung durch eine diktatorische Regierung ausgesetzt sind, die ihre Macht mit Waffengewalt behält. Die einzige Hoffnung für viele dieser Menschen war die Revolution, der Sturz der diktatorischen Regierung und ihre Ersetzung durch eine Reformregierung, eine demokratische Regierung, die für das Wohlergehen der Menschen arbeiten würde.

Ich glaube, dass die Zeit für die Welt als Ganzes gekommen ist, dieses Übel durch die Formulierung und Annahme einiger angemessener Artikel des Weltrechts abzuschaffen. Mit nur begrenzten Rechtskenntnissen werde ich nicht versuchen, einen Vorschlag zu formulieren, der dieses Ziel erreichen würde, ohne die Möglichkeit der Beherrschung der kleinen Nationen durch die großen Nationen zuzulassen. Ich schlage jedoch vor, dass das Ende durch eine Weltgesetzgebung erreicht werden könnte, nach der es vielleicht einmal im Jahrzehnt ein Referendum unter der Aufsicht der Vereinten Nationen über den Willen des Volkes in Bezug auf seine nationale Regierung geben würde, das getrennt abgehalten wird von den nationalen Wahlen, in jedem Land der Welt.

Es kann viele Jahre dauern, eine solche Ergänzung des Weltrechts zu erreichen. In der Zwischenzeit könnte durch eine Änderung der Politik der großen Nationen viel erreicht werden. In den letzten Jahren wurden Aufstände und Bürgerkriege in kleinen Ländern von den Großmächten angezettelt und verschärft, die außerdem Waffen und Militärberater zur Verfügung stellten, wodurch die Grausamkeit der Kriege und das Leid der Menschen noch größer wurden. In vier Ländern wurden 1963 und in mehreren anderen in den Jahren zuvor demokratisch gewählte Regierungen mit einer Politik in Richtung sozialer und wirtschaftlicher Reformen gestürzt und durch Militärdiktaturen ersetzt, mit Zustimmung, wenn nicht auf Veranlassung eines oder mehr von den großen Mächten. Diese Aktionen der Großmächte sind mit einer Politik des Militarismus und der nationalen Wirtschaftsinteressen verbunden, die heute veraltet sind. Ich hoffe, dass der Druck der Weltöffentlichkeit sie bald aufgeben und durch eine Politik ersetzen wird, die mit den Prinzipien der Moral, der Gerechtigkeit und der Weltbrüderlichkeit vereinbar ist.

Indem wir uns für die Abschaffung des Krieges einsetzen, arbeiten wir auch für die menschliche Freiheit, für die Rechte des einzelnen Menschen. Krieg und Nationalismus, zusammen mit wirtschaftlicher Ausbeutung, waren die großen Feinde des einzelnen Menschen. Ich glaube, dass es nach der Abschaffung des Krieges aus der Welt eine Verbesserung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systeme in allen Nationen zum Wohle der gesamten Menschheit geben wird.

Ich freue mich, diese Gelegenheit zu nutzen, um dem norwegischen Storting [Parlament] meinen Dank für seine hervorragende Arbeit für internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Frieden in den letzten fünfundsiebzig Jahren auszusprechen. In dieser Tätigkeit war das Storting führend unter den Parlamenten der Nationen. Ich erinnere mich an die Aktion des Storting im Jahr 1890, als er darauf drängte, dass dauerhafte Verträge zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Nationen geschlossen werden, und an die Erklärung, dass „der Storting überzeugt ist, dass diese Idee von einem überwältigenden Teil unseres Volkes unterstützt wird. So wie Recht und Gerechtigkeit im Streit zwischen Mensch und Mensch längst die Faustregel abgelöst haben, so bahnt sich die Idee der Streitbeilegung zwischen Völkern und Nationen mit unwiderstehlicher Kraft ihren Weg. Mehr und mehr,

Jetzt sind wir gezwungen, dieses Überbleibsel prähistorischer Barbarei, diesen Fluch der Menschheit, für immer aus der Welt zu tilgen. Wir, Sie und ich, haben das Privileg, in diesem außergewöhnlichen Zeitalter zu leben, dieser einzigartigen Epoche in der Geschichte der Welt, der Epoche der Abgrenzung zwischen den vergangenen Jahrtausenden des Krieges und Leidens und der Zukunft, der großen Zukunft des Friedens, der Gerechtigkeit , Moral und menschliches Wohlergehen. Wir sind privilegiert, die Möglichkeit zu haben, zur Erreichung des Ziels der Abschaffung des Krieges und seiner Ersetzung durch Weltrecht beizutragen. Ich bin zuversichtlich, dass uns diese große Aufgabe gelingen wird; dass die Weltgemeinschaft dadurch nicht nur von den Leiden des Krieges befreit wird, sondern auch durch die bessere Nutzung der Ressourcen der Erde, von den Entdeckungen der Wissenschaftler und von den Bemühungen der Menschheit, von Hunger, Krankheit, Analphabetismus, und Angst; und dass wir im Laufe der Zeit in die Lage versetzt werden, eine Welt aufzubauen, die von wirtschaftlicher, politischer und sozialer Gerechtigkeit für alle Menschen und einer der Intelligenz des Menschen würdigen Kultur geprägt ist.

* Der Preisträger hielt diesen Vortrag im Auditorium der Universität Oslo. Der Text stammt aus Les Prix Nobel en 1963.

1. Aus einem Gespräch 1876 mit Bertha von Suttner (Friedensnobelpreisträgerin 1905), die es in ihrem Tagebuch festhielt.

2. Die Wüste bei Alamogordo, New Mexico, war Schauplatz des ersten Atombombentests im Juli 1945. Die Städte Hiroshima und Nagasaki in Japan wurden im August 1945, in den letzten Tagen des 19 Zweiter Weltkrieg.

3. In Moskau im Juli 1963.

4. Leo Szilard (1898-1964), in Ungarn geborener Physiker, nach 1943 amerikanischer Staatsbürger; mit Metallurgical Laboratory, University of Chicago (1942-1946), und dann Professor an der Universität. Der Text seiner Denkschrift ist veröffentlicht in The Atomic Age (siehe ausgewählte Bibliographie), S. 13-18.

5. Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), US-Präsident (1933-1945).

6. James Franck (1882-1964), in Deutschland geborener amerikanischer Physiker; Mitempfänger des Nobelpreises für Physik 1925; Professor an der University of Chicago (1938-1947).

7. Veröffentlicht in The Atomic Age, S. 19-27.

8. Harold Clayton Urey (1893-), amerikanischer Chemiker und Träger des Nobelpreises für Chemie 1934; Direktor des Manhattan Bomb Project (1940-1945); Professor an der University of Chicago (1945-1958). Zu Einstein und den anderen Ausschussmitgliedern siehe S. 259, Tanne. 2 und p. 260, Fn. 1.

9. Aus „Only Then Shall We Find Courage“ (in einem Interview mit Michael Amrine), veröffentlicht im New York Times Magazine, 23. Juni 1946, und später in Broschürenform vom Emergency Committee of Atomic Scientists.

10. Von denen der Preisträger einer der Leiter war.

11. Vollständiger Text siehe Präsentationsrede, S. 262. Für die 52 Preisträger (alle Wissenschaftler) siehe Pauling, No More War! , S. 223-224.

12. Bertrand Arthur William Russell, dritter Earl Russell (1872-1970), englischer Philosoph und Mathematiker und Empfänger des Literaturnobelpreises für 1950.

13. Der vollständige Text findet sich in The Atomic Age , S. 539-541.

14. Cyrus Stephen Eaton (1883 -), in Kanada geborener Industrieller aus Cleveland.

15. Siehe Präsentationsrede, p. 264.

16. Dag Hammarskjöld (1905-1961), schwedischer UN-Generalsekretär (1953-1961); 1961 posthum mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

17. Die verbleibenden drei Absätze werden später in der Vorlesung gegeben, p. 279.

18. 1946 gegründet, um die Nutzung der Atomenergie friedlichen Zwecken zuzuführen.

19. Siehe p. 269, Fn. 1.

20. Robert Strange McNamara (1916-), US-Verteidigungsminister (1961-1968).

21. Hugh Everett III und George E. Pugh, „The Distribution and Effects of Fallout in Large Nuclear-Weapon Campaigns“, in Biological and Environment Effects of Nuclear War (siehe ausgewählte Bibliographie).

22. Adam Rapacki (1909- ), der als polnischer Außenminister der UN-Generalversammlung im Oktober 1957 einen Plan zur Denuklearisierung Mitteleuropas vorlegte. George Frost Kennan (1904- ), amerikanischer Diplomat, Experte für die Beziehungen Russlands zu Russland Westen.

23. Lyndon Baines Johnson (1908-), US-Präsident (1963-1969). Nikita Sergejewitsch Chruschtschow (1894-1971), russischer Ministerpräsident (1958-1964). (Maurice) Harold Macmillan (1894-), britischer Premierminister (1957-1963).

24. Die Volksrepublik China wurde 1971 in die UNO aufgenommen.

25. Siehe p. 200. Aus Nobel Lectures , Peace 1951-1970 , Herausgeber Frederick W. Haberman, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1972 Urheberrecht © The Nobel Foundation 1962

