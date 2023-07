Erstellt am 26.06.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 179 mal gelesen und am 27.06.2023 zuletzt geändert.

Die Größte Friedensdemo aller Zeiten

Norbert Ivanek berichtete auf Ö3 am 15. Februar 2022: Am 15. Februar 2003, also heute vor genau 19 Jahren, geht die größte Friedensdemonstration der Geschichte im wahrsten Sinn des Wortes über die Welt. An die neun Millionen Menschen demonstrieren gegen den, von der sogenannten ‚Koalition der Willigen‘ geplanten, Krieg gegen den Irak.“

Am 15. Mai 1982 gab den Friedensmarsch in Wien. Es war die bis dahin größte Demonstration seit 1945 und natürlich auch die größte Friedensdemonstration. Besonders 1982 war die Bewegung von der Jugend getragen. 2022, 2023 machen sich in Österreich nur kleine Gruppen für Frieden und Abrüstung mit friedlichen Mitteln stark.

Gleichzeitig setzt Putins Invasion die größte Aufrüstungskatastrophe aller Zeiten in Gang. Die Jugend hat weltweit die Klimakatastrophen und teilweise auch das Artensterben erkannt. Ein schlagartiger nuklearer Winter ist laut Wissenschaft heute aber mindestens genauso wahrscheinlich wie die stetig anschwellende Erderhitzung. Der Aufrüstungsrüstungsdammbruch ersäuft alle Ressourcen für eine bessere Zukunft der Jugend. Das geht in der permanenten Krisenproduktion der älteren Generationen fast vollkommen unter. Das muss sich rasch durch eine Massenbewegung ändern.

Wie kann die Friedensbewegung die Jugend wieder für Frieden und Abrüstung begeistern?



Um die Jugend wieder für Frieden und Abrüstung zu begeistern, gibt es mehrere Ansätze, welche die Veteranen und Veteraninnen der Friedensbewegung verfolgen könnten:



1 Jugendliche einbinden: Es ist wichtig, die Stimmen und Perspektiven der Jugendlichen einzubeziehen und ihnen eine aktive Rolle in der Friedensbewegung zu geben. Plattformen wie der Jugendrat, Sozialistische Jugend, die Gewerkschaftsjugend, religiöse Jugendorganisationen die früher in der Friedensbewegung breit vertreten waren sollten eingeladen werden sich zu * engagieren, * Ideen einbringen und * eigene Projekte zu initiieren. Der der Jugendrat etc. sollten gehört werden und Anliegen und Ideen der Jugend sollten nach kräften von der Friedensbewegung unterstützt werden. Die jungen Menschen sollten so weit wie möglich ermächtigt werden nötige Veränderungen herbeizuführen.

2 Bildung und Bewusstseinsbildung: Workshops, Seminare und Bildungsveranstaltungen an Schulen, Universitäten oder in der Gemeinde, um Jugendliche über Frieden, Konfliktlösung und Abrüstung aufzuklären sollten breit organisiert werden. Ratsam ist die Nutzung innovative Methoden (interaktive Spiele, Diskussionen und multimediale Ansätze), um das Interesse der Jugendlichen zu wecken.



3 Kreativität und Kunst einbeziehen: Kreative Ausdrucksformen wie Kunst, Musik, Theater oder Film, um können genutzt werden um Kindern und Jugendlichen Friedensbotschaften zu vermitteln. Kunstwettbewerbe, Konzerte oder Filmvorführungen zu Friedensthemen, können junge Menschen ansprechen und inspirieren.



4 Digitale Medien nutzen: Social-Media-Plattformen, Blogs, Podcasts oder YouTube-Kanäle sind heute angesagt um junge Menschen zu erreichen und über Friedensfragen zu informieren. Inspirierende Geschichten, Dokumentationen oder Interviews mit Friedensaktivisten die geteilt werden können motivieren und ihnen Vorbilder zeigen.

5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen, Schulen, Universitäten und anderen sozialen Bewegungen ist zentral um Synergien zu schaffen und Jugendliche für Frieden und Abrüstung zu mobilisieren. Gemeinsame Projekte und Veranstaltungen können das Bewusstsein für Frieden stärken und den Einfluss der Bewegung erweitern.

6 Praktische Erfahrungen ermöglichen: Organisierte Praktika, Austauschprogramme oder Freiwilligenarbeit in Friedens- und Menschenrechtsorganisationen für junge Menschen um konkrete Erfahrungen sammeln und sie persönlich motivieren und Bewusstsein schaffen. Durch direkte Beteiligung kann die Bedeutung des Friedens hautnah erlebt werden und Jugendlich können sich mit Gleichgesinnten vernetzen.

7 Mentorship-Programme: Mentorship-Programme, in denen erfahrene Friedensaktivisten junge Menschen begleiten und unterstützen können das dringend notwendige Mehrgenerationen-Lernen befördern. Den Stein der Weisen hat noch keine Generation nachhaltig in Friedensfragen gefunden. Seit Hiroshima wird er aber immer dringender benötigt. Durch den direkten Kontakt können Junge von den Erfahrungen und dem Wissen der Mentor*innen profitieren und sich weiterentwickeln und die Mentor*innen können von den neuen Fähigkeiten der Jungen profitieren.

Es ist besonders wichtig, die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen zu berücksichtigen und sie in Gestaltungsprozesse einzubeziehen. Dafür muss eine inklusive und inspirierende Umgebung geschaffen werden.

So können wir wahrscheinlich die Jugendlichen ermutigen, sich aktiv in der nötigen Breite gewinnen sich für Frieden und Abrüstung einzusetzen.

Plattformen für friedensfördernde Jugendaktivitäten?



Jugend-Friedens-Plattformen

Jugend-Friedens-Plattformen sind organisatorische Strukturen oder Möglichkeiten, die es jungen Menschen ermöglichen sich in Friedensfragen

*einzubringen

Ideen auszutauschen und

aktiv an friedensfördernden Aktivitäten teilzunehmen.

Beispiele für Plattformen, die die Friedensbewegung für die Jugend schaffen könnte:



1 Jugendgruppen oder Jugendorganisationen: Dies können lokale oder regionale Gruppen sein, die sich speziell mit Frieden und Abrüstung befassen und jungen Menschen eine Plattform bieten, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und gemeinsame Projekte zu initiieren (zB Wiener Jugendrat für Frieden, Abrüstung und Klimawende).

2 Online-Foren oder soziale Medien-Gruppen: Digitale Plattformen wie Foren, Facebook-Gruppen oder Online-Communities ermöglichen es jungen Menschen, sich online zu vernetzen, Ideen zu diskutieren und Informationen auszutauschen. Hier können sie ihre Perspektiven teilen und sich an Diskussionen beteiligen (z.B. Youth4Peace-NOW.eu).

3 Jugendparlamente oder Jugendbeiräte: In einigen Ländern gibt es Jugendparlamente oder Jugendbeiräte, in denen junge Menschen politisch aktiv werden können. Diese Plattformen bieten ihnen auch in Friedensfragen die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben, ihre Anliegen vorzubringen und sich aktiv in politische Entscheidungsprozesse einzubringen.

4 Schul- oder Universitätsclubs: Schulen und Universitäten können Clubs oder Gruppen für Frieden und Abrüstung einrichten, in denen Schülerinnen, Schüler und Studierende gemeinsam an Projekten und Aktivitäten arbeiten können. Diese Clubs bieten einen Raum für Diskussionen, Veranstaltungen und Projekte im schulischen oder universitären Umfeld (HTL4Peace-Now, HLW4Climate-Peace,…).

5 Freiwilligenorganisationen: Jugendliche können sich bei lokalen oder internationalen Freiwilligenorganisationen engagieren, die sich mit Frieden, Konfliktlösung und Abrüstung befassen. Diese Plattformen ermöglichen es ihnen, praktische Erfahrungen zu sammeln, in Projekten mitzuwirken und einen konkreten Beitrag zu leisten (z.B OSCE Wahlbeobachtung in Russland, …).

6 Konferenzen und Veranstaltungen: Jugend-Friedenskonferenzen, Workshops oder Veranstaltungen bieten eine Plattform, um junge Menschen zusammenzubringen, Fachwissen auszutauschen, Ideen zu generieren und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Hier können sie sich mit anderen Jugendlichen, Friedensaktivist*innen und Expert*innen vernetzen.

Diese „Plattformen“ bieten den Jugendlichen einen Raum, um ihre Interessen und Ideen einzubringen, Kontakte zu knüpfen, sich weiterzubilden und gemeinsam aktiv zu werden. Sie dienen als Ausgangspunkt für Engagement und ermöglichen es ihnen, ihre Botschaft des Friedens zu verbreiten und konkrete Aktionen durchzuführen (zB Kampagne Raus aus Öl und Gas für den Frieden bis 2024).

Was sind derzeit Anliegen und Ideen von Jugendlichen die für sie ein Engagement in der Friedensbewegung interessant macht?



Jugendliche haben eine Vielzahl von Anliegen und Ideen, die sie zu einem Engagement in der Friedensbewegung motivieren können. Hier sind einige gängige Themen und Aspekte, die für junge Menschen interessant sein können:

1 Klimawandel und Umweltschutz: Viele Jugendliche sind besorgt über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit. Sie erkennen, dass Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit und ökologische Konflikte zu Spannungen und Gewalt führen können. Ein Engagement in der Friedensbewegung ermöglicht es ihnen, für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung einzutreten.

2 Soziale Gerechtigkeit und Kinder-, Jugend- und Menschenrechte: Jugendliche setzen sich oft für soziale Gerechtigkeit und die Wahrung der Menschenrechte ein. Sie möchten gegen Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Gewalt vorgehen und für eine inklusive und gerechte Gesellschaft eintreten. Die Friedensbewegung bietet eine Plattform, um für diese Werte einzustehen und sich für eine Welt ohne Unterdrückung und Ungleichheit einzusetzen.

3 Konfliktlösung und Gewaltprävention: Viele Jugendliche sind aktiv daran interessiert, Konflikte friedlich zu lösen und Gewalt zu verhindern. Sie möchten alternative Ansätze zur gewalttätigen Auseinandersetzung fördern und sich für Dialog, Versöhnung und gewaltfreie Konfliktlösungsmechanismen einsetzen. Die Friedensbewegung bietet Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen.

4 Rüstungskontrolle und Abrüstung: Jugendliche können sich für eine Welt ohne Waffen und für internationale Abrüstungsbemühungen einsetzen. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen Rüstungsausgaben, Konflikten und sozialer Ungerechtigkeit und möchten eine Welt fördern, in der Ressourcen in Bildung, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung investiert werden. Denn:

Rüstung die ist ungeheuer, erstens tödlich, zweitens teuer, …

Die Friedensbewegung ermöglicht es Jugendlichen, sich für Rüstungskontrolle und Abrüstung einzusetzen und Geld von der Rüstung in Jugendausgaben umzuwidmen.

5 Bildung und Chancengleichheit: Viele Jugendliche sehen heute Bildung als Schlüssel zur Förderung von Frieden und Stabilität. Sie setzen sich für den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung für alle ein und möchten Bildungsungleichheit bekämpfen. Die Friedensbewegung bietet eine Plattform, um Bildungsinitiativen zu unterstützen und junge Menschen zu befähigen, solche positive Veränderungen in ihren Gemeinschaften und global herbeizuführen.

Diese Anliegen und Ideen von Jugendlichen zeigen, dass sie eine starke Motivation haben, sich für Frieden und eine gerechte Welt einzusetzen. Indem die Friedensbewegung ihre Anliegen ernst nimmt und Möglichkeiten für Engagement und aktive Teilnahme bietet, kann sie junge Menschen inspirieren und dazu befähigen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten.

Gibt es interaktive Spiele die sich mit Frieden und Abrüstung auseinandersetzen?





Ja, es gibt interaktive Spiele für Jugendliche und jung gebliebene, die sich mit Frieden und Abrüstung auseinandersetzen. Diese Spiele können sowohl online als auch offline gespielt werden und dienen dazu, das Bewusstsein für Friedensthemen zu schärfen, Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln und zum Nachdenken anzuregen.

Hier sind einige Beispiele:

1 PeaceMaker: PeaceMaker ist ein Computerspiel, das den israelisch-palästinensischen Konflikt simuliert. Spielerinnen und Spieler übernehmen entweder die Rolle des israelischen Premierministers oder des palästinensischen Präsidenten und müssen Entscheidungen treffen, um Frieden zu erreichen. Das Spiel soll dazu beitragen, das Verständnis für die komplexen Herausforderungen der Konfliktlösung zu vertiefen.

2 World Peace Game: Das World Peace Game ist ein Brettspiel, das von John Hunter entwickelt wurde. Es simuliert komplexe politische, wirtschaftliche und soziale Situationen und erfordert Zusammenarbeit und kreative Problemlösungsfähigkeiten. Spielerinnen und Spieler übernehmen verschiedene Rollen wie Regierungschefs, Diplomaten und Militärkommandanten und müssen zusammenarbeiten, um globale Konflikte zu lösen.



3 A Force More Powerful: A Force More Powerful ist eine strategische Simulation, die sich mit gewaltfreiem Widerstand und zivilen Ungehorsam auseinandersetzt. Spielerinnen und Spieler können historische Szenarien nachspielen, in denen gewaltfreie Bewegungen für soziale Veränderungen kämpften. Das Spiel zielt darauf ab, die Wirksamkeit von gewaltfreiem Aktivismus zu demonstrieren.

4 Cards for Conflict: Cards for Conflict ist ein Kartenspiel, das die Spielerinnen und Spieler dazu ermutigt, verschiedene Konfliktlösungsstrategien zu erkunden. Die Karten stellen verschiedene Situationen dar, in denen Konflikte auftreten, und die Spielerinnen und Spieler müssen Lösungsansätze entwickeln und diskutieren.

5 The Peacemaker Experience: The Peacemaker Experience ist ein interaktives Online-Spiel, das den Spielerinnen und Spielern ermöglicht, in die Rolle eines Friedensstifters in einem fiktiven Konflikt einzutauchen. Sie müssen Entscheidungen treffen, Dialoge führen und friedliche Lösungen finden, um den Konflikt zu beenden.



Diese Spiele dienen als pädagogische Werkzeuge, um komplexe Themen im Zusammenhang mit Frieden und Abrüstung spielerisch zu vermitteln. Sie fördern das kritische Denken, die Empathie und das Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Friedensarbeit.

Welche Mulitmedialen Friedenspädagogik und Peace-Edutainment-Angebote für Jugendliche gibt es?



Es gibt eine Vielzahl von multimedialen Angeboten für Jugendliche, die sie über Frieden, Konfliktlösung und Abrüstung informieren und sie dazu inspirieren können, sich für diese Themen zu engagieren. Hier sind einige Beispiele:



1 Online-Videos und Webinare: Plattformen wie YouTube, Vimeo und andere Videoplattformen bieten eine Fülle von Videos zu Friedensfragen. Von Dokumentationen über Friedensbewegungen bis hin zu Vorträgen von Experten zu Frieden und Abrüstung für Jugendliche können Jugendliche online auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen. Ebenso werden Webinare und Online-Workshops zu Friedensthemen angeboten, bei denen Jugendliche von zu Hause aus teilnehmen können.

2 Friedens-Podcasts: Podcasts sind eine beliebte Möglichkeit, um Informationen und Geschichten zu hören. Es gibt Podcasts, die sich mit Frieden und Abrüstung beschäftigen und Jugendliche mit relevanten Inhalten versorgen. Diese Podcasts können Interviews mit Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten, Diskussionen über Konfliktlösung oder Geschichten über erfolgreiche Friedensbewegungen beinhalten.

3 Mobile Friedens-Apps: Es gibt verschiedene mobile Apps, die Jugendliche über Frieden und Konfliktlösung informieren und ihnen interaktive Möglichkeiten bieten, sich einzubringen. Diese Apps können spielerische Elemente, Quizfragen, Diskussionsforen oder Bildungsressourcen enthalten, um das Wissen und das Bewusstsein der Jugendlichen zu erweitern.

4 Online-Plattformen und Communities: Es gibt spezielle Online-Plattformen und Communities, die sich auf Frieden und Abrüstung konzentrieren. Diese bieten Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, Ideen auszutauschen und sich über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Frieden und Konfliktlösung zu informieren. Solche Plattformen fördern den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen weltweit.

5 Social-Media-Kampagnen: Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter werden von Jugendlichen intensiv genutzt. Friedensbewegungen nutzen diese Plattformen, um gezielte Kampagnen zu starten, informative Inhalte zu teilen, Bewusstsein zu schaffen und Jugendliche dazu zu ermutigen, sich für Frieden einzusetzen. Hashtags, Infografiken, Kurzvideos und inspirierende Zitate zu Frieden und Abrüstung sind nur einige der Tools, die in solchen Kampagnen zur Jugendmobilisierung für Frieden und Abrüstung eingesetzt werden könnten.



Es ist wichtig zu beachten, dass die Qualität und Relevanz dieser multimedialen Angebote leider sehr variieren kann. Jugendliche sollten darauf achten, zuverlässige Quellen und Inhalte zu wählen, um fundiertes Wissen zu erlangen. Zudem können lokale Friedens-Organisationen, Schulen oder Jugendzentren weitere Informationen zu spezifischen multimedialen Angeboten in ihrer Region bereitstellen.

Apps, die Jugendliche über Frieden und Konfliktlösung informieren und ihnen interaktive Möglichkeiten bieten, sich einzubringen?



Es gibt verschiedene Apps, die Jugendliche über Frieden und Konfliktlösung informieren und ihnen interaktive Möglichkeiten bieten, sich einzubringen. Hier sind einige Beispiele:

1 „PeaceMaker“ (iOS, Android): Diese App ist eine Simulation von Games4Sustainability des israelisch-palästinensischen Konflikts. Spielerinnen und Spieler können die Rolle eines politischen Führers übernehmen und Entscheidungen treffen, um Frieden zu fördern und Konflikte zu lösen.



2 „Build Up Peace: Diese App könnte es Jugendlichen ermöglichen, ihre Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln. Sie bietet Lernressourcen, interaktive Spiele und Fallstudien, um das Verständnis für Konfliktursachen und -lösungen zu fördern. Eine Gute App wäre wohl noch zu programmieren.

3 „UN Peacemaker“: Diese Apps bieten Einblicke in die Arbeit der Vereinten Nationen im Bereich Frieden und Sicherheit. Sie ermöglicht es den Nutzern, Entscheidungen zu treffen, um internationale Konflikte zu lösen und Frieden zu fördern. Cyberhygiene, Künstliche Intelligenz für Mediator*innen, …

Siehe: https://peacemaker.un.org/digitaltoolkit

4 „The Human Rights Apps“: Diese Apps informieren über Menschenrechte und bieten interaktive Funktionen wie Quizfragen, Fallstudien und Informationen zu Menschenrechtsverletzungen weltweit. Ein Spiel für Kinder ab 9 Jahre ist Kinder auf der Flucht. Wobei der Spielreiz eher mäßig ist. Ein Menschrechtsquiz der Schweizer Armee ist immerhin halbwegs gut gemacht. Human Rights City ist ein neues Spiel. Beim Testen auf iOS klappte der Server aber nicht.

5 „PeaceQuest“ könnte eine App bietet eine Vielzahl von Informationen, Ressourcen und Aktivitäten rund um Frieden und Gewaltprävention. Sie enthält Spiele, Diskussionsforen, Lernmodule und interaktive Funktionen. War aber leider nicht zu finden. Allerdings:



6 „Move This World“ (iOS, Android): Diese App kombiniert kreative Übungen, Meditation und Kommunikationstechniken, um Jugendliche bei der Förderung von Frieden und emotionaler Gesundheit zu unterstützen.

Diese Apps sind Beispiele für Tools, die Jugendlichen dabei helfen können, ihre Kenntnisse über Frieden und Konfliktlösung zu erweitern und sich aktiv für Frieden einzusetzen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verfügbarkeit und Qualität solcher Apps variieren kann, und es empfiehlt sich, Bewertungen und Empfehlungen zu prüfen, bevor man eine App herunterlädt.

Facebook, Instagram oder Twitter werden von Jugendlichen intensiv genutzt. Friedensbewegungen nutzen diese Plattformen. Welche gezielten Kampagnen für Jugendliche auf Facebook, Instagram oder Twitter die Bewusstsein schaffen und Jugendliche dazu zu ermutigen, sich für Frieden einzusetzen. Sind bekannt. Welche Hashtags, Infografiken, Kurzvideos und inspirierende Zitate und Tools, die in solchen Kampagnen eingesetzt werden können sind am erfolgversprechendsten.



Hier sind einige Beispiele für gezielte Kampagnen auf Facebook, Instagram oder Twitter, die Bewusstsein schaffen und Jugendliche dazu ermutigen, sich für Frieden einzusetzen. Die Erfolgsmessung von Kampagnen hängt stark von verschiedenen Faktoren ab und es gibt keine Garantie für ihren Erfolg. Dennoch können diese Ansätze als Inspiration dienen:



1 Hashtags:

• #PeaceNow: Ein allgemeiner Hashtag, der den Fokus auf Frieden und gewaltfreie Konfliktlösung legt.

• #Youth4Peace: Ein Hashtag, der das Engagement von Jugendlichen für den Frieden hervorhebt und sie ermutigt, ihre Stimmen zu erheben.

• #ConflictResolution: Dieser Hashtag betont die Bedeutung der Konfliktlösung und ermutigt zu gewaltfreien Lösungen. Die Beispiele die ich heute fand waren aber nicht berauschend.

2 Infografiken:

• Erstellen Sie Infografiken, die Statistiken und Fakten über Konflikte, Friedensprozesse oder gewaltfreie Bewegungen veranschaulichen.

• Teilen Sie Infografiken, die einfache Tipps und Strategien zur Konfliktlösung und Förderung des Friedens enthalten.

3 Kurzvideos:

• Erstellen Sie kurze Videos, in denen Jugendliche über ihre Erfahrungen mit Friedensarbeit, gewaltfreier Konfliktlösung oder ihrem Engagement für Menschenrechte, Geflüchte, … sprechen.

• Teilen Sie Videos von Friedensaktivisten, die ihre Geschichten erzählen oder inspirierende Botschaften vermitteln.

• Animationsvideos können komplexe Friedensthemen auf leicht verständliche Weise darstellen.

4 Inspirierende Zitate:

• Teilen Sie inspirierende Zitate von Friedensnobelpreisträgern, Friedensaktivisten oder bekannten Persönlichkeiten, die Jugendliche dazu ermutigen, sich für Frieden einzusetzen.

• Ermutigen Sie Jugendliche, ihre eigenen Zitate oder Gedanken zum Thema Frieden zu teilen.

5 Tools und Ressourcen:

• Verlinken Sie zu Ressourcen wie Studien, Büchern, Online-Kursen oder Dokumentationen, die Jugendlichen helfen, ihr Wissen über Frieden und Konfliktlösung zu vertiefen.

• Stellen Sie interaktive Tools oder Quizfragen zu Frieden und Abrüstung bereit, um das Wissen der Jugendlichen zu testen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mehr über Friedensfragen zu lernen (zB https://www.eduki.ch/de/quizz/quiz-frieden-und-abruestung)



Hier sind einige Websites, auf denen Sie weitere Informationen und Ressourcen zu Friedenskampagnen und -aktionen finden können:

• United Network of Young Peacebuilders (UNOY): https://unoy.org/

• Peace One Day: https://www.peaceoneday.org/

• International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN): https://www.icanw.org/

• Global Campaign for Peace Education: https://www.peace-ed-campaign.org/

Diese Organisationen bieten umfassende Informationen über Friedensthemen und engagieren sich aktiv in Kampagnen und Aktionen, um Jugendliche für Frieden zu mobilisieren.

Wer bietet Infografiken, die Statistiken und Fakten über Konflikte, Friedensprozesse oder gewaltfreie Bewegungen für Jugendliche an – Links?



Es gibt verschiedene Organisationen und Websites, die Infografiken mit Statistiken und Fakten über Konflikte, Friedensprozesse und gewaltfreie Bewegungen für Jugendliche anbieten. Hier sind einige Links zu solchen Ressourcen:

1 United Nations Peacekeeping: Die offizielle Website der Vereinten Nationen bietet eine Vielzahl von Infografiken und Ressourcen zu verschiedenen Friedensthemen. Sie können auf der Seite „Infographics“ nach relevanten Infografiken suchen: https://peacekeeping.un.org/en/infographics

2 Institute for Economics and Peace: Das Institute for Economics and Peace ist eine unabhängige, weltweit anerkannte Organisation, die sich auf die Erforschung von Frieden und Konflikten spezialisiert hat. Auf ihrer Website finden Sie eine umfangreiche Sammlung von Infografiken und Berichten zu verschiedenen Aspekten des Friedens: http://visionofhumanity.org/

3 UNICEF: UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, bietet auf seiner Website Infografiken zu globalen Konflikten, Kinderrechten und gewaltfreier Erziehung: https://www.unicef.org/

4 Peace Direct: Peace Direct ist eine internationale Organisation, die sich auf gewaltfreie Konfliktlösung und lokale Friedensinitiativen konzentriert. Sie stellen auf ihrer Website Infografiken und Ressourcen zu ihren Projekten und Erfahrungen bereit: https://www.peacedirect.org/

5 International Crisis Group: Die International Crisis Group ist eine unabhängige Organisation, die sich mit der Prävention und Lösung von Konflikten befasst. Auf ihrer Website finden Sie Infografiken und Berichte zu aktuellen Konflikten weltweit: https://www.crisisgroup.org/

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit und Aktualität von Infografiken auf den Websites variieren kann. Es lohnt sich, regelmäßig nach Updates zu suchen oder direkt mit den genannten Organisationen in Kontakt zu treten, um die neuesten Ressourcen zu erhalten.





Videos von Friedensaktivisten, die ihre Geschichten erzählen oder inspirierende Botschaften vermitteln



Hier sind einige Beispiele für Videos von Friedensaktivisten, die ihre Geschichten erzählen oder inspirierende Botschaften vermitteln:



1 „Malala Yousafzai’s Nobel Peace Prize Acceptance Speech“ – Die Rede von Malala Yousafzai, der pakistanischen Aktivistin für Bildung und Frieden, bei der Verleihung des Nobelpreises für den Frieden im Jahr 2014:



2 „Nelson Mandela: An Inspirational Leader“ – Eine Zusammenstellung von Reden und Interviews des südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela, der sich für die Beendigung der Apartheid und die Förderung von Frieden und Versöhnung eingesetzt hat: https://www.youtube.com/watch?v=RYooNQ4lmlw

3 „Aung San Suu Kyi’s Freedom Speech“ – Die bewegende Rede von Aung San Suu Kyi, der burmesischen Friedensnobelpreisträgerin, die viele Jahre unter Hausarrest stand und sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzt: https://www.youtube.com/watch?v=sQWeeT6q24w

4 „Peace Heroes: Leymah Gbowee“ – Ein Video über Leymah Gbowee, eine liberianische Friedensaktivistin, die maßgeblich zur Beendigung des Bürgerkriegs in Liberia beigetragen hat und dafür den Nobelpreis für den Frieden erhielt: https://www.youtube.com/watch?v=JPHGzqMGUaQ

5 „Peace Heroes: John Hume“ – Ein Video über John Hume, einen nordirischen Politiker und Friedensaktivisten, der eine Schlüsselrolle bei der Beilegung des Nordirland-Konflikts spielte und den Nobelpreis für den Frieden erhielt: https://www.youtube.com/watch?v=b9z3s3gXN9I

Diese Videos bieten Einblicke in das Leben und die Arbeit inspirierender Friedensaktivisten und vermitteln wichtige Botschaften des Engagements für Frieden und Gerechtigkeit.

Welche Jungen Menschen kommen noch in Frage?



Es gibt viele junge Menschen, die sich für Frieden und Konfliktlösung engagieren und inspirierende Botschaften vermitteln. Hier sind einige weitere Beispiele:

1 Greta Thunberg: Die schwedische Klimaaktivistin hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und eine Bewegung von jungen Menschen für den Klimaschutz ins Leben gerufen.



2 Emma Gonzalez: Als Überlebende des Schulmassakers in Parkland, Florida, setzt sich Emma Gonzalez für strengere Waffengesetze ein und hat eine führende Rolle in der Bewegung „March for Our Lives“.



3 Malala Yousafzai: Wie bereits erwähnt, setzt sich Malala Yousafzai für Bildung und Frieden ein und hat trotz des Angriffs der Taliban auf ihr Leben nicht aufgehört, ihre Stimme zu erheben.



4 Autumn Peltier: Diese junge indigene Aktivistin aus Kanada kämpft für den Schutz und die Bewahrung des Wassers und hat weltweit Anerkennung für ihr Engagement erhalten.



5 Xiuhtezcatl Martinez: Xiuhtezcatl ist ein amerikanischer Umweltaktivist und Hip-Hop-Künstler, der sich für den Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Er ist Mitbegründer von Earth Guardians, einer Jugendbewegung für den Umweltschutz.

6 Bana Alabed: Als syrische Flüchtlingskind und Twitter-Nutzerin wurde Bana Alabed weltweit bekannt, als sie über ihre Erfahrungen im belagerten Aleppo berichtete und sich für ein Ende des Krieges in Syrien einsetzte.



Diese jungen Menschen haben durch ihre Stimmen und ihr Engagement weltweit Aufmerksamkeit erregt und inspirieren andere, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Es gibt jedoch noch viele weitere engagierte Jugendliche, die ihre Stimme erheben und Veränderungen in ihren Gemeinschaften und der Welt bewirken.

Gibt es auch Junge menschen die sich in Russland, Weißrussland und der Ukraine für Frieden mit friedlichen Mitteln einsetzten?



Ja, es gibt junge Menschen in Russland, Weißrussland und der Ukraine, die sich für Frieden mit friedlichen Mitteln einsetzen. Hier sind einige Beispiele:



1 Pussy Riot (Russland): Pussy Riot ist eine feministische Aktivistengruppe aus Russland, die sich für Menschenrechte, politische Freiheit und Gerechtigkeit einsetzt. Sie haben durch ihre provokativen Aktionen und musikalischen Performances international Aufmerksamkeit erlangt.



2 Khodorkovsky Foundation (Russland): Die Khodorkovsky Foundation, gegründet vom russischen Unternehmer und Dissidenten Mikhail Khodorkovsky, unterstützt soziale Projekte und Initiativen zur Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Zivilgesellschaft in Russland.



3 Belarus Free Theatre (Weißrussland): Das Belarus Free Theatre ist eine unabhängige Theatergruppe in Weißrussland, die sich gegen die Repression des Regimes von Präsident Lukaschenko einsetzt und durch ihre künstlerischen Aufführungen auf soziale und politische Missstände aufmerksam macht.

4 Euromaidan (Ukraine): Euromaidan war eine pro-europäische Protestbewegung in der Ukraine, die im Jahr 2013 begann und für demokratische Reformen und eine Annäherung an die Europäische Union eintrat. Viele junge Menschen waren aktiv an den Protesten beteiligt.

5 Olena Shevchenko (Ukraine): Olena Shevchenko ist eine ukrainische Aktivistin und Mitbegründerin der NGO „Insight“, die sich für Menschenrechte und LGBTQ+-Rechte in der Ukraine einsetzt.

Diese sind nur einige Beispiele für junge Menschen, die sich in Russland, Weißrussland und der Ukraine für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Es gibt sicherlich noch viele weitere engagierte Aktivisten, deren Arbeit nicht so bekannt ist, aber dennoch einen wichtigen Beitrag leisten.

Gibt es Organisationen die Jobs anbieten zur Friedensarbeit mit Jugendlchen und Kindern?



Ja, es gibt verschiedene Organisationen, die Jobs und Karrieremöglichkeiten im Bereich der Friedensarbeit mit Jugendlichen und Kindern anbieten. Diese Organisationen konzentrieren sich darauf, Frieden zu fördern, Konflikte zu lösen und die Entwicklung junger Menschen zu unterstützen. Hier sind einige Beispiele:



1 United Network of Young Peacebuilders (UNOY): UNOY ist ein weltweites Netzwerk von Jugendorganisationen, das sich für Frieden, gewaltfreie Konfliktlösung und die Stärkung junger Menschen einsetzt. Sie bieten Praktikums- und Jobmöglichkeiten in ihrem Sekretariat sowie in den Mitgliedsorganisationen an. Website: https://unoy.org/



2 Peace Direct: Peace Direct ist eine Organisation, die lokale Friedensinitiativen auf der ganzen Welt unterstützt. Sie haben gelegentlich Stellenangebote für Jobs in der Friedensarbeit, insbesondere im Bereich der Jugendförderung. Website: https://www.peacedirect.org/

3 Nonviolent Peaceforce: Nonviolent Peaceforce ist eine internationale Organisation, die gewaltfreie Lösungen für Konflikte sucht und Friedenskräfte in Konfliktgebieten einsetzt. Sie bieten Berufsmöglichkeiten für Friedensfachleute an, die auch mit jungen Menschen arbeiten können. Website: https://nonviolentpeaceforce.org/

4 International Alert: International Alert ist eine Friedensorganisation, die Konflikttransformation und Friedensförderung weltweit unterstützt. Sie haben Stellenangebote für Fachkräfte in verschiedenen Bereichen, darunter auch Jugendarbeit und Bildung. Website: https://www.international-alert.org/

5 Search for Common Ground: Search for Common Ground ist eine Organisation, die sich auf Konflikttransformation und den Aufbau von Gemeinschaften konzentriert. Sie bieten Jobmöglichkeiten in verschiedenen Ländern und Bereichen an, einschließlich Jugend- und Bildungsprogramme. Website: https://www.sfcg.org/



Diese Organisationen sind nur einige Beispiele, es gibt jedoch noch viele weitere NGOs, gemeinnützige Organisationen und Regierungsstellen, die sich für Frieden und die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern engagieren. Es kann hilfreich sein, ihre Websites zu besuchen oder ihre aktuellen Stellenangebote zu überprüfen, um Informationen über Jobs in der Friedensarbeit zu erhalten.

Österreichische Organisationen, die Jobs und Karrieremöglichkeiten im Bereich der Friedensarbeit mit Jugendlichen und Kindern



In Österreich gibt es ebenfalls verschiedene Organisationen und Stellenangebote im Bereich der Friedensarbeit mit Jugendlichen und Kindern. Hier sind einige Beispiele:



1 Österreichisches Jugendrotkreuz: Das Österreichische Jugendrotkreuz bietet verschiedene Programme und Aktivitäten zur Förderung von Frieden, Gewaltprävention und interkulturellem Verständnis für Jugendliche an. Sie haben möglicherweise Jobmöglichkeiten für Fachkräfte im Jugendbereich. Website: https://www.jugendrotkreuz.at/



2 Friedensbüro Salzburg: Das Friedensbüro Salzburg engagiert sich für Frieden und gewaltfreie Konfliktlösung in der Region. Sie organisieren Workshops, Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche und bieten möglicherweise Jobmöglichkeiten in der Friedensarbeit. Website: https://www.friedensbuero.at/



3 Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution (ASPR): Das ASPR ist eine Forschungs- und Bildungseinrichtung, die sich mit Friedens- und Konfliktforschung befasst. Sie bieten möglicherweise Stellenangebote für Fachkräfte im Bereich Friedensarbeit und Konfliktmanagement an. Website: https://www.aspr.ac.at/



4 Kinderfreunde Österreich: Die Kinderfreunde Österreich setzen sich für die Rechte und das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. Sie organisieren Aktivitäten, Camps und Bildungsprogramme für junge Menschen und bieten möglicherweise Jobmöglichkeiten im Jugendbereich an. Website: https://www.kinderfreunde.at/frieden





Es ist wichtig zu beachten, dass die Verfügbarkeit von Stellenangeboten in der Friedensarbeit variieren kann und es ratsam ist, die Websites der jeweiligen Organisationen regelmäßig zu besuchen oder direkt Kontakt aufzunehmen, um über aktuelle Jobmöglichkeiten informiert zu werden.