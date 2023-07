Styleguide für Friedensmächtige

Erstellt am 18.07.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 110 mal gelesen und am 18.07.2023 zuletzt geändert.

Im Juni stieß ich auf ein origineles Bildungsangebot. Daniel Kalt referierte und dem Titel „Staat tragen“ über

die Welt der politischen Mode-Codes,

entschlüsselt Botschaften von Active Wear und

Statement Dresses und

bot einen „Augenzwinkernden Style-Guide der Macht“. Denn: Angela Merkel überrasche nicht zufällig im offenherzigen Abendkleid und Barack Obama bodysurfe ebensowenig unbedacht lässig in Shorts. Sie denken vielleicht Zufall? Sicher nicht.

Wie alles andere auch folge der Dresscode in der Politik klaren Regeln.

„Was wir sehen, formt, was wir über unsere Volksvertreter:innen denken. Da schaffen

Trachtenjanker wohlige Wärme und

schlechtsitzende Anzüge ein „Er ist wie wir“-Gefühl.

Leider hatte ich keine Zeit mit Daniel Kalt ein in die Welt der politischen Mode-Codes einzutauchen. Daher will ich dies nun Online nachholen. Selbst Rechtsextreme kapern ja populäre Themen wie den Frieden. Was trug Hitler als er von der Pax Germania sprach – eine römische Toga? Oder war das eher Mussolini der Erfinder des Faschismus? Entschlüsseln wir die Botschaften von Active Wear und Statement Dresses.

Übrigens: Kalt sprach im Katholischer Akademiker/innenverband Wien im Otto-Maurer-Zentrum am Mittwoch, 14. Juni 2023 (OMZ), Währinger Straße 2-4, 1090 Wien. Es gibt ja historische Vorbilder.

Links

https://www.ndr.de/kultur/kunst/Mode-mit-politischer-Botschaft-wie-sieht-das-aus,modeundpolitik100.html

https://www.dw.com/de/von-gorman-bis-gandhi-mode-als-politisches-statement/g-56476046

https://www.the-models.de/de/blog/fashion/modetipps-fuer-models-rund-um-politische-statements

https://bellevue.nzz.ch/mode-beauty/die-modebranche-zeigt-haltung-die-mode-macht-politik-ld.1419477