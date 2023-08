Erstellt am 21.08.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 99 mal gelesen und am 21.08.2023 zuletzt geändert.

Donnerstag der 24. August 2023 wird voraussichtlich eine rekordverdächtige Hitzewelle in Europa zumindest in Ostösterreich am Freitag mit Unwettern enden. Wer am Donnerstag, den 24. August 19:00 online wissen will wie die laufende Klimakatastrophe etwas reduziert werden könnte, kann sich den Talk4Future Berling, Neptun, Wittau, Molln zum Thema Sichere Versorgung oder CO2-Bomben made in Austria? der Scientists4Future zu Gemüte führen. Denn: Etwa 80% der Kohlereserven, 50% der Erdgasreserven und 30% der Erdölreserven dürfen nicht verbrannt werden, wenn wir die Aufheizung des Klimas auf 2°C begrenzen wollen. Sehr viel mehr Reserven müssen im Boden verbleiben, wenn das globale 1,5°C-Limit nicht überschritten werden soll. Da für 1,5°C ein politisches Wunder nötig wäre ist am Ende des Beitrages ein Video verlinkt warum 1,5 Grad so wichtig wären zur Verhinderung einer globalen Ernährungskatastrophe die voraussichtlich bald 4 Mrd. Menschen treffen wird. Gerechter Weise diesmal auch im reichen Europa, den USA, Kanada, Russland, China, Indien …



Teilnahmelink: https://tuwien.zoom.us/j/62245208931

Meeting ID: 622 4520 8931

weitere Infos: https://at.scientists4future.org/mc-events/talk4future-berling-neptun-wittau-molln-sichere-versorgung-oder-co2-bomben-made-in-austria/?mc_id=425

Auch der Guardian berichtete vor mehr als einem Jahr von 195 geplanten CO2-Bomben – Öl- und Gas-Projekte, welche die derzeitigen CO2-Emissionen für weitere 18 Jahre fortschreiben würden. Gleichzeitig werden in Österreich eifrig Pläne zur Erschließung neuer Gasfelder wie Neptun (Rumänien), Berling (Norwegen), Wittau (Niederösterreich) und Molln (Oberösterreich) vorangetrieben. Ist das noch zu rechtfertigen? Handelt es sich bei diesen Projekten um CO2-Bomben made in Austria oder sind sie die besseren Alternativen zu Fracking-Gas und Gas aus Russland?

Darüber diskutieren:

– Helga Kromp-Kolb

– Reinhard Steurer

– Bernhard Salcher

– Renate Christ.

Außerdem:

Mithilfe erbeten (Videodreh):

Das Forschungsprojekt Klimarechnungshof https://www.klimarechnungshof.jetzt/ bei dem auch u.a. Daniel Huppmann und Fritz Hinterberger ehrenamtlich mitwirken, braucht noch einen „visuellen Glossar“ in Form von 30s Antworten zu Begriffen. Wir brauchen Freiwillige, die einen oder mehrere Begriffe beim Dreh am 4.9. erklären wollen. Bei Interesse, bitte an rene.sedmik@tuwien.ac.at schreiben.

Weitere Termine:

– 15. September: Klimastreik save the date!!

– 25. September, WU-Wien: APCC Special Report: Strukturen für Klimafreundliches Leben https://klimafreundlichesleben.apcc-sr.ccca.ac.at/

– 2. Oktober, Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung Stadterneuerung: Kanon der Klimaexperimente

– 7. Novermber: BOKU Nachhaltigkeitstag „Demokratie in der Klimakrise“ https://boku.ac.at/nachhaltigkeit/boku-nachhaltigkeitstag/9-boku-nachhaltigkeitstag-2023

– 8. – 10. November: Tage der Biodiversität https://biodiversitaetstage.boku.ac.at/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=biodiversitaet_netzwerkinformation_02_2023&utm_term=2023-08-20