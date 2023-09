Déclaration pour la Grève Mondiale pour le Climat et la Non-Coopération Active avec les Destructeurs du Climat en Politique, dans les Affaires et dans l’Armée

Erstellt am 10.09.2023 von Andreas Hermann Landl

Chers grévistes pour le climat et collègues militants du monde entier en faveur de la paix,

Aujourd’hui, nous sommes ici non seulement en tant que membres d’un mouvement, mais en tant que guerriers pour la protection du climat. Nous avons accompli beaucoup, mais nous ne devons pas rester immobiles. Il est maintenant temps d’aller au-delà de la grève, de tenir responsables les auteurs de la destruction climatique dans les domaines de l’entreprise, de la politique et de l’armée.

La crise climatique est réelle et elle devient de plus en plus urgente chaque jour qui passe. Nous sommes témoins des conséquences dévastatrices : des incendies de forêt dévastateurs, des températures en hausse, des glaciers qui fondent et la menace qui pèse sur la faune et la flore. Cette crise exige plus que des mots et des symboles, elle requiert des actions résolues.

Il est temps de déclarer une non-coopération organisée et active contre ceux qui continuent de tirer profit au détriment de notre planète.

Ceux qui tirent profit dans le monde des affaires en exploitant nos ressources et en polluant l’environnement. Ceux qui prennent des décisions politiques qui servent les intérêts des grandes entreprises au lieu de garantir le bien-être des personnes et de la planète. Ceux qui, dans l’armée, suscitent des conflits inutiles et gaspillent des ressources dans des guerres au lieu de protéger l’environnement.

Nous appelons le monde à se distancer des destructeurs du climat. Cela signifie ne plus coopérer avec eux ni en tirer profit. Cela signifie boycotter leurs produits, remettre en question leurs politiques et interroger la machinerie militaire. Cela signifie élever nos voix et désinvestir nos fonds.

Nous avons le pouvoir de provoquer le changement. Nos choix de consommation peuvent influencer les entreprises. Nos voix peuvent rendre des comptes aux politiciens. Notre solidarité peut empêcher les conflits et orienter les ressources vers la paix et la protection de l’environnement.

La grève mondiale pour le climat n’était que le début. Il est temps maintenant d’amplifier notre mouvement, de diffuser notre message et d’isoler ceux qui mettent en danger notre planète. Nous ne resterons pas silencieux, nous ne nous relâcherons pas et nous n’abandonnerons pas tant que le changement ne sera pas réalisé.

Unissons-nous, battons-nous ensemble et refusons de coopérer avec ceux qui contribuent au changement climatique. Créons un monde où la protection de notre planète et la paix priment. Notre avenir en dépend, et ensemble, nous le façonnerons.

Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous prévaudrons. Il est temps de prendre nos responsabilités et de changer le monde. Nous sommes la voix du changement, et cette voix ne sera jamais réduite au silence.