Ingeborg Bachmann der allergrößte Mordschauplatz

Erstellt am 17.10.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 106 mal gelesen und am 18.10.2023 zuletzt geändert.

28.07.2023 Dichtung von Ingeborg Bachmann (Foto) entst. 1952 / Rezitation: Sophie Rois / Anmerkung:

„Die Gesellschaft ist der allergrößte Mordschauplatz. In der leichtesten Art sind in ihr seit jeher die Keime zu den unglaublichsten Verbrechen gelegt worden, die den Gerichten dieser Welt für immer unbekannt bleiben.

(I.Bachmann) Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. ***

De oorlog wordt niet meer verklaard, maar voortgezet. Het ongehoorde is alledaags geworden. De held blijft ver van de slagvelden. De zwakkeling is opgerukt naar de vuurlinies. Het uniform van de dag is het geduld, de onderscheiding de armzalige ster van de hoop boven het hart. Hij wordt verleend als er niets meer gebeurt, als het trommelvuur verstomt, als de vijand onzichtbaar is geworden en de schaduw van eeuwige bewapening de hemel bedekt. Hij wordt verleend voor de vaandelvlucht, voor de dapperheid betoond aan de vriend, voor het verraad van onwaardige geheimen en het niet opvolgen van elk bevel *** Savaş, ilân edilmiyor artık, sürdürülüyor. ‹nanılmaz olan sıradanlığa dönüştü. Çarpışmalara katılmıyor kahraman. Güçsüzler girdi ateş hattına. Günün üniforması sabır, nişan, zavallı yıldızı umudun, yüreğin tam üstünde. Yıldız her şey sona erdiğinde veriliyor, yaylım ateşi sustuğunda, düşman görünmez olduğunda ve sonsuz silâhlanmanın gölgesi göğü kapladığında. Yıldız çarpışmalardan kaçmalar, arkadaşa kanıtlanan cesaretler, aşağılık sırların açığa vurulması ve her türlü buyruğun yerine getirilmemesi karşılığında veriliyor. Siehe auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Ingebor…https://www.hdg.de/lemo/biografie/ing…https://de.wikipedia.org/wiki/Alle_Tagehttps://www.suhrkamp.de/person/ingebo…https://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_…