Alles wissenswerte über die aktuelle Weltklimakonferenz

WILPF auf der COP28: Alles, was Sie wissen müssen

COP28 startete am 30. November in Dubai und stellt einen entscheidenden Ausgangspunkt dar, um die Aufmerksamkeit auf die Auseinandersetzung mit der Schnittstelle zwischen Militarismus, Klimakrise und Geschlechterfragen zu lenken, insbesondere in der MENA-Region. Inmitten anhaltender Konflikte, einschließlich der eskalierenden Gewalt in Gaza, bietet die Konferenz regionalen Feministinnen eine einzigartige Gelegenheit, ihre Perspektiven in Klimaschutzmaßnahmen zu integrieren. Insbesondere führt COP28 einen Thementag ein, der sich auf „Gesundheit, Hilfe, Erholung und Frieden“ konzentriert und Organisationen wie WILPF eine beispiellose Chance bietet, sich für feministischen Frieden und Entmilitarisierung einzusetzen und ihre entscheidende Rolle bei Klimainitiativen hervorzuheben.

Bildnachweis: WILPF

Am 30. November beginnt die 28. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), besser bekannt als COP28.

Die diesjährige COP findet in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), statt und stellt einen entscheidenden Einstiegspunkt dar, um die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang zwischen Militarismus, Klimakrise und Geschlechterfragen zu lenken, mit besonderem Schwerpunkt auf der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA). .

COP28 findet parallel zu anhaltenden Konflikten und Instabilität in der gesamten MENA-Region, einschließlich der eskalierenden Gewalt in Gaza, statt und wird als einzigartige Chance für regionale Feministinnen angesehen, ihre Perspektiven und Entmilitarisierungsbemühungen in den Klimaschutz einfließen zu lassen, ihre spezifischen Herausforderungen und Lösungen zu teilen und diese zu demonstrieren Wichtige Rolle bei Klimainitiativen – alles Themen, die im Kontext der Region oft außer Acht gelassen werden.

Die diesjährige COP wird zum ersten Mal einen Thementag zu den Themen „Gesundheit, Hilfe, Erholung und Frieden“ beinhalten, mit dem Ziel, Möglichkeiten zu erkunden, um den von der Klimakrise und dem Klimakonflikt Betroffenen Hilfe zu leisten und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und den Wiederaufbau zu stärken Bemühungen. Dies bietet der WILPF einen beispiellosen Einstiegspunkt, um die Themen feministischer Frieden und Entmilitarisierung auf die Tagesordnung zu setzen.

WILPF auf der COP28

Eine WILPF-Delegation aus fünf feministischen Friedensaktivistinnen, darunter drei aus der MENA-Region, wird in Dubai sein, um an der COP28 teilzunehmen und wichtige Interessensziele voranzutreiben, die sich auf die entscheidende Rolle der Entmilitarisierung bei der Bewältigung der Klimakrise und der Zerstörung der Umwelt konzentrieren. In den nächsten zwei Wochen wird die Delegation Podiumsdiskussionen veranstalten, an Besprechungen teilnehmen, Live-Updates in den sozialen Medien veröffentlichen und an Veranstaltungen teilnehmen.

Um sicherzustellen, dass feministische Friedensaktivistinnen und Verbündete in der gesamten WILPF-Bewegung mitmachen können, werden wir auch Nebenveranstaltungen auf der COP veranstalten, an Webinaren teilnehmen und eine Live-Kampagne veranstalten, bei der Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Stimmen Gehör verschaffen können. Achten Sie auf weitere Details, sobald diese bekannt gegeben werden!

Sie können sich auch die Webinare ansehen, die wir im Vorfeld der COP28 zum Thema Demilitarisierung und Klimagerechtigkeit veranstaltet haben, um die Öffentlichkeitsarbeit, das Engagement und die Sensibilisierung sowie zur Vorbereitung der Konferenz zu erleichtern.

COP28-Advocacy-Ziele

In der Erkenntnis, dass Militarismus, militärische Aktivitäten und Konflikte wesentliche Treiber der ökologischen Krise sind, konzentriert sich WILPFs Arbeit für ökologische Gerechtigkeit auf die dringende Notwendigkeit einer Entmilitarisierung.

Durch die Beendigung oder Reduzierung des Umfangs militärischer Operationen und der Waffenproduktion können Regierungen die Kohlenstoffemissionen erheblich senken und die verheerenden ökologischen und humanitären Auswirkungen dieser Aktivitäten minimieren. Durch die Umverteilung der Militärausgaben auf geschlechtertransformierende Klimaschutzmaßnahmen werden weitere Ressourcen für Abschwächung, Anpassung und Verlust- und Schadensfinanzierung freigesetzt.

Auf der COP28 möchte die WILPF-Gemeinschaft Folgendes erreichen:

Sensibilisierung für die Bedeutung von Entmilitarisierung und feministischem Frieden für Klimagerechtigkeit

Koordinieren Sie die Arbeitsgruppe für Frieden und Entmilitarisierung im Wahlkreis „Frauen und Geschlecht“, um eine Aktions- und Wissensaustauschbewegung zwischen verschiedenen Wahlkreisen aufzubauen

Bei der Ansprache von „Friedens-Champion“-Ländern stand das gemeinsame Engagement im Mittelpunkt, das Bewusstsein für die Entmilitarisierung im Klimabereich zu schärfen

Stellen Sie Kontakte zu wichtigen Diplomaten, politischen Entscheidungsträgern und anderen hochrangigen Entscheidungsträgern her, um laufende und zukünftige Interessenvertretungsbemühungen voranzutreiben

Treffen Sie die Delegationsmitglieder von WILPF

Zur COP28-Delegation von WILPF gehören fünf feministische Friedensaktivistinnen aus der ganzen Welt. Sie sind:

Nesmah Mansoor Ali , Gründungsmitglied der Peace Track Initiative und Expertin für Frauen, Frieden und Sicherheit, spezialisiert auf Friedenskonsolidierung und Klimagerechtigkeit

, Gründungsmitglied der Peace Track Initiative und Expertin für Frauen, Frieden und Sicherheit, spezialisiert auf Friedenskonsolidierung und Klimagerechtigkeit Rula Asad , feministische Forscherin, Journalistin und Mitbegründerin des Syrian Female Journalists Network

, feministische Forscherin, Journalistin und Mitbegründerin des Syrian Female Journalists Network Olla Alsakkaf , jemenitische Forscherin, Klimaaktivistin und Gründerin von Peace Environment for Development, WILPF Jemen

, jemenitische Forscherin, Klimaaktivistin und Gründerin von Peace Environment for Development, WILPF Jemen Katrin Geyer , Umweltberaterin im WILPF International Secretariat

, Umweltberaterin im WILPF International Secretariat Michelle Benzing , Umweltberaterin der WILPF-Arbeitsgruppe Umwelt und Mitglied von WILPF Deutschland und dem Young WILPF Network

„Da die diesjährige COP „Frieden“ als offizielles Thema auf ihrer Tagesordnung hat, wird WILPF weiterhin die dringende Notwendigkeit einer Entmilitarisierung für Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt unserer Interessenvertretung stellen. Ich freue mich darauf, die Arbeit fortzusetzen, die wir letztes Jahr auf der COP begonnen haben, und freue mich darauf, die Erfahrungen und das Fachwissen meiner feministischen Aktivistenkolleginnen aus der MENA-Region zu erweitern, die der diesjährigen WILPF-COP-Delegation beitreten werden.“KATRIN GEYER

„Bei meiner Arbeit an der Friedenskonsolidierung im Jemen erlebe ich aus erster Hand, wie Konflikte die Klimaanfälligkeit in meinem Land verschärfen. Dieses Jahr schließe ich mich der WIPF-Delegation an, um mich für eine bessere Integration der Klimagerechtigkeit in die internationale Friedensagenda einzusetzen und die Entmilitarisierung als Priorität zur Beendigung der wachsenden Klimakrise zu fordern.“NESMAH MANSOOR

Weitere Informationen über COP28, WILPFs Arbeit zur ökologischen Gerechtigkeit und die Beziehung zwischen Militarismus und Umwelt finden Sie in den folgenden Ressourcen.

