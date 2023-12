Fried, el pionero del periodismo de paz

Erstellt am 11.12.2023 von Andreas Hermann Landl

„La prensa y los fabricantes de armas son el bacilo de la excitación bélica“.

Alfred Hermann Fried (premio nobel de la paz 1911)

Hoy puedo hacer „periodismo de paz“ casi como si hablara mi lengua materna. Es decir, sin tener que recordar constantemente y de forma consciente todas las reglas que siempre se pueden mejorar. Por tanto, crear un marco adecuado para este ensayo sobre uno de los primeros pioneros del periodismo de paz fue un reto especial, pero también sumamente atractivo. Me sentí como un viejo jugador de billar al que le dan unas horas para explicar la física del juego. Guido Grünewald me pidió que clasificara a Fried como periodista de paz en

Una breve gramática satisfactoria del periodismo pacifista

Uno o dos estudios de caso sobre la labor de Fried como periodista pacifista y, por último, pero no por ello menos importante, un breve tratamiento de los logros organizativos de Fried en pro del periodismo pacifista, con especial atención a la Unión de Periodistas por la Paz.

Quasi, aquí está el Pacífico: Tienes unos 40000 caracteres para retratar su esencia y la del pez de la paz de forma atractiva a la altura de los tiempos. Soy economista político de formación con especialización en investigación sobre la paz y los conflictos, es decir, especialista en Dios, el mundo y todos los demás temas conflictivos. Tras unos cuantos artículos, adquirí una formación periodística básica y decidí centrarme más intensamente en el periodismo radiofónico y de Internet. El periodismo es ahora más un arte que una ciencia. Los científicos que se dedican a ello suelen ganar su dinero en institutos de estudios de periodismo, medios de comunicación o comunicación. Soy científicamente competente como investigador social y filósofo social, y la experiencia me ha enseñado a ser prudente. Para mí, la historia siempre fue sólo una ciencia auxiliar. Pero, por supuesto, un artículo sobre una figura histórica importante también debe sostenerse a los estrictos ojos de los historiadores especializados, etc. Una cita de Elke Sommer ilustra lo delicada que es esta disciplina: „Cuando has oído a tres testigos hablar del mismo accidente, empiezas a plantearte si hay algo de verdad en la historia del mundo“. Una buena posición filosófica en tiempos post-constructivistas es simplemente hacer preguntas y equilibrar cuidadosamente el empirismo y la teoría y empaquetar honestamente unos cuantos bollitos. Por eso me planteé aquí algunas preguntas sobre el concepto de periodismo de paz y su presunto primer pionero profesional. Para mí, algunas cosas han quedado más claras, sobre todo desde mi conferencia en Potsdam en 2011. Pero parece ser una característica de los términos controvertidos y las personalidades pintorescas que cada día surjan nuevas preguntas y declaraciones. Que yo sea una buena figura nadando en este discurso depende del juicio de mis apreciados lectores.

El periodismo de paz filtra el flujo segundo a segundo de historias que no son de paz

Georg Ritter von SCHÖNERER es considerado uno de los pioneros del nacionalsocialismo. Vivió en el castillo de Rosenau, en la Baja Austria, de 1842 a 1921, sólo unos meses más que Alfred Hermann Fried. Curiosamente, en su castillo hay hoy un museo de la masonería. Judíos, masones, pacifistas y, por supuesto, periodistas pacifistas como Fried, como internacionalistas tolerantes, fueron uno de los principales enemigos de militaristas y nacionalistas.

Trailblazer, Pathfinder o pionero – Por qué elegir palabras es periodismo de paz

¿Qué es un pionero?

En el ejército, un pionero. ¿Un vanguardista, como llamaban los militares franceses a la vanguardia? En otras palabras, la unidad de tropas que avanza primero y, por tanto, tiene el primer contacto con el enemigo. Incluso el contemporáneo de Fried, M. Gandhi -abogado, periodista y político- se describió sagazmente a sí mismo como un „pacifista militante“. Sin embargo, esto puede relativizarse con conocimientos previos. Gandhi era un elocuente maestro de las frases pegadizas. La militarización consciente o inconsciente del lenguaje o la violación de y por el lenguaje me resulta cada vez más cuestionable como periodista pacifista. Puede que los activistas por la paz que trabajan por la paz con una „pluma“ hayan escrito y escalado varias cumbres de desarme, pero las montañas de armamento y los montones de perpetradores de violencia organizados a sueldo crecen arriesgadamente a pesar de la UE y la ONU. A las supuestas palomas de la paz que llaman a la guerra contra la guerra o a la paz contra las cabañas y a la guerra contra los palacios hay que preguntarles por su contribución a la dialéctica de la tregua y el cañón. Los investigadores del cerebro han demostrado que los actos verbales pueden desencadenar en el cerebro las mismas reacciones y agresiones que el tormento físico que traspasa los umbrales del dolor. Si el periodismo de paz quiere desescalar de forma sostenible, muchos estilos de comunicación habituales se vuelven cuestionables.

Hoy parece tan obsoleto interpretar a los periodistas como seres agazapados fuera del mundo que recuperan noticias objetivamente como Newton y obedientemente como un perro de caza. Aunque esta ideología todavía se observa con frecuencia en la ciencia y en la práctica, los periodistas son siempre -si nos fijamos bien- sujetos y objetos en sistemas sociales muy complejos. La aplicación análoga del principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual dos propiedades complementarias de una partícula no pueden medirse simultáneamente con precisión arbitraria, es hoy más recomendable para „experimentos con la verdad“ en el espíritu de Gandhi o Fried.

Incluso hoy en día, la buena voluntad por sí sola no basta para producir un periodismo de paz eficaz y digno de ese nombre. La comunicación siempre desempeña un papel importante en los conflictos, que son el núcleo del periodismo de paz.

Las formas incriminatorias de comunicación de los periodistas contribuyen a la escalada de los conflictos y a la violencia. Se consideran formas de comunicación incriminatorias las devaluaciones, las comparaciones, los cambios de tema, la condescendencia, las interrupciones, el tener razón, las justificaciones, las frases asesinas, las dobles intenciones, las acusaciones, los sombrerazos, las generalizaciones, las preguntas en lugar de declaraciones, la expresión indirecta de opiniones, sentimientos, el „uno“ en lugar del „yo“ y el „tú“, los discursos en lugar de las declaraciones en primera persona o la expresión de los propios sentimientos, las insinuaciones, las evaluaciones, las profecías, etcétera. En general, contribuyen a la escalada y el distanciamiento de los interlocutores en conflicto. También sostengo la hipótesis de que los periodistas son siempre socios -con intereses- en los conflictos. Aunque sólo informen sobre los informes de las agencias desde sus escritorios, porque el tiempo es oro. El periodismo de calidad, que puede considerarse como la especialidad del periodismo de paz, al menos no quiere agravar los conflictos y el periodismo de paz incluso quiere tener un efecto desescalador si es posible y contribuir a la resolución de conflictos. Aunque la incitación a los conflictos por parte de los medios de comunicación es una práctica común hoy en día, M. Gandhi ya comentó al respecto: „El error no se convierte en verdad porque se difunda y encuentre favor“.

En mi opinión, una de las tareas del periodista pacifista en aras de la paz podría ser en parte la labor mediática de mediación, es decir, un servicio a todos los partidos para promover el desarme, la paz mundial y la justicia social para todas las personas y su entorno. Los primates son muy flexibles y los experimentos demuestran que es cuestión del entorno social que especies supuestamente agresivas vivan más pacíficamente en la siguiente generación.

„Periodismo de paz“ es, por tanto, también „una actividad con el lenguaje, sobre el lenguaje en los medios de comunicación“. Hoy en día, este trabajo incluye también el lenguaje de las imágenes, los sonidos, los vídeos y las redes sociales. La pacificación del lenguaje, la detección e iluminación de la violencia latente en la frase declarativa del titular „El loco de Trípoli“, así como los desarrollos alternativos de la „comunicación pacífica“ en la vida cotidiana y en las organizaciones de medios de comunicación es para mí hoy en el periodismo una práctica de lo que Fried entendía por „pacifismo causal“.

Pionero civil del periodismo pacifista

En la vida civil, pionero suele significar alguien que es el primero en allanar un camino, en trazar una senda, un constructor de carreteras, un constructor de canales. Fried fue el primero en ponerse en marcha. Escaló todos los picos más altos que ofrecía su época. Recorrió los caminos trillados de la guerra en dirección contraria, abrió nuevos caminos y creó nuevas sendas hacia la paz. Sin embargo, de 1933 a 1945, los nacionalsocialistas lograron cubrir sus huellas tan minuciosamente que se necesitaron dos generaciones para reconstruirlas.

Relación entre el movimiento pacifista y la prensa hasta 1901

Fried 1901: „Sobre la relación entre el movimiento pacifista y la prensa, … en tierras alemanas …, ni siquiera se puede decir que la imagen de la carta del mismo se confunda por el favor y el odio de los partidos, … es sólo el odio lo que la enturbia y oscurece. Incluso los partidos que teóricamente abrazan el movimiento se limitan a un nivel tan bajo de platonicismo que es casi indistinguible de la indiferencia. Hoy en día, el movimiento pacifista casi sólo encuentra oponentes en la opinión pública.

Antes de Fried, había personas en el movimiento pacifista que pensaban en el periodismo al servicio de la paz mundial y a veces escribían artículos para la prensa. El conde Apponyi, el periodista y profesor de filosofía francés Charles Lemonier, uno de los padres de la Oficina Internacional de la Paz de Berna y su primer Secretario General Élie Ducommun. Como es bien sabido, sus principales tareas eran la organización y realización de congresos internacionales por la paz y la „propaganda por la paz“, así como el „cultivo y coordinación de contactos entre grupos, institutos e individuos pacifistas“.

El primer periodista pacifista profesional

Fried fue la primera persona que consiguió obtener sus principales ingresos explícitamente como „periodista pacifista“ durante unos 25 años. La instrumentalización de los medios de comunicación para la propaganda y la contrapropaganda no era un problema de ética profesional en su época.

Después de que los movimientos políticos totalitarios llevaran al extremo la „magia negra“ del periodismo de propaganda hasta 1945, otros criterios periodísticos pasaron a ser „políticamente correctos“ en los países de la OCDE.

Periodismo de guerra y periodismo de paz después de 1945

Las normas que se establecieron en los medios de comunicación estatales y privados de la región anglosajona se convirtieron en algo habitual. Por eso, hoy en día, la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación y muchos periodistas se muestran escépticos o incluso hostiles hacia los planteamientos del periodismo de paz de todos los partidos. „Un periodista no debe ser mezquino. Ni siquiera con algo bueno“, decía Hans-Joachim Friedrichs, icono del periodismo alemán, ejemplificando esta postura.

Periodismo de guerra

A Siegfried Weischenberg, presidente de la Asociación Alemana de Periodistas, se le atribuye la siguiente cita: „Los medios de comunicación no deben librar guerras. Como mucho, se les permite informar sobre ellas“. En cuanto al contenido, probablemente se dirige más contra el „periodismo de guerra“, tal como lo define Galtung. Esto significa una crítica a los medios de comunicación que a menudo – en contra de todos los estándares de calidad y normas éticas profesionales – abierta o encubiertamente toman partido por „nosotros“ los buenos y contra „los otros“, los „locos“, los „regímenes“… Galtung describe esto – como explicaré con más detalle – como periodismo de odio o de guerra y ciertamente no se refiere – como a menudo se malinterpreta – al reportaje crítico de guerra. Los reportajes aparentemente „objetivos“, colocados a propósito por agencias de relaciones públicas de guerra, pueden tener efectos devastadores en la „guerra de información“. Periodistas como Robert Jungk, que más tarde participó activamente en el movimiento pacifista, trabajaron para los servicios de inteligencia aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

Condena del periodismo pacifista

Peter Limbourg, redactor jefe de N24, condena abiertamente el periodismo pacifista:

„La idea del periodismo pacifista es ajena al mundo y no merece la pena esforzarse por conseguirla. Ni siquiera como reportero puedes luchar contra el hambre en el mundo declarándote periodista gastronómico“.

Teoría y empirismo del periodismo de paz en el siglo XXI

En los últimos años se ha hablado ocasionalmente de periodismo por la paz en los medios especializados, pero no muy ampliamente. Sin embargo, desde la Guerra del Golfo de 1991, el „periodismo de guerra“ y el „periodismo empotrado“ se han debatido repetidamente en los medios de comunicación y en los libros.

El argumento positivista contra el periodismo pacifista esgrimido por los opositores -tanto dentro como fuera del movimiento pacifista y de la investigación sobre la paz- es que los periodistas no deben asumir un papel activo en un conflicto. Esto significaría „abandonar el punto de vista objetivo“. Los periodistas de paz asumirían así las tareas de políticos y diplomáticos. Algunos teóricos ven el periodismo de paz como una forma del llamado periodismo de defensa, que arroja luz sobre temas que los medios de comunicación descuidan sistemáticamente. Esta valiente defensa de temas marginales corre naturalmente el riesgo de idealizar partidistamente al grupo marginal (por ejemplo, los activistas por la paz) y de poner a las élites bajo sospecha general. Sin embargo, el criterio de Galtung de una actitud totalmente partidista en el periodismo pacifista „trasciende“ este intento de categorización.

Otro argumento citado con frecuencia es que la información independiente y crítica desde zonas en crisis y en caso de guerra ya cumple la mayoría de los requisitos del periodismo de paz, sin que los periodistas tengan que renunciar a la posición de „observador no implicado“ y „puro proveedor de información“. Michael Sontheimer, primer redactor jefe del taz, lo dice sucintamente:



Hace doce años me pidieron que explicara el periodismo de paz en una emisión austriaca de oe1 (ORF Nachtquartier el 27 de diciembre de 2011). En realidad una pregunta obvia. Sin embargo, la historia del mundo quería pasar por mí, porque el periodismo de paz ha sido mi pasión desde 2002 y en las últimas décadas he buscado en toda la historia de la prehistoria relativamente pacífica de la humanidad hasta el ensañamiento permanente después de Hiroshima salidas por medios pacíficos.

Mi comprensión del periodismo de paz en el espíritu de Galtung se ha profundizado y ampliado radicalmente. En su novela Guerra y Paz, Tolstoi sugirió que el tema del periodismo de paz es muy complejo y debe centrarse en una miríada de factores. Las relaciones de género, la cultura y la propiedad de la comunicación, las organizaciones y las personalidades inteligentes desempeñan un papel en la cobertura mediática de alta calidad de los conflictos. El periodismo de paz plantea preguntas sobre la paz y es algo así como la segunda mano de la historia de la discordia y la paz y la justicia. Cuando el tiempo apremia, es comprensible que sólo se puedan iluminar aspectos a la vez. Tras cada momento aha, un destello de verdad, pronto vuelve la certeza socrática: „¡Sé que no sé nada!

Aprendemos desde la infancia, de caso en caso y constantemente. Para los periodistas, el caso es la historia y, cuando aparezca este artículo, habré puesto en línea en Friedensnews.at unos 9.000 artículos y en mi memoria unos 4.000 borradores. Además, hay dos docenas de programas de radio más largos que salieron al aire bajo el título „Friedensstiftung – Conversación por la paz“ de 2002 a 2004 y algunos experimentos con el videoperiodismo y la Web 2.0. La mayoría de ellos están aprendiendo a funcionar sin poder escribirles un programa de robótica.

Las normas del periodismo de calidad se aplican hoy como entonces: „Cuestiónalo todo. No dejes que nadie te convenza de nada. Querer cambiar las cosas“<<. El redactor jefe de ZDF (2000-2010), Nikolaus Brender, especifica la dirección del cambio: „El buen periodismo siempre tiene en mente la paz“. Las reglas de Galtung para el periodismo de paz y el periodismo de guerra Johan Galtung ha desarrollado cuatro criterios separables para distinguir entre el periodismo de paz (PJ) y su contraparte práctica y teórica. El periodismo de guerra puede distinguirse del periodismo de paz del siguiente modo. El periodismo de paz … frente al periodismo de guerra … … se centra en: La paz o el conflicto La guerra y la violencia Ilustración – verdad imparcial Propaganda unilateral Empatía por la gente Élites Soluciones Victoria Al igual que muchos investigadores de la paz posteriores a 1945, Johann Galtung no tuvo conocimiento de la labor periodística pacifista de Fried hasta 2006. Aunque la biblioteca de Oslo, su ciudad natal, alberga bastantes más obras de Fried que las bibliotecas académicas más importantes de Viena, ciudad natal de Fried, ni siquiera la Oxford International Encyclopedia of Peace, 2010 menciona a A. H. Fried en relación con el „periodismo de paz“ o el „periodismo pacifista“. Esto se debe probablemente a que las obras de Fried sobre el periodismo pacifista sólo se han publicado en alemán. Naturalmente, esto dificultó la recepción de la obra de Fried fuera del mundo de habla alemana, que también ha sido „limpiado“ a fondo, especialmente en lo que respecta a los escritos de Fried, y hasta ahora ha quedado en este estado con efectos duraderos. ¿Era Fried un periodista pacifista en el sentido de Galtung? Fried se opuso a la orientación de los medios de comunicación de su época hacia la guerra y la violencia y la propaganda unilateral. No sólo se orientaba hacia las élites, sino que sentía una gran empatía por la gente que no estaba en la cúspide de la clase dirigente. En su trabajo periodístico, Fried a menudo -como sólo hacían unos pocos de sus contemporáneos- aportaba esclarecimiento y se esforzaba por conseguir una verdad imparcial. Fried buscó e informó sistemáticamente sobre soluciones a los conflictos en la mesa verde de La Haya, informes sobre nuevos descubrimientos científicos en cuestiones de paz, etcétera. El periodismo de Fried estaba orientado a la paz y al conflicto y, en su mayor parte, no se centraba en imágenes del enemigo ni en su deshumanización. Por lo tanto, Fried era esencialmente un periodista de paz en el sentido del teórico del periodismo de paz actual, Johan Galtung. Por lo tanto, ahora pasamos de la clasificación aproximada de Fried a una cuadrícula teórica y práctica muy útil de Galtung. Cuadrícula refinada del periodismo de paz y el periodismo de guerra Muestra en qué dirección deben orientarse los periodistas de paz y qué contradice esta forma de trabajar. Los criterios son descriptivos y constituyen reglas importantes a las que intento atenerme en la medida de lo posible. Por supuesto, no siempre es posible. Sería interesante ver con qué frecuencia caí en las tentaciones del „periodismo del odio“ como hija de nuestra cultura. Hipótesis de trabajo: Fried era un periodista pacifista en el sentido moderno Fried fue también -según el estado actual de la investigación- la primera persona que examinó con más detalle la relación entre el periodismo pacifista y el sistema mediático y político, y publicó sobre el tema en 1901: „Los órganos de prensa de la derecha los rechazan … como radicales y antipatrióticos, de hecho … criminales, los órganos del centro, que a veces recuerdan su misión cristiana, apenas se toman en serio en la mayoría de los casos, aunque en realidad deberían ser los abanderados del movimiento si estuvieran en consonancia con su … tradición. Los liberales nacionales son sus enemigos acérrimos. Son los portadores del principio Bismark, … la oposición diametral … . Bajo este principio han preparado la unidad nacional y han visto nacer las fanfarrias de la guerra. Nunca podrán ser convertidos … … la prensa de la izquierda – Los socialdemócratas, que se autodenominan el partido pacifista por excelencia, no ven en el movimiento pacifista más que … el trabajo partidista de los grupos burgueses liberales de izquierda … lo ridiculiza sobre todo, no porque considere erróneas sus ideas, sino sólo porque no quiere aprobar los medios en principio. … la prensa de los partidos liberales de izquierda, de los liberales y demócratas … … es la única que … … permite hablar aquí y allá a los defensores de la paz, les abre sus columnas. Lo hace porque así lo exige el programa del partido; … … la llamada prensa no partidista, que hasta ahora sólo en contadas ocasiones ha aprovechado la ocasión para apoyar el movimiento, aunque sólo sea objetivamente y sin afiliación partidista.“ Fried: „… se podría creer con razón que el movimiento pacifista tendría que perecer a causa de esta apatía. … Pero no es así. Su crecimiento y progreso victorioso demuestran que no representa fantasías, sino que lleva en sí la elevada chispa de luz de Prometeo y no puede perecer mientras los hechos reales … inquebrantables, que ha puesto de manifiesto, aseguren su existencia y contribuyan a aumentar su victoria cada día.“ „La prensa trabaja en interés de la idea sin quererlo. … El poder de los hechos penetra en las columnas de la prensa contraria, … que glorifica las guerras y proclama el principio de la violencia … los elementos pensantes son incitados a la contradicción por el tratamiento unilateral … … los elementos pensantes son incitados a la disidencia, y de estos elementos incitados se reclutan los prosélitos de la idea, los nuevos adeptos y reclutas. Así, la idea triunfa gracias a la actitud de oposición de la prensa. Y esto también atestigua su poder indomable y victorioso“. Hoy, los discursos recientes critican: En 1914, Fried luchó „idealistamente“, „sin éxito“ contra la guerra. Pero Fried publicó en la „Friedens-Warte“ a pesar de la censura kuk y contrarrestó tales críticas ya en 1911 en un artículo sobre la guerra de Italia en la actual Libia: “ …Como siempre que se producen estallidos de violencia en la vida internacional, también esta vez triunfaron los adversarios del movimiento pacifista. Dedujeron su bancarrota del hecho de que había estallado la guerra. Aún más: de forma regodeante, casi nos reprochan no haber sido capaces de impedir este acto de violencia. Esto demuestra una vez más lo poco informados que están estos gritones indignados, los superinteligentes irónicamente sonrientes, sobre la naturaleza y la labor del movimiento pacifista. y el trabajo del movimiento por la paz. … ¿Cuántas veces hay que repetírselo? No podemos hacer la paz. Lo más que podemos hacer es mostrar las vías para alcanzarla. Podemos señalar el desarrollo Podemos señalar el desarrollo que conlleva la paz y explicar cómo podemos acelerar el curso mecánico del desarrollo hacia la organización de la paz mediante una intervención racional.“ A. F. Fried, Aus der Mappe eines Friedensjournalisten (1901) Fried emigró finalmente a Suiza en 1915 Friedenswarte (Observatorio de la Paz) hasta el final de la guerra bajo un nombre falso Su „Diario de guerra“ fue escrito para el Observatorio de la Paz. Ziemann criticó en 2006 que no era un diario real, sino „una intervención polémica contra la política de guerra de las Potencias Centrales“, „una colección de glosas periodísticas en forma de libro, basadas principalmente en notas de lectura de periódicos“, sobre las que reflexionaba y comentaba. Fried siguió, sobre todo en Suiza: „formas de hablar del discurso liberal-pacifista“; criticó sobre todo el „militarismo prusiano“ (Junkertum, sistema de oficiales de reserva y asociaciones de guerreros) y lo responsabilizó del inicio y la escalada de la guerra. Ziemann también consideró „poco original“ la crítica de Fried al militarismo: Ludwig Quidde ya lo había argumentado en 1893; la „propaganda pacifista“ lo repetía „hasta la saciedad“; el „militarismo“ -los „todos-alemanes“- eran „por definición fuerzas belicistas“, „los principales culpables de la guerra“ en opinión de Fried. Los análisis y críticas de Fried „respiran el espíritu de una forma de pensar orientada hacia Voltaire y la Ilustración del siglo XVIII“; fustiga los „rituales y mecanismos de la guerra de máquinas“ y sólo los ve como el „resultado de una estupefacción masiva orquestada por los sacerdotes del militarismo“. Según Ziemann, Adolf Gasser criticó la creencia de Fried en el progreso por considerarla una „pérdida de la realidad“ y que una reelaboración de las obras de Fried probablemente no tenía ningún valor añadido científico. Además, es necesaria una „reconstrucción crítico-textual“ y una „contextualización“ de la obra de Fried. En contra de las expectativas de Fried esbozadas anteriormente, esto debería examinarse: ¿Por qué el conocimiento no estuvo a la altura de las expectativas? Las obras de Fried deberían: examinarse según el estado de la técnica; analizarse los patrones lingüísticos y los contextos históricos; los himnos a los diagnósticos políticos de Fried y a „su actitud humana“ no son científicamente apropiados? Según Ziemann, el >>rechazo de Fried a describir la política antes y después de la guerra como „paz“ en su sentido<< „quizás“ anticipó el concepto de „paz positiva“ de Galtung, pero „gran parte de las ciencias sociales y de la investigación histórica sobre la paz“ hacía tiempo que „rechazaban radicalmente“ este concepto „por ser analíticamente improductivo y conceptualmente defectuoso“.

El diario de guerra de Fried termina con una „maldición“ contra quienes habían desencadenado la guerra en 1914:

„parias de la humanidad para siempre“, su „memoria“ debería ser „condenada al ostracismo y escupida“. Esta comunitarización de los pacíficos se basaba en el „señalamiento“ y la „exclusión“ de todos aquellos a los que Fried consideraba estructuralmente incapaces para la paz. Esto último me parece lógicamente comprensible. Pero no es especialmente representativo de la obra de Fried. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda, incluso pacifistas como Bertrand Russel y Albert Einstein, que se encontraban en una mejor posición económica, mostraron notables fluctuaciones en su valoración y actitud. Con estas justificaciones, la esencia de una personalidad como A. H. Fried y el valor añadido científico y práctico de su recepción actual resultan incomprensibles desde una perspectiva vienesa. En Austria sólo ha habido unas pocas obras de Fried de difícil acceso desde 1938 y sólo el trabajo y las normas de Galtung me han

– llevado a este descubrimiento o

– al descubrimiento de la ciudad de la paz de Catal Hoyük, de 9000 años de antigüedad,

– a la declaración de la UNESCO de Sevilla,

– al „umbral del dolor“ bio-psico-social que Joachim Bauer investigó en relación con la agresión y las imágenes falsificadas del hombre. También

– me permiten experimentar con la verdad de la crítica de Foucault al humanismo y arrojar luz sobre cada conflicto que trato.

– Por ejemplo, las „guerras humanitarias de protección“ con miles de ataques aéreos y muertes de civiles en Libia, incluido el linchamiento del jefe de Estado bajo la soberanía aérea de los aviones de la OTAN, después de que el asesinato de su nieto ya se hubiera perdido como daño colateral de la „responsabilidad de proteger“ en el „asesinato selectivo“ de Osama Bin Laden en la guerra de la información, aparentemente coreografiada por los spin doctors.

– La guerra es un „asesinato por encargo“, como afirmaba el pacifista y periodista vienés Grossmann, que publicaba bajo el seudónimo de Piere Ramus. Sin embargo, era un anarquista de familia judeo-católica y gozaba de mucha menos popularidad en la prensa de su época que A. H. Fried.

Estos son sólo algunos ejemplos de por qué no quiero declarar improductivos a Galtung y Fried, como hace Ziemann. Por supuesto, estudiaré los nuevos conceptos que alaba Ziemann y, subido a los hombros de Fried, Galtung y compañía, los integraré si realmente prometen artículos y efectos aún mejores en la gestión de conflictos por medios pacíficos. Es tan improbable que Ziemann cambie la actual oleada de armamento como Fried, el „irrealista“ e „idealista“, „humanista“ e „iluminista“ propuesto para la exclusión.

Helga Schäferling, pedagoga social alemana que podría ser mi hermana mayor, sacude aforísticamente la cabeza ante tales juegos lingüísticos malintencionados dentro y fuera de la torre de marfil:

„Por regla general, las normas se incumplen regularmente con todos los trucos del mundo“.

Helga Schäferling

Puesto que los periodistas de paz, hoy como en tiempos de Fried, están expuestos a aporías a diario, continuaré ahora con un estudio de caso que ejemplifica el valor añadido incomparablemente sostenible que la producción periodística de paz ha aportado desde Fried, cuando los periodistas realizan este modo de producción en las condiciones de producción dadas.

Las guerras libias bajo el escrutinio de periodistas pacifistas declarados

A continuación, examino los acontecimientos actuales en torno a la „guerra de Libia“ y el significado actual de la obra de Fried, como en mi artículo „El asesinato de Trípoli y el movimiento pacifista“ en el memorándum „100 años del Premio Nobel de la Paz a Alfred Hermann Fried“, que fue escrito en la primavera de 2011. Quería mostrar en qué consistía el periodismo de paz entonces y ahora. Ya que esta guerra fue archivada periodísticamente por el semanario vienés „profil“ como „La guerra perfecta“ en otoño de 2011 tras el linchamiento de Gadafi y se informa en el diario vienés DER STANDARD – Die Zeitung für Leser como en la Prensa Amarilla, que Fried esbozó en su obra sobre el periodismo pacifista ya en 1901.

Por tanto, me parece muy fructífero continuar este trabajo aquí, porque la labor de los periodistas de paz comienza mucho antes de que lleguen los „periodistas de guerra“, como los llama Galtung, y sólo se pone realmente en marcha cuando pasan al siguiente „campo de batalla“ (véase el punto 1 de la cuadrícula). En Libia, la „guerra“ se ha convertido ahora en un conflicto similar a una guerra civil, que, como en Irak y Afganistán, es probable que retrase el desarrollo del país durante décadas.

Libia fue el centro de la atención mundial en 1911 y 2011. Espero que este pequeño estudio de caso agudice nuestra conciencia de la distinción entre periodismo de paz y „periodismo de violencia“, que el „trabajador por la paz“ Galtung elaboró en su día como tipo ideal. El trabajo de Suttner, Fried y sus sucesores tiene implicaciones técnicas y éticas para el trabajo y la actitud de los periodistas de paz, que siguen siendo un reto diario hoy y en el futuro previsible.

Como sugieren W. Urbanek et al (2011) y Walter Göhring (2006 y 2011), el logro de Fried sigue siendo hoy absolutamente único. Hace más de 100 años, sin ordenadores ni Internet, alcanzó un nivel de periodismo y visión e impacto que, por lo que puedo ver hoy, solo puede compararse con Suttner, Gandhi o el trabajo de la Weltbühne bajo el liderazgo de Carl von Ossietzky antes de 1938 o el trabajo de Galtung desde la década de 1990.

Orientación humana

1 de mayo de 2011

Según la cadena italiana Sky TG 24, el vicario apostólico de Trípoli, el obispo italiano Giovanni Martinelli, confirmó la muerte del hijo de Gadafi, Saif al Arab, de su esposa y de sus tres nietos: „Nos condujeron hasta los cuerpos y rezamos una oración con los representantes de otras iglesias presentes“.

Esfuerzos por esclarecer la verdad imparcial

¿Verdad o propaganda? Después de dos días de investigación – a pesar de cierta verosimilitud de la fuente eclesiástica – es difícil decirlo para un periodista de paz sin un equipo de redacción millonario.

Leí lo siguiente de periodistas con un equipo editorial algo mayor:

„En una primera versión, este artículo estaba ilustrado con Saif al-Islam. En realidad, su hijo Saif al-Arab murió en el ataque aéreo. Pedimos disculpas por el error“. (Nota de la redacción de Spiegel – ¡después de todo!)

lunes, 2 de mayo de 2011

07:00 Escucho en oe1 Morgenjournal de ORF: Bin Laden muerto … Wolfgang Geier … Hanno Settele … Maiwald, Settele … Reacción mundo árabe: Karim El Gawhari: Osama Bin Laden sólo „comentó desde la barrera“ los acontecimientos en el mundo árabe. Ésta es la típica metáfora abreviada del escenario del conflicto que disminuye y devalúa a Osama Bin Laden. Así se comunica la gente que no es periodista de paz.

7:35 Estoy en un taxi en Viena con un taxista nacido en Turquía:

La edición gratuita del diario „Österreich“ está en el asiento delantero. Creo que puede ser una buena oportunidad para obtener una opinión desde una perspectiva no elitista. Yo: „¿Qué opina de la muerte de los tres niños en el ataque de la OTAN en Libia?“. El taxista, que, según me cuenta después, vive en Austria desde hace 30 años y tiene tres hijos: „Es culpa del propio Gadafi“. Pienso yo: ¿Y los tres niños menores de doce años? Le pregunto si me presta su „Austria“. En la página 8 leo: „Atentado mortal contra Gadafi“. Hm, „Austria“ piensa que fue un atentado, como lo ve el propio Gadafi y lo ven funcionarios rusos, el presidente de Venezuela, etc. Los portavoces de la OTAN y algunos políticos de la alianza tienen sus dudas, pero toman la precaución de lamentar posibles víctimas civiles por el bombardeo de los „puestos de mando“, lo que -subraya el hombre de la OTAN- se ajusta plenamente al mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

Luego leo un pie de foto sobre el padre de los tres niños asesinados: „El matón del partido Saif al-Arab fue alcanzado. A la derecha: el hermano Saif al-Islam, amigo de Haider“.

Esto me recuerda a textos similares de los últimos días y semanas en „Heute“ y al libro del Premio Nobel Heinrich Böll „Die verlorene Ehre der Kathrin Blum“.

08:05 Estoy hablando con un profesor, al que acabo de conocer brevemente.

La conversación gira en torno al acontecimiento del día: el presunto asesinato de Osama Bin Laden. El profesor: „Bin Laden no podría haber muerto con Bush. Habría sido impracticable“. Horas más tarde, pienso: ¿un profesor de educación política, de historia -períodos abiertos en el estudio de la formación de conflictos? Al parecer, no soy el único austriaco que se pregunta sobre los acontecimientos mundiales. ¿Se está vendiendo otra guerra que no todos quieren comprar?

1911

Alfred H. Fried fue, con diferencia, el representante más importante del periodismo pacifista durante diez años en 1911. También se había hecho un nombre como investigador de la paz y educador popular, incluso en los círculos militares de Viena. „Durante cuatro años, cada vez más representantes destacados del mundo académico y del movimiento pacifista propusieron a A.H. Fried, que procedía de los entornos más humildes, para el Premio Nobel“. Escribió en „Friedenswarte“ en otoño de 1911 bajo el título „El asesinato de Trípoli y el movimiento pacifista“: „Después de una larga serie de peligrosos conflictos, que logramos superar pacíficamente, experimentamos de nuevo el estallido de la guerra. ¡Una guerra ciertamente extraña! No se basaba en ningún conflicto en absoluto; simplemente el deseo de un gobierno por la posesión de otro. Un asalto sin ninguna pretensión moral. … Como siempre que hay estallidos de violencia en la vida internacional …“.

Los periodistas de paz y los investigadores de conflictos consideran abiertamente los periodos de tiempo

El protagonista más destacado del periodismo de paz actual, Johan Galtung (1930 en Oslo), sugirió en un debate sobre la guerra de Libia en Al Jazeera a principios de 2011 que Italia, que ahora quiere implicarse en Libia, invadió Trípoli ya en 1911. Investigué un poco y descubrí gracias a Fried que los italianos llevaron a cabo una horrible masacre de la población civil, incluso para la época. Según Galtung, Italia bajo Berlusconi era por lo tanto poco creíble como mediador parcial o incluso como ángel de la guarda de la OTAN en la guerra libia de 2011. En Libia, a diferencia de Europa, todos los niños conocían estos crímenes de guerra. La situación es similar en el mundo árabe. Según mis investigaciones, el historial de la Francia de Sarkozy es igualmente impuro, especialmente en lo que respecta al norte de África. De 1954 a 1962, Francia combatió con tal brutalidad que la guerra de Argelia, fronteriza con Libia, sigue considerándose hoy un modelo de guerra sucia. No fue hasta 1999 cuando la Asamblea Nacional francesa decidió permitir que se utilizara oficialmente el término „guerra de Argelia“. Francia perfeccionó su doctrina militar en el transcurso de este „conflicto“. La llamada „doctrina francesa“ para luchar contra el FLN se hizo famosa por su crueldad. El oficial Roger Trinquier (1908-1986) aportó los conceptos de la muy controvertida „guerra moderna contra los insurgentes“. La estrategia incluía numerosos métodos que ya eran legal y aún más moralmente criminales en aquella época, incluida la tortura con agua de sospechosos, que seguía siendo práctica habitual en la CIA hasta 2006. En 2004, ARTE publicó un documental sobre las prácticas bélicas francesas en el siglo XX y las violaciones de los derechos humanos que promovieron en todo el mundo; está disponible en línea en YouTube: „Escuadrones de la muerte – Cómo Francia exportó la tortura y el terror“. Además de a Estados Unidos, los viejos guerreros franceses de Argelia, en particular, exportaron conocimientos técnicos para torturar a generales en Sudamérica y otros lugares.

Periodismo de paz en Austria 100 años después de Fried

Pero, ¿qué pasa con la neutral Austria, que ocupó el sexto puesto en el Índice Global de Paz (GPi) 2011, por detrás de Islandia, la mejor clasificada? Iosa escribe 100 años después del Premio Nobel para el periodista pacifista vienés Fried al principio de su conclusión. „El papel de los medios de comunicación en la guerra, en la que en gran medida sirven a los intereses de los militares y el gobierno, debe ser considerado de forma más crítica por los profesionales de los medios y el público. El periodismo de paz o el periodismo orientado a la paz puede ser una forma alternativa de controlar el curso de un conflicto o una guerra porque, según Galtung y Vincent (1992), los medios de comunicación podrían promover la paz y también minimizar la probabilidad de guerra.“ (S 109) … „El periodismo de paz es todavía un campo profesional no establecido en Austria…“ (p. 110) Y concluye su trabajo con las palabras: „El periodismo de paz aborda las actitudes individuales ante los conflictos y las cuestiones de paz y el grado deseado de responsabilidad social. No se puede responder si podrá establecerse en Austria en un futuro próximo. Pero quizá no sea necesario, porque como también subraya Kempf, los reporteros no deben guiarse por el „periodismo de paz“, sino por los criterios que debe cumplir de todos modos el periodismo de calidad para promover los derechos humanos.“ Friedensnews.at se guía por el credo de Mahatma Gandhi „El Ganges de los derechos brota del Himalaya de los deberes“. Este estricto autocompromiso ético apenas tiene demanda actualmente en el periodismo de calidad en Austria. La disposición a pagar por servicios de paz públicos, de la sociedad civil o privados hace temer que nos encaminemos de nuevo hacia conflictos globales que empequeñezcan todas las crisis humanas anteriores. Como Horst-Eberhard Richter (1923-2011), el „gran viejo“ del movimiento pacifista alemán, escribió en 1981 en „Alle reden vom Frieden“: „No comprometerse con la paz es permitir su destrucción“. Y en Austria, como en el resto del autoproclamado mundo más libre, el diagnóstico de Fried sigue siendo esencialmente válido: ¡los medios de comunicación y los fabricantes de armas son el bacilo de la agitación y la política bélicas y la gente es hoy más susceptible que hace 30 años!

Fabricantes de armas, política y medios de comunicación en Austria desde 1970

„Los gobiernos del SPÖ y del SPÖ/ÖVP en Austria aprobaron la exportación de armas a gran escala en las décadas de 1970 y 1980. En términos económicos, se trataba esencialmente de un intercambio de armas por petróleo con Irak e Irán. Estas armas se utilizaron mutuamente en la guerra del 22 de septiembre de 1980 al 20 de agosto de 1988. Los tanques y cañones austriacos causaron muertes y aparecieron en los titulares de todo el mundo. En aquella época, uno de mis tíos era consejero de empresa del SPÖ en la fábrica de armas de Liezen, que producía el cañón GHN 45. La desaparición de un estudio relacionado en el cajón de un ministro tuvo incluso repercusiones en el sistema político austriaco. El estudio trataba de las posibilidades de reconvertir la industria austriaca de exportación de armas, que en aquel momento aún estaba nacionalizada en su mayor parte, hacia productos menos cuestionables desde el punto de vista moral. Motivó decisivamente al antiguo socialdemócrata Prof. Van der Bellen para convertirse en una figura de larga trayectoria del entonces recién creado Partido Verde.

El padre del Director General de Steyr-Daimler-Puch AG, Malzacher, ya era una figura importante bajo el régimen nazi. Según los medios de comunicación, antiguos nazis y algunos que habían emigrado ayudaron en algunos casos a asesorar y abastecer a dictadores sudamericanos en Argentina, Bolivia y Chile. En Austria también se han producido varias muertes de altos cargos relacionadas con la exportación de armas que han saltado a los titulares.

El ex ministro del Interior Karl Blecha visitó al Polisario, que luchaba por la independencia de España y luego por la libertad de Marruecos y en Marruecos respectivamente. En 1991, al menos en Marruecos, se produjo un „alto el fuego“ que hasta ahora ha sido razonablemente estable.

El 21 de abril de 2011, Khalid Ibrahim Khaled escribió en www.polisario-confidentiel.com que según un informe confidencial de la OTAN: Gadafi debe su asombrosa resistencia a los mercenarios del Polisario de Marruecos (actualmente sacudido por el terror islamista).

El 23 de febrero de 2011, el Kleine Zeitung informó: „Los Estados de la UE ganaron mucho con la exportación de armas a Libia“ „Los 27 Estados de la UE han dejado de exportar armas a Libia, pero sólo ahora“. Esto fue unos días antes de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sólo en 2009, salieron legalmente de la UE con destino a Libia exportaciones de armas por valor de 344 millones de euros. „Hemos sabido que se ha suspendido todo el comercio de armas“, dijo Catherine Ashton, portavoz de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, en Bruselas en febrero de 2011.

„Según las últimas cifras, el gobernante de Libia, Muamar el Gadafi, recibió de la Unión Europea armas por valor de varios cientos de millones de euros cada año hasta febrero de 2011. Según el informe anual sobre la exportación de material militar, los gobiernos de la UE autorizaron la exportación de armas por valor de 344 millones de euros sólo en 2009.“ España, por ejemplo, suministró bombas de racimo en 2007, que Gadafi utilizó contra los rebeldes, según el New York Times. Dado que estas armas suponen un riesgo especialmente elevado para la población civil, diversas organizaciones pacifistas de todo el mundo llevan años luchando por su prohibición.

Los „rebeldes“, a su vez, cuentan ahora con el apoyo oficial de la CIA en nombre del Premio Nobel de la Paz Obama. Según el trabajador por la paz y periodista pacifista Galtung, la CIA ya estaba activa en Libia antes de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y proporcionaba a los llamados rebeldes personal de dirección.

El Solidarwerkstatt escribió en Guernica 1/2011: