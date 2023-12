CO2-Fußabdruck-Totalverweigerer beim Militär auf der COP28

Erstellt am 12.12.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 127 mal gelesen und am 12.12.2023 zuletzt geändert.

Moelle Starzinger verfasste für das Center for Africa-Europe relations (ecdpm) am 27. November 2023 einen interessanten Kommentar zum CO2-Fußabdruck des Militärs auf der COP28

Moelle Starzinger: „Da die weltweiten Militärausgaben auf einem Allzeithoch sind, können wir die Auswirkungen von Krieg und Militarisierung auf die Umwelt und die Treibhausgasemissionen nicht weiterhin ignorieren. Maëlle Salzinger argumentiert, dass ein Mentalitätswandel erforderlich sei – weg von traditionellen Visionen von Sicherheit, Militärgeheimnis und dem Ausschluss der Zivilgesellschaft.“

Krieg sei in aller Munde, da nach dem Angriff der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober Tausende Palästinenser durch die wahllosen Bombenangriffe Israels sterben. Aber auch weltweit nehmen die Konflikte zu, mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung und die natürliche Umwelt, in der sie leben zu.

Im Jahr 2022 kam es in 56 Ländern zu Konflikten und die Zahl der kampfbedingten Todesfälle war die höchste seit 40 Jahren (1982).

Die weltweiten Militärausgaben sind auf einem Allzeithoch.

Sie sind seit Ende der 1990er Jahre kontinuierlich gestiegen und habe im Jahr 2022

2240 Milliarden US-Dollar erreicht.

Die Kosten gewaltsamer Konflikte werden bisher oft anhand von

werden bisher oft anhand von zivilen Todesfällen

Verletzungen und

der Zerstörung der Infrastruktur berechnet, aber

die Umweltkosten von Kriegen und ihre langfristigen Auswirkungen auf das Klima wurden bisher meist übersehen .

Die COP28-Klimakonferenz kann die Auswirkungen von Krieg und Militarisierung auf die Umwelt und die Treibhausgasemissionen nicht weiterhin ignorieren. Moelle Starzinger

Die COP28-Erklärung zu Klima, Hilfe, Wiederaufbau und Frieden

Diese Erklärung wurde von der Präsidentschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ausgearbeitet. Sie sollte auf der COP angenommen werden. Sie fordert mehr Klimaschutzmaßnahmen und Finanzmittel für von Konflikten betroffene Gemeinden. Aber auch diese Erklärung schweigt zur Verantwortung des Militärsektors für seine gigantischen CO2-Emissionen. Die Staaten rund um die COP 28 vermeiden wie in Glasgow dieses Gespräch, weil es ihre Widersprüche aufdeckt. Sie verpflichten sich zu lauen Klimaschutzmaßnahmen und erhöhen gleichzeitig

ihre Militärausgaben und

ihren Waffenhandel erhöhen und

natürlich auch ihren Beitrag zur Klimazerstörung über die CO2-Emissionen.



Ein totaler Zusammenbruch der Umwelt und Gesundheit



Die während eines Krieges auftretende Umweltzerstörung kann dazu führen, dass Menschen nach dem Ende eines Konflikts über Generationen hinweg lebenswichtige natürliche Ressourcen verlieren. Moelle Starzinger

Afghanen beispielsweise spüren noch immer die Auswirkungen der US-Militärintervention in Form von

Luftverschmutzung,

verseuchtem Land,

vergiftetem Wasser und

Krankheiten.

Im Jahr 2017 warfen die USA ihre „Mutter aller Bomben“ in der Nähe von Achin an der Grenze zu Pakistan ab. Seitdem entwickeln die Menschen Hautkrankheiten und die Ernteerträge sind zurückgegangen.

Russland hat in der Ukraine Industriestandorte und Chemiefabriken bombardiert wodurch giftige Gase austreten und Wasseraufbereitungsanlagen beschädigt wurden. Dies führte zu

gesundheitlichen Problemen,

Luftverschmutzung und

Verlust der Artenvielfalt,

verschlechtert die landwirtschaftlich genutzten Böden der Ukraine, auf die Millionen von Menschen weltweit für ihre Ernährungssicherheit angewiesen sind.

Die Umweltkosten des Krieges werden von Politikern und dem gesamten Militärsystem, aber auch von Forschern, die sich mit der Agenda „Klimasicherheit“ befassen immer wieder grob fahrlässig herab gestuft.

Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder das Internationale Komitee vom Roten Kreuz versuchen seit Jahrzehnten, konfliktbedingte Umweltschäden durch

Biodiversitäts-COPs

Biodiversitäts-COPs multilaterale Umweltabkommen und

Richtlinien für Staaten zu bekämpfen.

Die International Law Commission (ILC) hat 2022 die PERAC-Grundsätze zum Schutz der Umwelt in Bezug auf bewaffnete Konflikte erarbeitet.

Aber all diese Bemühungen haben zu sehr wenigen Maßnahmen geführt. Während eines Konflikts werden die Umweltkosten von Kriegen von Politikern und dem Militärsystem insgesamt immer noch vollkommen unangemessen herabgestuft. Auch von Forschern, die sich mit der Agenda „Klimasicherheit“ befassen und sich in erster Linie darauf konzentrieren, wie sich der Klimawandel auf die Sicherheit auswirkt kann dieses fatale Vorgehen bislang nicht umgekehrt werden



„Militärische und kriegsbedingte Emissionen verschärfen die Klimakrise“



Militärs sind große CO2-Emittenten. Nicht nur während eines Konflikts, sondern natürlich auch in Zeiten des Friedens. Es wird für den Kriegsfall ständig geübt. Militär-Flugzeuge, Marineschiffe und Landfahrzeuge wie der Hummer oder Panzer riesige Mengen verbrauchen fossiler Brennstoffe, wenn sie bewegt und erzeugt werden. Auch bei der Herstellung und Lieferung militärischer Ausrüstung fallen große Mengen an CO2-Emissionen an.

Militärs verfügen über komplexe Lieferketten mit vielen Lieferanten und Unterlieferanten (von Treibstoff, Ausrüstung, Nahrungsmitteln usw.) und langen Beschaffungszyklen, die für den Großteil der militärischen Emissionen verantwortlich sind, aber oft nicht oder zur unvollständig oder sporadisch gemeldet werden.

Friedensmissionen der Vereinten Nationen (UN), sind für mehr als die Hälfte der gesamten UN-Emissionen verantwortlich sind. Auch sind von müssten auf Null sinken wenn wir aufhören wollen unser Klima zu zerstören.

In Kriegszeiten steigen die Emissionen noch stärker an

Wenn Länder Waffen einsetzen und mehr Militärstützpunkte errichten , um die Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus verursachen die Kriegsführungstaktiken neben der Zerstörung der Umwelt auch direkte und indirekte CO2-Emissionen. Beispielsweise setzen Militärs auch heute noch gerne Taktiken der verbrannten Erde ein. Das heißt,

die Verbrennung oder Zerstörung der Ressourcen des Feindes

die Rodung von Wäldern und

die Trockenlegung von Feuchtgebieten, die große Kohlenstoffsenken darstellen.

Darüber hinaus greifen die Menschen aufgrund der Zerstörung der Energieinfrastruktur durch die jüngsten Kriege – wie in Syrien und im Jemen – auf umweltschädliche Alternativen wie

die handwerkliche Ölraffinierung und

das Abfackeln von Gas zurück

All das erhöht den CO2-Ausstoß durch Krieg natürlich weit über die Militär-Klimaschäden in Friedenszeiten hinaus.

Vor diesem Hintergrund bedarf es endlich jenseits militärischer Tabus solider Forschung. Die Fakten rund den Klima-Fußabdruck von Konflikten müssen auf den Tisch der nächsten Weltklimakonferenz, wenn sie sich nicht wieder lächerlich machen will wie in Glasgow oder die Lobbyisten- und Klimasünderkonferenz von Dubai. Die Informationslücke zu militärischen Emissionen und das Fehlen einer Grundlinie führen dazu, dass der militärische Sektor bei den Bemühungen zur Reduzierung der globalen Emissionen mehr als im Rückstand ist. Die meisten Staaten haben damit noch gar nicht angefangen. Im Gegenteil sie steigern ihre militärischen CO2-Emissionen auf Teufel komm raus.

Die große Herausforderung

Das volle Ausmaß der militärischen und kriegsbedingten Emissionen ist unbekannt. Einige Forscher schätzen, dass der globale CO2-Fußabdruck des Militärs 5,5 % aller Treibhausgasemissionen ausmacht. Diese Ergebnisse wurden anhand verfügbarer Länderdaten von 2017 bis 2020 hochgerechnet. Dies ist jedoch höchstwahrscheinlich eine Unterschätzung, weil die meistens Militärs Transparenz scheuen wie der Teufel das Weihwasser.

Die Klimadaten Totalverweigerer

Große Militärs wie China, Saudi-Arabien, Russland und Israel berichten nicht über ihre Emissionen.

Die Teilverweigerer

Die EU-Länder nur berichten teilweise.

Dieser Mangel an Transparenz widerspricht der Notwendigkeit, alle Sektoren zu dekarbonisieren. Die Informationslücke zu militärischen Emissionen und das Fehlen eines Basisszenarios führen dazu, dass der militärische Sektor bei den Bemühungen, die globalen Emissionen zu senken, hinterherhinkt, sich der öffentlichen Kontrolle entzieht und umfassende Emissionsreduktionsziele vermeidet.

Starzinger

Militärische Emissionen auf die COP28-Agenda zu setzen war nur der erste Schritt



Wir werden das Ziel, die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten, nicht erreichen , ohne uns mit militärischen und kriegsbedingten Emissionen zu befassen. Starzinger

Bisher wurden sie noch nicht einmal richtig auf die Tagesordnung einer Klima-COP gesetzt. Die Länder betrachten militärische Daten als eine Frage der nationalen Sicherheit, die geheim gehalten werden muss. Sie gefährden dadurch letztlich die Klimasicherheit aller Staaten.

COP28 böte in der Verlängerung die Möglichkeit, dies auf drei Arten zu ändern:

Verpflichtung zur transparenten Berichterstattung und umfassender Datenerfassung. Dann könnten auch hier erstmals ehrgeizige Emissions-Reduktionsziele festgelegt werden. Die Streitkräfte der USA und des Vereinigten Königreichs verfolgen zwar angeblich schon jetzt Netto-Null-Ziele. Die NATO verpflichtete sich zumindest ihre Einrichtungen und Vermögenswerte bis 2050 klimaneutral zu machen. Die Einrichtungen und Vermögenswerte von NATO-Verbündeten sind bislang nicht am Schirm. Vorreiter könnten Best Practices in den Bereichen Technologie und Dekarbonisierung mit anderen Ländern teilen und kollektiven diplomatischen Druck ausüben. Der Schwerpunkt sollte zuerst auf den Streitkräften mit den höchsten Emissionen liegen. Die NATO sollte dringend angesichts ihrer Verpflichtungen, ihrer globalen Reichweite und ihrer Einberufungsmacht ihre Verbündeten dazu drängen, verbindliche Emissionsziele festzulegen. Darüber hinaus müssen auch sie transparent darüber zu berichten. Dies wird aber nur geschehen, wenn die NATO mit gutem Beispiel vorangeht. Das bedeutet, dass alle über Emissionen bis auf die letzte Tonne CO2 Bericht erstattet werden muss – ohne Ausnahme! Natürlich auch einschließlich derjenigen aus NATO-geführten Operationen und Missionen, die derzeit von ihrer Methodik zur Emissionsverfolgung ausgeschlossen sind.

2. Die COP das Verhandlungsformat reformieren

Nur so können die nötigen vielfältigere Perspektiven Einfluss nehmen auf die Verhandlungen. Insbesondere die Ansichten der globalen Mehrheits- und Randgruppen, die am stärksten von Militarisierung und Klimawandel betroffen sind und feministische und antirassistische Ansätze verfolgen müssen das ihnen zustehende Gewicht an den Verhandlungstischen bekommen. Auf der COP27 im letzten 2022 stellten Mitglieder des Women and Gender Constituency (eine Beobachterin der COP) wie

die African Feminist Task Force 27 Forderungen, darunter war auch die Sicherheit von Umweltschützern in Konflikten.

Die Women’s International League for Peace and Freedom, ebenfalls Mitglied, forderte eine spezielle UNFCCC-Studie über die Kohlenstoffemissionen des Militärs, um dieses Problem sichtbarer zu machen. Weiters forderten sie eine Senkung der Militärausgaben um 2 % für fünf Jahre. Dadurch würde 1 Billion US-Dollar frei, die in die Klimafinanzierung und die Unterstützung von Basisorganisationen reinvestiert werden könnte.

Der Wahlkreis „Frauen und Geschlecht“ war jedoch nicht am Verhandlungstisch vertreten und ihre Forderungen wurden auf der COP27 nicht berücksichtigt.

3. Forscher, Praktiker und politische Entscheidungsträger, die sich mit Klimawandel und Sicherheit befassen, sollten ingesamt betrachten, wie sich Militärs und Militarisierung auf das Leben der Menschen auswirken. Das würde auch bedeuten sich vereinfachenden Narrativen zu widersetzen. Diese Erzählung konzentrieren sich derzeit überwiegend auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit aus Sicht der militärischen Scheuklappen. Staaten und ihre Militärs müssen in Zukunft nicht nur für ihre Gewalttaten und Menschenrechtsverletzungen, sondern auch für ihre umfassenderen Auswirkungen auf die Umwelt zur Rechenschaft gezogen werden. Peace@COP Policy fordert eine stärkere Berücksichtigung von Konflikten auf der COP28. Dies wird derzeit nur von vielen internationalen NGOs und Forschungsinstituten unterstützt.

Die drei Punkte wären dringend notwendig um die absehbare Klimakatastrophe zu verlangsamen.

Für die Zukunft ist ein Mentalitätswandel erforderlich, weg von traditionellen Visionen, die sich auf nationale Sicherheit, militärische Geheimhaltung und den Ausschluss der Zivilgesellschaft aus Sicherheitsdiskussionen konzentrieren. Militärische Emissionen ins Rampenlicht internationaler Klimakonferenzen zu rücken, ist nur der erste Schritt dieses Prozesses. Internationale Institutionen und die Zivilgesellschaft sollten eine wichtige Überwachungsrolle spielen, um den Militärsektor mit dem grünen Wandel und den demokratischen Werten, die wir zu vertreten behaupten, auf den neuesten Stand zu bringen.



Die Ansichten sind die des Autors und nicht unbedingt die von ECDPM. Starzinger

Weitere Links