Umweltkooperation und Friedenskonsolidierung

Katastrophen und Konflikte

Während natürliche Ressourcen für eine nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind, wirken sie zunehmend auch als Treiber für Fragilität, Konflikte und Gewalt.

Da die Weltbevölkerung weiter wächst, die weltweite Nachfrage nach Ressourcen weiter wächst und die Auswirkungen des Klimawandels spürbar werden, wird sich der Wettbewerb um natürliche Ressourcen verschärfen.

Nach gewaltsamen Konflikten sind natürliche Ressourcen wie Land, Holz, Mineralien, Öl und Gas oft die wichtigsten Vermögenswerte, auf die Regierungen zugreifen können. Wie sie diese Vermögenswerte nutzen, kann den Verlauf der Friedenskonsolidierung grundlegend verändern. Die Herausforderung besteht darin, die verantwortungsvolle, gerechte und nachhaltige Nutzung dieser Ressourcen und der damit erzielten Einnahmen zu fördern.

Vor diesem Hintergrund unterstützt das UN-Umweltprogramm „Environmental Cooperation for Peacebuilding“ Bemühungen zur Konsolidierung des Friedens durch die Bereitstellung von Fachwissen zu Konfliktrisiken und Möglichkeiten zur Friedenskonsolidierung, die mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt verbunden sind. Für weitere Informationen laden Sie unsere Zusammenfassung des Fortschritts herunter oder lesen Sie unten unsere Hauptarbeitsbereiche durch.

Umweltdiplomatie und Mediation

Wir bieten technisches Fachwissen, um dabei zu helfen, lokale und grenzüberschreitende Konflikte um natürliche Ressourcen und die Umwelt in Möglichkeiten für Vertrauensbildung, Zusammenarbeit und gemeinsamen Nutzen umzuwandeln. Bei der Schlichtung von Ressourcenkonflikten können wir auf Wunsch als unparteiischer Experte und vertrauenswürdiger Dritter agieren, indem wir auf unsere Neutralität, technische Orientierung und Expertise in der Umweltkooperation zurückgreifen.

Unsere Expertise steht auch internationalen Mediationsprozessen zur Verfügung, in denen technisches Know-how zu natürlichen Ressourcen eine konstruktive Rolle spielen und die Kompetenzen des Mediationsteams ergänzen kann. Dieser Dienst kann sich auf umstrittene natürliche Ressourcen beziehen oder gemeinsame natürliche Ressourcen als Plattform für die Zusammenarbeit und den Vertrauensaufbau zwischen den Parteien nutzen. Für weitere Informationen laden Sie unseren Bericht „ Natural Resources and Conflict: A Guide for Mediation Practitioners“ herunter .

Internationales Recht, Umwelt und Konflikt

Als stilles Opfer gewaltsamer Konflikte wird die Umwelt oft direkt durch Feindseligkeiten geschädigt, und zwar durch den Einsatz spezifischer Waffen, die gezielte Beschießung von Industriestandorten und Infrastruktur oder durch den Einsatz von „verbrannten Erde“-Taktiken und die Abhängigkeit von Konfliktressourcen. Darüber hinaus können indirekte Auswirkungen von Konflikten erhebliche Umweltschäden verursachen.

Im Jahr 2009 veröffentlichte UN Environment einen wichtigen Grundsatzbericht: „ Protecting the Environment While Armed Conflict – An Inventory and Analysis of International Law“ . Als Reaktion auf die Empfehlungen dieses Berichts hat die International Law Commission (ILC) das Thema offiziell in ihr langfristiges Programm aufgenommen und Marie G. Jacobsson aus Schweden zur Sonderberichterstatterin für das Thema ernannt. Der Bericht enthielt auch klare Empfehlungen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Richtlinien für Militärhandbücher und Anweisungen zum Schutz der Umwelt in Zeiten bewaffneter Konflikte zu aktualisieren. Eine überarbeitete Fassung der Leitlinien wird voraussichtlich im Jahr 2017 veröffentlicht.

Im Rahmen dieser Arbeit richten wir auch Veranstaltungen aus und unterstützen den UN-Generalsekretär beim Gedenken an den Internationalen Tag zur Verhinderung der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten, der jedes Jahr am 6. November stattfindet.

Natürliche Ressourcen und Friedensförderung

UN-Umwelt hat Feldbeweise zu Konfliktrisiken und Möglichkeiten zur Friedenskonsolidierung aus einer Reihe von Quellen gesammelt und analysiert, darunter Feldbewertungen von UN-Umwelt und 14 Fallstudien. Die Arbeit wurde im Leitbericht „From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment“ zusammengefasst .

Im Anschluss an diesen Bericht haben wir dazu beigetragen, eine Partnerschaft mit der Europäischen Union aufzubauen, um Leitlinien zur Verhinderung von Konflikten im Zusammenhang mit Land und natürlichen Ressourcen durch eine verbesserte Verwaltung natürlicher Ressourcen zu entwickeln. Wir haben außerdem eine Partnerschaft mit dem Environmental Law Institute, den Universitäten Tokio und McGill sowie einer Reihe anderer Partner und Institute geschlossen, um das größte globale Forschungsprogramm zu natürlichen Ressourcen und Friedenskonsolidierung nach Konflikten zu etablieren.

Ein wichtiger Meilenstein wurde 2013 erreicht, als der UN-weite Leitfaden zum Management natürlicher Ressourcen in Übergangssituationen von 38 UN-Organisationen, -Fonds und -Programmen gebilligt wurde. Ebenfalls im Jahr 2013 startete UN Environment eine internationale Wissensplattform und Praxisgemeinschaft zur ökologischen Friedenskonsolidierung . Die Plattform wird regelmäßig von Nutzern aus 185 Ländern genutzt und unterstützt eine virtuelle Community of Practice mit über 3.000 Menschen aus 90 Ländern.

Wichtige Programme zu natürlichen Ressourcen und Frieden sind jetzt in den Länderprogrammen der UN-Umwelt sowohl im Sudan als auch in Afghanistan enthalten. Diese Grundlage kann nun von den relevanten Teilen des UN-Systems vertieft und erweitert werden, um Anfragen der Mitgliedstaaten und ihren spezifischen Bedarf an technischer Hilfe zu unterstützen.

In Zukunft konzentrieren wir uns auf die Wissensplattform für Umweltfriedensbildung und die Praxisgemeinschaft sowie auf die Entwicklung eines Massive Open Online Course (MOOC).

