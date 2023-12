Erstellt am 16.12.2023 von Andreas Hermann Landl

Atlanta, Vereinigte Staaten von Amerika: 11.–15. Dezember 2023

ZEHNTE SITZUNG DER KONFERENZ DER VERTRAGSSTAATEN (COSP10) DES ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN GEGEN KORRUPTION

Die zehnte Sitzung der Konferenz der Vertragsstaaten (CoSP10) des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption findet vom 11. bis 15. Dezember 2023 im Georgia World Congress Center (GWCC) in Atlanta , USA, statt .

Die Konferenz ist die größte globale Anti-Korruptions-Versammlung . Alle zwei Jahre treffen sich die Vertragsparteien des Übereinkommens, um dessen Umsetzung zu überprüfen und zu diskutieren , wie die internationale Zusammenarbeit verbessert und Korruption besser verhindert und bekämpft werden kann .

Das UN- Übereinkommen gegen Korruption ist das einzige rechtsverbindliche, universelle Instrument zur Korruptionsbekämpfung und genießt mit 190 Vertragsstaaten nahezu universelle Akzeptanz . Das in Wien ausgehandelte und 2003 von der Generalversammlung verabschiedete Übereinkommen feiert dieses Jahr sein 20- jähriges Jubiläum.

HIGHLIGHTS VON COSP10

https://youtube.com/watch?v=7UwOHo-HJUU%3Fsi%3D0ShZSlbOXng1Suam

Die Welt muss die gesamte Gesellschaft vereinen, um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu wahren und das Vertrauen in Institutionen wiederherzustellen – das war die Botschaft zum Abschluss der UN-Antikorruptionskonferenz, als die Resolution „Atlanta 2023“ verabschiedet wurde. Mehr lesen

DER WEG ZU COSP10

https://youtube.com/watch?v=EJPHnIf21SY%3Fsi%3DPDbXHZdTXXQEVHEE

In den letzten zwei Jahren, seit der neunten Tagung der Konferenz, wurden erhebliche Fortschritte im Kampf gegen Korruption erzielt. Die UN-Konvention gegen Korruption dient als Blaupause für eine bessere Zukunft und stellt sicher, dass Korruption nicht die Gleichstellung der Geschlechter, die Gerechtigkeit in der Gemeinschaft und den Umweltschutz beeinträchtigt und niemanden zurücklässt.

PRESSEMITTEILUNGEN UND FACTSHEETS

HERVORGEHOBEN

ACTION NOW: COMBATING CORRUPTION TO PROTECT THE ENVIRONMENT

https://youtube.com/watch?v=mGnSOKobzqU%3Fsi%3DCDrDUqdpXGVu8L1jhttps%3A

During the tenth session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP10) high-level participants discussed how corruption affects the environment. The role of corruption in forest loss and exploitation of minerals, and the good practices and emerging opportunities to address such corruption was in focus.

THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN COMBATING CORRUPTION

https://youtube.com/watch?v=u0A-1qXgEvw%3Fsi%3D47i2fDLjxPZvPmrK

Successful companies are built on a culture of business integrity. By detecting and mitigating corruption risks, they strengthen brand value, enhance performance and attract top talent.

COMBATING CORRUPTION IS KEY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

https://youtube.com/watch?v=CebPrK_Ot4Q%3Fsi%3DiNM_nPkQNwH6li6T

By addressing corruption we can create an environment conducive to sustainable growth, ensuring that resources are allocated efficiently, institutions function transparently, and the benefits of development reach all of society.

YOUNG CHANGEMAKERS AT COSP10

https://www.youtube.com/embed/vP4UyomtWTE?si=4yjQ2wVk9_89TVLghttps://www.youtube.com/embed/2EVz4eGk0TQ?si=B3z2GzI6XoztNHVRhttps://www.youtube.com/embed/Efx4AEW_G1g?si=_9vFs5F3VZHtCDaZhttps://www.youtube.com/embed/8HjtTiHhgSc?si=qrfe6brxWSjjigsSThe Young Changemakers Event elevates and celebrates the voices of students and young activists to strengthen the fight against corruption.

Ceremonial opening of the tenth session of the Conference of the States Parties (CoSP10) to the United Nations Convention against Corruption

MEDIA ACCREDITATION

Media representatives wishing to cover the conference are advised to apply for accreditation in advance through the United Nations INDICO platform.

Onsite registration at the Georgia World Congress Center (GWCC) in Atlanta will be limited.

Facilities for the media including a media centre and a press briefing room will be available at the GWCC.

General criteria for media accreditation and information on the documents required are available on the here.

More information in the Media Advisory.

UNODC Website/ProgrammeHost Country WebsiteUNCAC at 20https://www.youtube.com/embed/Qh8n2mlixDw?si=scKDuWKpUKbRaKUE

UNITING THE WORLD AGAINST CORRUPTION

Governments, international organizations, civil society, youth and the private sector gathered in Vienna to mark the 20th anniversary of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) on 31 October 2023.

ANTI-CORRUPTION CONFERENCES

