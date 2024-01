Friedenspädagogik 2024

Erstellt am 10.01.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 196 mal gelesen und am 10.01.2024 zuletzt geändert.

Gedanken aus fast 40 Jahren Friedensarbeit:

„Den Krieg verlernen, den Frieden gewinnen“

Was der Krieg mit uns macht und wie wir damit umgehen können. Gedanken und Erfahrungen des Friedenspädagogen Hans Peter Graß Ö1•So., 17.12.•6 Tg.•54:47 Min.

Gestaltung der Sendung Gestaltung: Isabelle Engels Redaktion: Ursula Burkert

Kriege verändern Menschen und Gesellschaften gravierend

Ganz besonders gelte das natürlich für diejenigen, die unmittelbar betroffen sind.

Jene, die die Zerstörung ihrer Heimat und den Verlust von Angehörigen erfahren und erleiden müssen, die ihrer Freiheit und demokratischen Rechte beraubt werden.

Krieg wirke jedoch auch auf uns, die wir ihn aus der Distanz wahrnehmen

Das merken wir in den letzten Jahren insbesondere am Krieg Russlands gegen die Ukraine oder am aktuell eskalierten Nahost-Konflikt.

Krieg beeinflusse in kürzester Zeit unsere

ethischen Narrative,

unser Denken und

unsere Sprache: Ambivalenzen, Dilemmata und Zweifel würden kaum mehr zugelassen, Differenzierung weiche Schwarz-Weiß-Malerei, während Zuversicht und Kreativität verloren ginge. Doch genau diese seien nötig, um Perspektiven zu entwickeln und letztlich den Frieden zu gewinnen.

Die Zuversicht der Friedenspädagogik

Sie stütze sich darauf, dass diese Wirkungen des Krieges auf uns Lernprozesse sind. Und was sich lernen lässe, sollte sich auch wieder verlernen lassen. Und: Frieden werde nicht als Zustand, sondern als ein Prozess der Annäherung verstanden. Auch Frieden sei erlernbar? Wobei der Hirnforscher Roth zeigt, das Frieden am leichtesten in der Kindheit oder gar pränatal zu erlernen wäre. Außerdem zeigt es, dass es für Erwachsene nur sehr schwer möglich ist umzulernen. Sie können nur mehr überlernen. Das mindert diese Hoffnung beträchtlich.

Der Friedenspädagoge Hans Peter Graß

Er ist

ausgebildeter Sonderschul- und Religionslehrer,

diplomierter Erwachsenenbildner und

Absolvent des Masterlehrgangs „Global Citizenship Education“ sowie

Geschäftsführer des Friedensbüros Salzburg.

Das Friedensbüro Salzburg

Es wurde 1986 im Zuge der weltweiten Proteste gegen den Rüstungswettlauf und den Kalten Krieg gegründet. Als Teil der Friedensbewegung wende es sich gegen jede Form der Militarisierung, Krieg und Terrorismus. In seiner friedenspädagogischen und -bildnerischen Arbeit bietet es zahlreiche Angebote zu Gewaltprävention und ziviler Konfliktbearbeitung.

Hans Peter Graß verbindet in der Sendung Gedanken konkrete Beispiele aus der friedenpädagogischen Praxis mit grundsätzlichen Überlegungen. Wie zum Beispiel zur Friedenspädagogik auf Basis

des Beutelsbacher Konsens der deutschen Zentrale für politische Bildung von 1976. Mit seinen drei Grundsätzen: 1. Überwältigungsverbot 2. Kontroversität 3. Schülerorientierung

Walter Benjamin“Wenn Du den Friedens willst, dann rede vom Krieg“ was zur Website „Why War“ führte.

Link zur Sendung im ORF-Soundpark

https://sound.orf.at/radio/oe1/sendung/185745/den-krieg-verlernen-den-frieden-gewinnen

