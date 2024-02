Klimakosten des Kriegs in Gaza und Israel

Der geschätzte Martin Auer veröffentliche 18. JANUAR 2024 bei Scientists for Future einen lesenwerten Hinweis auf eine Kurzstudie von Benjamin Neimark (Queen Mary University of London) und vier Kolleg:innen die klimatechnischen Auswirkungen der ersten 60 Tage des Kriegs zwischen Israel und Hamas errechnet.

Die CO 2 -Emissionen in diesem Zeitraum waren so hoch wie die der 20 durch die Klimaerhitzung verwundbarsten Länder.

Martin Auer