Morgen wird Weltuntergangsuhr der Scientists neu gestellt

Erstellt am 22.01.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 781 mal gelesen und am 22.01.2024 zuletzt geändert.

Doomsday Clock 2024

Jänner 2023 hieß es:

„Eine Zeit beispielloser Gefahr:

Es ist 90 Sekunden vor Mitternacht“

Wird es 2024 noch brenzliger?

Die Weltuntergangsuhr ist ein Design, das die Öffentlichkeit davor warnt, wie nah wir daran sind, unsere Welt durch gefährliche Technologien unserer eigenen Herstellung zu zerstören. Es ist eine Metapher, eine Erinnerung an die Gefahren, denen wir uns stellen müssen, wenn wir auf dem Planeten überleben wollen.

Die Uhr wird jedes Jahr vom Science and Security Board des Bulletins festgelegt , einer Gruppe international anerkannter Experten für nukleare Risiken, Klimawandel, disruptive Technologien und Biosicherheit.

Im Moment ist die Uhr mit 90 Sekunden vor Mitternacht so nahe wie nie zuvor.

Worauf werden sie dieses Jahr die Uhr stellen? Seien Sie am 23. Januar um 10 Uhr ET dabei , um es herauszufinden.

Zu den diesjährigen Referenten gehören:

Bill Nye | Wissenschaftspädagoge

Nye ist ein amerikanischer Naturwissenschaftspädagoge, Ingenieur, Komiker, Fernsehmoderator, Erfinder, Hauptredner und Bestsellerautor der New York Times. In seiner Rolle als Schöpfer und Moderator der mit dem Emmy Award ausgezeichneten beliebten Fernsehserie „ Bill Nye the Science Guy“ aus den 90er Jahren trug er dazu bei, den Zuschauern auf unterhaltsame und zugängliche Weise Wissenschaft und Technik näher zu bringen und so das Verständnis und die Wertschätzung für die Wissenschaft zu fördern, die unsere Welt ausmacht Weltarbeit.

Rachel Bronson | Bulletin -Präsident und CEO

Bronson überwacht die Veröffentlichungsprogramme, das Management der Doomsday Clock und eine wachsende Reihe von Aktivitäten rund um nukleare Risiken, Klimawandel und disruptive Technologien.

Daniel Holz | Vorsitzender des Bulletin Science and Security Board

Holz ist Professor an der University of Chicago in den Fachbereichen Physik, Astronomie und Astrophysik, am Enrico Fermi Institute und am Kavli Institute for Cosmological Physics.

Kräuterlin | Mitglied des Bulletin Science and Security Board

Lin ist leitender Forschungswissenschaftler für Cyberpolitik und Sicherheit am Center for International Security and Cooperation und Hank J. Holland Fellow für Cyberpolitik und Sicherheit an der Hoover Institution, beide an der Stanford University.

Asha George | Mitglied des Bulletin Science and Security Board

George ist der geschäftsführende Direktor der Bipartisan Commission on Biodefense. Sie ist eine Expertin für öffentliche Gesundheitssicherheit, deren Forschungs- und Programmschwerpunkte auf praktischer, akademischer und politischer Ebene liegen.

Alexander Glaser | Mitglied des Bulletin Science and Security Board

Glaser ist außerordentlicher Professor an der School of Public and International Affairs und an der Fakultät für Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik. Glaser ist seit 2016 Co-Leiter des Princeton-Programms für Wissenschaft und globale Sicherheit.

Ambuj Sagar | Mitglied des Bulletin Science and Security Board

Sagar ist stellvertretender Direktor (Strategie und Planung) und Vipula und Mahesh Chaturvedi-Professor für Politikstudien am Indian Institute of Technology (IIT) Delhi. Zuvor war er Gründungsleiter der School of Public Policy am IIT Delhi.