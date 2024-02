Global Peace Index und persönlicher Peace Index

Erstellt am 17.02.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 54 mal gelesen und am 22.02.2024 zuletzt geändert.

Jeremie Kubicek ist ein Autor, Redner und Geschäftsführer er präsentierte am 24.10.2022 einen TED-Talk zu über einen individuellen Peace Index.

Der Global Peace Index (GPI) hingegen ist ein bekanntes Instrument zur Messung der globalen Friedlichkeit, das vom Institute for Economics & Peace (IEP) entwickelt wurde. Es bewertet Länder nach verschiedenen Kriterien, darunter politische Stabilität, soziale Akzeptanz von Vielfalt und Ausmaß von Gewalttaten. Das Ziel ist es, ein Verständnis für den Stand des Friedens in verschiedenen Teilen der Welt zu schaffen.

Jeremie Kubicek

ISBN: 978-1-119-98592-1 Oktober 2022 192 Seiten

Gebundene Ausgabe26,00 $

Der Friedensindex: Ein fünfteiliger Rahmen, um das Chaos zu überwinden und Erfüllung zu finden

Ohne persönlichen Frieden befinden wir uns im Krieg mit uns selbst – und mit der Welt

Sieh Dich um. Es dauert nicht lange, bis man Zeuge von Unruhe, Unruhe und Chaos wird. Wir spüren es in unseren Knochen und wir sehen es auf unseren Straßen. Gewaltausbrüche und Marktcrashs fordern ihren Tribut. Journalismus lebt von aktuellen Nachrichten und soziale Medien heben zerbrochene Leben hervor. Es ist verlockend, zu isolieren und zu isolieren. Wir geben uns oft mit einem zynischen Geist und einem gefühllosen Herzen zufrieden, um mit dem Chaos fertig zu werden.

Zum Glück gibt es einen bewährten Weg zum Frieden. Der Autor Jeremie Kubicek begleitet Sie auf einem Weg, der zu praktischen Lösungen führt. Sein bahnbrechender Friedensindex gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr wahrgenommenes Maß an Frieden in fünf kritischen Bereichen zu ermitteln: Zweck, Menschen, Ort, persönliche Gesundheit und Versorgung.

Aber seien Sie nicht bequem oder kritisch – Ihre Punktzahl ist ein bewegliches Ziel, das sich jeden Tag, Stunde für Stunde, ändert, genau wie das Leben. Sie brauchen eine solide Strategie, die Sie auf dem Boden hält und Ihnen hilft, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Machen Sie sich bereit für:

Erleben Sie ein tieferes Verständnis der gefährlichen Bedrohungen, die darauf abzielen, Ihre authentische Freude zu stehlen

Erstellen Sie einen klaren Plan, um das Chaos zu bekämpfen und in Beruf und Privatleben erfolgreicher zu sein

Verkörpern Sie eine unbestreitbare friedliche Präsenz in einer Welt, die sich verzweifelt nach Hoffnung und Heilung sehnt

Es geht um viel. Die Kosten sind groß. Unsere Gesellschaft braucht heute – mehr denn je – Menschen des Friedens, die eine andere Art und Weise und eine andere Welt vorleben.

Seien Sie die Veränderung, die Sie sich wünschen – ab heute!

ÜBER DEN AUTOR

JEREMIE KUBICEK ist ein Wall Street Journal- Bestsellerautor, Vordenker und Serienunternehmer. Er ist Mitbegründer von GiANT Worldwide, Six Summers, Culture Wins und billion. Zu seinen Büchern gehören „ Making Your Leadership Come Alive“, „5 Gears, 5 Voices “ und „The 100X Leader“.

INHALTSVERZEICHNIS

Danksagungen ix

Einleitung: Der Krieg 001

Kapitel 1: Die Zahl über deinem Kopf 015

Kapitel 2: Zweck: Der Grund, warum Sie aus dem Bett aufstehen 031

Kapitel 3: Menschen: Diejenigen, die uns machen oder brechen 049

Kapitel 4: Ort: Die Räume, die uns aufladen 071

Kapitel 5: Persönliche Gesundheit: Sich für etwas Besseres entscheiden 087

Kapitel 6: Versorgung: Nichts zu befürchten 103

Kapitel 7: Ihr Friedensplan 119

Kapitel 8: Den Frieden wahren 133

Kapitel 9: Kümmere dich um deine Leute 149

Fazit: Es liegt an dir 159

Anhang 163

Über den Autor 165

Index 167