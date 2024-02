Aaron Bushnell verbrannte sich selbst, um das Gaza-Massaker zu richten

Erstellt am 27.02.2024 von Andreas Hermann Landl

am 27.02.2024 zuletzt geändert.

Am 26. Februar 2024 rauschte eine Meldung durch die Weltöffentlichkeit. Aaron Bushnells, Mitglied der US-Airforce verbrannte sich vor der Israelischen Botschaft in Washington DC.

Jeder von uns hat seine eigene persönliche Reaktion auf die Verbrennung des Gazastreifens durch Israel. Er sei „ein aktives Pflichtmitglied der US-Luftwaffe und“ wolle nicht länger ein Komplize im Genozid sein.

Heute ist es wieder auffällig still um diesen bemerkenswerten Akt. Massenmord mit Genozid beantworten ist wohl im heutigen Verständnis der meisten Moslems und Juden und Freidenkenden wohl nicht gottgefällig?

Angemessene Gewaltanwendung bei der Selbstverteidigung schaut wohl anders aus. Da sollte das Völkerrecht unbedingt präzisiert werden. Auch bezüglich der Büchse der Pandora, der Responsibity to Protect. Die UNO-Gerichte müssen endlich gleiches Recht für alle garantieren. Sonst wird die UNO scheitern wie der Völkerbund und die Menschheit kollabieren.

Dieser Post beruht auf einem Beitrag von CaitlinJohnstone.com.au auf consortiumnews.com

Catlin habe sich das unzensierte Video angesehen, in dem sich der US-Flieger Aaron Bushnell vor der israelischen Botschaft in Washington selbst verbrannte. Er schrie dabei „Befreit Palästina“. Sie habe gezögert, es anzuschauen, weil sie wusste, dass es für den Rest meines Lebens da sein werde, sobald ich es mir in den Kopf gesetzt habe. Sie dachte aber, „dass ich ihm so viel schulde.“ Sie habe das Gefühl, dass sie hochgehoben und durchgeschüttelt wurde, und das sei vermutlich genau das, was Bushnell wollte.