Wie Despoten und unvollständige Demokraten zu Massenmördern werden

Das Kreisky Forum für den internationalen Dialog veranstaltet in die Armbrustergasse 15 am Montag, den 4. März, 19:00 Uhr ein Podiumsgespräch mit Tessa Szyszkowitz und mit Extremismusexpertin Julia Ebner. Ebners aktuelles Forschungsthema lautet: WIE DESPOTEN ZU MASSENMÖRDERN WERDEN? Spannend auch die Frage: „wie potentielle Massenmörder*innen vor einer tatsächlichen Gewaltanwendung de-radikalisiert werden könnten“?

Noch am 23. Februar 2022 habe kaum jemand gedacht, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Soldaten tatsächlich am nächsten Tag Richtung Kiew schicken würde. Stand Januar 2024 gab es mindestens 10.378 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung darunter mindestens 579 Kinder. Wobei sich für friedensnews die Frage aufwirft:

Ab wann ist man ein Massenmörder und was ist ein Despot?

Der Demokratie-Index der Economist Intelligence Unit 2022 kann hier vielleicht helfen?

Der Index basiert auf Daten von Freedom House (FH) in den USA. FH erhebt weltweit Indikatoren uns ist daher unverdächtig allzu USA-kritisch zu sein. Der Demokratieindex ermittelt einen gewichteten Durchschnitt auf der Grundlage der Antworten auf 60 Fragen mit jeweils zwei oder drei zulässigen Antworten. Bei den meisten Antworten handelt es sich um Experteneinschätzungen. Einige Indikatoren werden aus Antworten von Meinungsumfragen in den jeweiligen Ländern bezogen. Bei Ländern, für die Umfrageergebnisse fehlen, werden Umfrageergebnisse ähnlicher Länder und Experteneinschätzungen herangezogen, um Lücken zu schließen.

Die Fragen sind in fünf Kategorien unterteilt:

Israel ist laut diesem Index auf Rang 29 eine unvollständige Demokratie. Palästina laut auf Rang 110 zwei Plätze hinter Mauretanien (108) welchen als Hybridregime an der äußersten Grenze zum Autoritäres Regime liegt.

liegt auf Rang 146 und wird als Autoritäres Regime eingestuft. Die Ukraine liegt als Hybridregime auf Rang 87.

Israel gegen Palestina

Rund 30000 Todesopfer in 5 Monaten durch Israel gegen Palestina im Vergleich zu 1200 Opfern auf Seiten Israels sind ein Verhältnis von 1:25. Da stellt sich die Frage, ob die Forschungen nicht auch auf demokratisch legitimierte Massenmorde ausgedehnt werden müssten. Der Rechtsextreme Verteidigungsminister Israels mutmaßen zahlreiche israelische Oppositionelle könnte in die Ermordung des Premierministers Jitzchak Rabin involviert sein: Er trat 1995 im Fernsehen mit einem Cadillac-Emblem auf, das er von Rabins Auto gestohlen hatte, und erklärte: „Wir haben sein Auto gekriegt, und wir werden auch ihn drankriegen.“ Bei Putin wird die Ermordung Nawalnys vermutet und nahegelegt. Fragen über Fragen werden sich auf. Übrigens die USA liegen bei den Unvollständigen Demokratien gleich auf Rang 30. Achsen selbsterklärter Guter dürfen bei unvollständigen Demokratien mit Vorsicht zu genießen (Irak 2003, Kosovo 1999, Lybien 2011). Wer die meisten Waffen und ein Vetorecht hat ist halt schwer mit Fakten zu belästigen. Wobei ich natürlich unter dem Strich Putins Krieg als Kriegsverbrechen einstufe. Zahlreiche Kriege und Stellvertreterkriege seit 1945 die von den USA mit ihrem Veto gedeckt werden fallen aber leider auch in diese Kategorie (Vietnam war ein besonders grausiges und gut belegtes Beispiel dafür). Johan Galtung kam 2003 schon auf 16 Millionen Tote durch das US Militär seit dem Ende des II. Weltkrieges 1945.

Tessa Szyszkowietz und Julia Ebner

Hätte man das nicht voraussagen können?

Wie ernst soll man die aggressive Rhetorik von Staatsmännern nehmen?

Die österreichische Extremismusexpertin Julia Ebner erforscht derzeit an der Universität Oxford die Früherkennung von Massenmördern: „When Despots Become Deadly“ . Ebner ist am Calleva Centre for Evolution and Human Science (Magdalen College). Ebner baue auf ihren bisherigen Recherchen auf. Sie habe die Sprache der Gewalt von Extremisten im Netz analysiert. Ihre ganz eigene Forschungsmethode, sich under cover in Extremistenkreise zu begeben, habe ihr tiefe Einblicke in die Radikalisierungsmechanismen von Gruppen gegeben. Sie habe untersucht:

„wie explosiv es sein kann, wenn die persönliche Identität mit einer Gruppenidentität fusioniert wird“.

„wie diese vor einer tatsächlichen Gewaltanwendung de-radikalisiert werden könnten“.

Könnten Kriege verhindert werden, wenn die sozio-psychologischen Beweggründe von Potentaten analysiert werden?

Julia Ebner, Wissenschaftlerin, Investigativ-Journalistin, Autorin und Politikberaterin; arbeitet am Calleva Centre for Evolution and Human Science des Magdalen College der Universität Oxford. Ihre Bücher Wut (2018), Radikalisierungsmaschinen (2019), Massenradikalisierung (2023) waren Bestseller.Tessa Szyszkowitz, Falter-Kolumnistin und Autorin, war Korrespondentin in Moskau, Brüssel, Jerusalem, London. Kuratorin der Reihe Philoxenia im Kreiskyforum, Senior Associate Fellow Royal United Services Institute in London.



Montag, 4. März 2024, 19.00h

im Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien



