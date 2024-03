Kriegen das Gas abdrehen und Klima retten

Erstellt am 01.03.2024 von Andreas Hermann Landl

Bildquelle: ziviler-friedensdienst.org

Dieser Artikel befasst sich mit der sichersten Strategie raus aus Gas und Krieg.

Wie werden Klima- und Friedensbewegung nachhaltig siegen?

2003 haben 15 Millionen Menschen weltweit gegen den Krieg im Irak demonstriert. Der kürzlich verstorbene Johan Galtung meinte das werde die kleine Gruppe der Mächtigen Kriegstreiber wenig beeindrucken. 2019 hat Friday for Future 4 Millionen Menschen weltweit für die Klimawende auf die Straße gebracht, bislang mit wenig Erfolg.

Was könngte wirklich den Gas- und Ölhahn abdrehen?

Was, wenn 20 Millionen Menschen gezielt alles boykottieren was den Krieg und Klimakrise finanziert.

Was würde es bewirken, wenn rund 20 Millionen Menschen raus aus Gas und Öl gehen?

Könnten wir wirklich ab heute 100 Milliarden Euro für den Frieden bewegen?

Übrigens seit einigen Tagen bin ich ganz raus aus Gas in meiner Wohnung.

2022 hatte ich 40 Kubikmeter Gas verbraucht (Herd und Gasdurchlauferhitzer).

2023 waren es nur noch 4 Kubikmeter. Den Herd habe ich durch eine Induktionskochplatte ersetzt. Nachdem die Wiener Netze auf meine Mails und Anrufe weder in vernünftigen Zeiten noch mit vernünftigen Inhalten geantwortet haben habe ich den Gasvertrag aufgekündigt vor einigen Monaten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass mein Gas abgedreht wurde 🙂

2024 werde ich 0 Euro für Gas bezahlen und 0 Tonnen CO2 aus Gas emittieren.

Das scheint jetzt vielleicht nicht viel. In meinem Fall rund 500 Euro Ersparnis.

Wenn aber 20 Millionen Menschen das machen, dann wären das

500×20.000.000 = 10.000.000.000 Euro.

Wenn ich jetzt noch meine Mutter von der Gasheizung wegbringe, dann entzieht das rund 3000 Euro dem Kriegswolf. Wenn das 20 Mio. Menschen so wie ich machen, dann entziehen wir den menschenrechtsverletzenden Regimen weltweit (20.000.000 x 3000 Euro): 60.000.000.000 Euro.



60 Milliarden für Frieden und Klimawende



60 Milliarden gegen Krieg in Israel-Palestina und Russland/Ukraine und anderswo und

Millionen Tonnen Einbremsung der Klimazerstörung.



Fallstudie Gasausstieg in Österreich



Wie groß ist das Problem mit dem Gas von Putin oder von den arabischenScheichs für Österreich oder die EU zirka? So grob in Tonnen CO2 oder Kubikmeter Gas? Putin finanziert ja seinen Krieg gegen die Ukraine seit 2 Jahren hauptsächlich mit den Gaseinnahmen aus dem Geschäft mit Europa. Katar & Co finanzieren die Hamas und die Houthis, etc. Die USA und Russland mischen auch kräftig mit.

Wieviel Gas verbrauchen private Haushalte in Österreich in t CO2 oder Kubikmeter Gas?

Wieviele können selbst einscheiden aus dem Putingas auszusteigen?

Gasherde durch Induktionsherd ersetzen ist gut für Klima und Frieden und fürs Geldbörsl?

In Kürze: Wenn Du Klimawende + Friedensförderung + Kosten/Nutzen berücksichtigst dann ist die Induktion klar besser für Dich und uns alle .

In Kürze: Wenn Du Klimawende + Friedensförderung + Kosten/Nutzen berücksichtigst dann ist die Induktion klar besser für Dich und uns alle.

Gasheizungen von Hauseigentümer*innen (Luftwärmepumpe + Solar) – Wieviel Tonnen spart das ein und wie schnell rechnet sich das? Wieviele Euro entzieht das dem Krieg Russlands?



Genaue Zahlen liegen dazu nicht auf der Straße. Warum eigentlich? Dennoch gibt es einige hinreichend grobe Schätzungen und allgemeine Informationen

Gasverbrauch und CO2-Emissionen in Österreich und der EU:



Gesamter Gasverbrauch in der EU

Im Jahr 2020 verbrauchte die Europäische Union laut Eurostat etwa 389 Milliarden Kubikmeter Gas. Bis 2023 hat sich sich einiges am EU-Gasmarkt verändert. Die Maßnahmen auf dem Gasmarkt zur Versorgungssicherung und zur gemeinsamen Beschaffung in der EU haben vom Teufel (Russland) zum Bezlebub (Katar, USA, …) gewechselt.

Anteil russischen Gases?

Eine genaue Aufschlüsselung nach Ländern ist komplex, aber Russland ist natürlich ein bedeutender Lieferant von Gas für die EU.



CO2-Emissionen durch Gasverbrauch:

Der genaue CO2-Ausstoß hängt von der Energieeffizienz und dem spezifischen Mix der Energiequellen ab, die für die Gasproduktion und -nutzung verwendet werden.



Gasverbrauch in privaten Haushalten in Österreich:



Der private Gasverbrauch in Österreich im Jahr 2019 betrug insgesamt rund 10 Milliarden Kubikmeter.



CO2-Emissionen im Haushaltssektor durch Gasverbrennung

Der CO2-Ausstoß hängt von der Energieeffizienz der Geräte und Heizsysteme ab. Pro Kubikmeter Gas werden durchschnittlich etwa 2,3 Kilogramm CO2 emittiert.

Maßnahmen zum Ausstieg aus Gas

Ersetzen von Gasherden durch Induktionsherde:

Induktionsherde sind in der Regel energieeffizienter und verursachen besonders mit Öko-Strom fast keine CO2-Emissionen. Der Wechsel führt daher zu erheblichen Einsparungen und hat positive Auswirkungen auf Klima und Friedensstrukturen.

Umrüstung von Gasheizungen auf Luftwärmepumpen + Solar:

Der Ersatz von Gasheizungen durch Luftwärmepumpen und Solaranlagen kann den CO2-Ausstoß erheblich reduzieren. Die Einsparungen hängen vom individuellen Energieverbrauch und den örtlichen Bedingungen ab. Es sind aber 70-80% in Österreich meist erwartbar.



Wirtschaftliche Auswirkungen auf Russland oder Katar:



Entzug von Einnahmen für den russischen oder katarischen Staat

Die genaue Auswirkung auf die Finanzierung russischer oder katarischer Aktivitäten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Diversifizierung der russischen oder katarischen Wirtschaft ist aber nicht sehr groß, das heißt Russland ist stark vom Verkauf von Gas auf dem Weltmarkt abhängig. Österreich ist derzeit noch fast ausschließlich an russisches Gas gebunden. Kürzlich hat die Klimaministerin Gewessler aber mitgeteilt Österreich könnte bis 2027 aus russischem Gas aussteigen. Egal welche Regierung was tut. Wir können sofort aus Gas aussteigen. Klar ist auch je schneller wir das schaffen desto besser für uns und unsere Mitmenschen auf dem Planeten.

Wirtschaftlicher Nutzen für Haushalte durch Umstieg?

Langfristig könnten Einsparungen bei den Energiekosten die Wirtschaft der Haushalte stärken und ihre Abhängigkeit von importiertem Gas großteils verringern.