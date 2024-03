Frieden stärken – KI und die Ziele für nachhaltige Entwicklung

Erstellt am 03.03.2024 von Andreas Hermann Landl

Lauralee Dhabhar, schrieb am 30. Oktober 2020 über Kristina Drye, Managerin für strategische Kommunikation, Ergebnisse zu den positiven und negativen Auswirkungen von KI auf das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Im Jahr 2015 haben alle UN-Mitgliedsstaaten die Ziele für nachhaltige Entwicklung als Teil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Dieser Satz von 17 Zielen ist bekanntlich die Vorlage, um

die Armut weltweit zu beenden,

den Planeten zu schützen und

das Leben und die Zukunftsaussichten bis zum Jahr 2030

zu verbessern. Fünfzehn Jahre seien ein ehrgeiziger Zeitplan, und Expertinnen und Experten würden daher ihre kreativen und innovativen Fähigkeiten steigern, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Eine der am meisten diskutierten Technologien des 21. Jahrhunderts sei die künstliche Intelligenz (KI). Sie werde laut Lauralee Dhabhar in Form von Lösungen im gesamten nachhalten Spektrum der 17 Einwicklungsziele der Vereinten Nationen umgesetzt. Angesichts des etwas umstrittenen Rufs der KI in der Öffentlichkeit hätten sich Experten vorgenommen, die Auswirkungen dieser Innovationen auf die reale Welt zu untersuchen, wenn sie auf eines der oben dargestellten Ziele angewendet werden.

Am 29. Oktober 2020 präsentierte Kristina Drye, Managerin für strategische Kommunikation, Ergebnisse zu den positiven und negativen Auswirkungen von KI auf das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Sehen Sie sich das Video in englischer Sprache vollständig an, um mehr zu erfahren und konkrete Beispiele für KI in Aktion zu sehen.

https://blog.giantoak.com/blog/empowering-peace-ai-and-the-sustainable-development-goals

(Falls das video hier nicht läuft ist es unter dem obigen link zu sehen).

