Oscarwidmung für Friedensnews

Bild: Cillian Murphy 2024, wikimedia

Cillian Murphy widmet den Oscar-Gewinn „Friedensstiftern überall“

Rhian Daly berichtet am 11. März 2024 auf NME

„Im Guten wie im Schlechten leben wir alle in Oppenheimers Welt“ Cillian Murphy

Cillian Murphy widmete seinen Oscar- Gewinn am 10. März für seine Rolle in „ Oppenheimer “ den „Friedensstiftern überall“. Der Sieg bescherte dem Schauspieler seine erste Oscar-Trophäe, die er für die Rolle des J. Robert Oppenheimer erhielt.

Murphy setzte sich gegen andere Nominierte durch, darunter Schauspielgrößen wie Colman Domingo, Bradley Cooper, Paul Giamatti und Jeffrey Wright, um die Auszeichnung zu erhalten. „Ich bin ein wenig überwältigt“, sagte er, als er die Bühne betrat und viele von uns Friedensstifterinnen und Friedensstifern wohl auch.

Maike Carr erklärte bereits letzes Jahr im August die Meisterleistung von Star-Regisseur und Drehbuchautor Christopher Nolan. Nolan sei berühmt-berüchtigt für seine überaus komplizierten Filme mit hoch theoretischen Konzepten, nach denen man sich erst mal an Suchmaschinen wenden müsse, „um aus dem Gezeigten schlau(er) zu werden“, so Carr. Wobei es bei Menschen, wie mir, die seit der Anti-AKW- und Atomwaffen-Bewegung in Österreich seit 1972 gegen das kollektive Verdrängen der atomaren Risiken ankämpfen nicht so viel brauchte. Aber natürlich haben Nolan und seine Filmcrew der Friedensbewegung einen Dienst erwiesen. Der Film spielt in der Liga von Bertha Suttners „Die Waffen nieder“, Remarques „Im Westen nichts Neues“ oder Tolstois „Krieg und Frieden“.

Auch wenn in „Oppenheimer“ eine Welt mit den gleichen Physik-Gesetzen wie unsere gezeigt werde – im Gegensatz zu

so lasse es sich Nolan doch nicht nehmen, verzwickte Erzählweisen anzuwenden, so Carr. Nolan hat die Biopic zu einem Film gemacht, der die ganze Aufmerksamkeit des Publikums benötige. Offensichtlich gelingt es ihm auch die Aufmerksamkeit drei Stunden zu halten. Das ist wahrlich hervorragende Ökonomie der Aufmerksamkeit für ein sperriges Thema.

Das Ende von Oppenheimer ist – und da bin ich bei Carr – „gleichermaßen schockierend wie überwältigend.“

Wie der Spielfilm „Oppenheimer“ endet und was das Ende zu bedeuten hat

„Vielen Dank an die Akademie. Chris Nolan und Emma Thomas, es war die aufregendste und kreativste Reise, auf die Sie mich in den letzten 20 Jahren mitgenommen haben“. … „Ich schulde dir mehr, als ich sagen kann. Jedes einzelne Crewmitglied, jeder einzelne Darsteller von Oppenheimer, ihr habt mich durchgebracht. Alle meine Mitnominierten, ich habe wirklich große Ehrfurcht vor euch.“ Cillian Murphy

Danke für diesen Film. Ich habe neue Idole. Ich bin gespannt

Was der Film Oppenheimer in Bewegung setzt außer Geld an der Kinokasse?

Was Massenmedien sonst noch bewirken können?

Folgender Beitrag ist zwar über zehn Jahre alt, er zeigt aber, unter welchen Umständen Medien friedensstiftend oder gewaltfördernd wirden können.

