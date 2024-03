Erstellt am 12.03.2024 von Andreas Hermann Landl

Inspirierende, authentische Biografie über die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, die auch ihre Beziehung zu Alfred Nobel thematisiert…

Bewegende Geschichte nach wahren Begebenheiten mit klugen Dialogen



EINE LIEBE FÜR DEN FRIEDEN – BERTHA VON SUTTNER UND ALFRED NOBEL (2014) Originaltitel:

Eine Liebe für den Frieden – Bertha von Suttner und Alfred Nobel mit Starbesetzung

Birgit Minichmayr, Sebastian Koch, Philipp Hochmair, Yohanna Schwertfeger, Maresi Riegner Regie: Urs Egger FSK: Freigegeben ab 12 Jahren

INHALTSANGABE:

Zwei Wochen arbeitet Bertha als Alfred Nobels Privatsekretärin in Paris. Eine Begegnung, die prägend für die beiden außergewöhnlichen Persönlichkeiten ist. Alfred Nobel ist unsterblich in Bertha verliebt, doch obwohl auch Bertha von dem exzentrischen Erfinder fasziniert ist, entscheidet sie sich für den sieben Jahre jüngeren Arthur von Suttner. Das Paar reist in den Kaukasus und erlebt den russisch-türkischen Krieg. In dieser Zeit führen Bertha und Alfred einen intensiven Briefwechsel, in dem Bertha ihr Entsetzen über die Grausamkeiten des Krieges zum Ausdruck bringt. Zurück in Österreich verarbeitet sie ihre Erlebnisse in ihrem ersten Roman „Die Waffen“ – ein eindrucksvolles Plädoyer für den Frieden aus Sicht einer Frau. Die Publikation beschert ihr den internationalen Durchbruch. Gleichzeitig zieht es sie immer mehr zu Alfred… #Film #ganzerFilmaufDeutsch