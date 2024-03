Krieg und Autokraten den Ölhahn abdrehen

Erstellt am 18.03.2024 von Andreas Hermann Landl

Die Gaskonferenz der Europäischen Gaslobbys (EGC) 2024 in Wien scheint heuer kurzfristig abgesagt.

Es wird vermutet, dass dies aufgrund der intensiven Proteste 2023 und der Angst vor der drohenden Wiederholung dessen geschah. Das war zumindest Medienberichten vor vier Tagen zu entnehmen.

22. bis 24. März -People’s Summit gegen die EGC 2024 in Wien findet offentlich doch statt. Gründe dafür gäbe es genug.

Heute war im auf oe1.orf.at von einem Analysten zur Putinwahlfarce zu vernehmen:

Putins System werde erst wanken, wenn der Westen ihm keine Öl mehr abkauft.

Wobei so einfach wird das wohl auch nicht gehen, denn am Export nach China und Indien, … arbeitet Putin sicher auf Hochdruck. Was jedoch sicher stimmt der Fossile Ausstieg in dezentrale und lokal autarkere Energien fördert Friedensstrukturen.

„Wir wollen eine gerechte Energieversorgung und Entscheidungsprozesse, die in den Händen der Vielen liegen. Wir wollen Vergesellschaftungen, den klimagerechten Ausstieg aus Fossilen und das Ende von Kriegen. Wir wollen ein gutes und leistbares Leben für alle.“ www.peoplessummit.at

All das ist sei möglich!

Es gäbe genügend Ideen, Konzepte und gelebte Praktiken, wie eine andere Welt aussehen kann.

Genau darüber werden wir uns vom 22. bis 24. März austauschen und diskutieren. Wir laden alle dazu ein, deren Ziel eine solidarische, gerechte und emanzipatorische Welt ist. peoplessummit.at

Die folgenden Themenbereiche sollen den Austausch anleiten:

Demokratie, Vergesellschaftung & solidarische Praxen

Extraktivismus (Naturnutzung von nachhaltig bis zum Raubbau),

neokoloniale Energiepolitik (reiche Länder ihre Macht nutzen, um Einfluss auf die Energiequellen ärmerer Länder zu nehmen)

& globale Solidarität

Autoritäre Regime

Rechte Politik & Energiekrise

Lasst uns Gegenstrategien entwickeln und unsere Bewegungen stärken! Wir freuen uns über die zahlreichen Beiträge, die uns auch dieses Jahr wieder erreicht haben. Wir können euch versprechen: Auch 2024 erwarten euch vielfältige Formate, um sich mit den oben genannten Themen auseinanderzusetzen. Neben Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträgen wird es auch Räume für kreativen und offenen Austausch, künstlerische Performances, Kulturprogramm und Musikbeiträge geben. Das Programm und die Orte in Wien, an denen die Konferenz stattfindet, findet ihr hier. peoplessummit.at

Raus aus Öl und Gas in Österreich – there is no Alternative, kapiert?

Norwegen erlaubt ab 2025 bei Neuwagen nur noch E-Fahrzeuge. Na gut die nordischen Ölscheichs können sich das leisten. Sollen doch die Chinesen und die Inder zuerst raus aus dem Verbrennungsmotor. Wir 8 bis 9 Millionen machen das Kraut ja nicht fett. Na gut aber sollten wir, auch wenn wir keine Rationale Pazifisten sind, nicht den Strukturwandel am Weltmarkt rechtzeitig begreifen. Ab 2030 wird China den Automarkt auf den Kopf stellen. 2035 werden global wohl nur mehr 20% Verbrenner unterwegs sein – vor allem Dank China und Indien. China ist führend in der Erzeugung von PV, Batterien, Elektromagneten, Medikamenten, …

China und Indien ab 2030; … Selbst ein EU-Staat wie die Niederlande will bis 2030 raus aus den Verbrennern und rein in die Elektromobilität bei Neuwagen. 2030 werden Verbrenner in Norwegen – der besten Demokratie der Welt – nur mehr eine vernachlässigbare Größe sein – wie Kohle-Dampflokomotiven.

Warum sollten wir in Östereich so schnell wie möglich aus Benzin und Diesel aussteigen?



Die Klimaziele lassen das nicht zu. motor.at

Bis 2040 sollte Österreich klimaneutral werden, so noch die Regierung Kurz.

2022 wurden etwa

1,98 Milliarden Liter Benzin und rund

7,38 Milliarden Liter Diesel

verkauft.

rechnet motor.at vor.

Ein Liter Benzin verbrennt ungefähr zu 2,3 Kilogramm CO 2 ,

, ein Liter Diesel zu 2,6 Kilogramm CO 2

Wie hoch war der Anteil an batterie-elektrischen Pkw in Österreich?

Wie sieht der Strommix aus?

Ende Jänner 2023 gab es, laut Motor.at in Österreich

112.675 rein elektrisch betriebene Pkw. (2,2 Prozent des gesamten Pkw-Bestands).

Rund 5.125.000 waren Verbrenner-PKWs oder Klimastinker.

Sie blasen rund 2 Milliarden Tonnen Benzin und 7 Milliarden Tonnen Diesel in die Luft.

Vorsichtig geschätzt (9×2 Milliarden) rund 20.000.000 Tonnen CO2 für die es bereits heute nachhaltigere Alternativen gibt. Beim Fliegen schaut es da viel schlechter aus oder bei den Kreuzfahrtschiffen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Österreichs Strommix 2021 (Fossil/Erneuerbar)

2021 wurde nur mehr zu 21 Prozent Strom fossil erzeugt

2030 soll es laut Regierung nur mehr Ökostrom in Österreich geben.

Heizungen

Bis 2035 sollen laut Regierungsprogramm 600 000 Ölheizungen ersetzt werden. 2022 ging die Österreichische Regierung davon aus, dass rund

1.000.000 Erdgasheizungen,

550.000 Ölheizungen

11.000 Kohleheizungen

noch ausgetauscht werden müssen.