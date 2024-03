Friedliche Mittel sind doppelt so wirksam wie Gewalt

Erstellt am 24.03.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 140 mal gelesen und am 24.03.2024 zuletzt geändert.

Eine der prominentesten Untersuchungen, die die Wirksamkeit von gewaltfreien Bewegungen im Vergleich zu gewaltsamen Konflikten untersuchte, wurde von Erica Chenoweth und Maria J. Stephan durchgeführt. In ihrem Buch „Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict“ (Warum gewaltloser Widerstand erfolgreich ist: Die strategische Logik des gewaltfreien Konflikts) aus dem Jahr 2011 analysierten sie Daten aus über 100 Jahren und stellten fest, dass gewaltfreie Widerstandsbewegungen etwa doppelt so erfolgreich waren wie gewaltsame Aufstände. Sie kamen zu dem Schluss,

dass gewaltfreie Bewegungen widerstandsfähiger, vielfältiger, und integrativer sind, was ihre langfristige Stabilität und Nachhaltigkeit erhöht.

Einige Beispiele für Personen und Bewegungen, die die Wirksamkeit von gewaltfreien Mitteln für politische Veränderungen gezeigt haben, sind:

Die indische Unabhängigkeitsbewegung unter der Führung von Mahatma Gandhi, die Indien letztendlich die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft brachte, indem sie auf Prinzipien des gewaltlosen Widerstands und des zivilen Ungehorsams setzte. Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten unter der Führung von Martin Luther King Jr., die durch gewaltlose Proteste und zivilen Ungehorsam bedeutende Fortschritte bei der Beendigung der Rassentrennung und der Förderung der Bürgerrechte für Afroamerikaner erreichte. Die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika, die sich über Jahrzehnte hinweg gewaltlos gegen das rassistische Apartheid-Regime der weißen Minderheit einsetzte und schließlich zur Freilassung Nelson Mandelas aus dem Gefängnis und zur Abschaffung der Apartheid führte. Die Bürgerbewegung in der ehemaligen Sowjetunion unter der Führung von Michail Gorbatschow und anderen, die durch friedliche Proteste und Reformen zur Auflösung des sowjetischen Kommunismus und zum Ende des Kalten Krieges beitrugen.

Diese Beispiele zeigen, dass gewaltfreie Bewegungen und Mittel oft nicht nur erfolgreich sind, sondern auch langfristige und nachhaltige politische Veränderungen bewirken können.