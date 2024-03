Dritte Weltkrieg trifft USA und uns alle

Erstellt am 26.03.2024 von Andreas Hermann Landl

Mitte der 2020er Jahre stehen die USA wieder am Rande eines Atomkriegs wie 1983. Dieser Schatten liegt jetzt über den Bewohnern einer Kleinstadt in Kansas und über uns.

Dr. Russell Oakes (Jason Robards) pflegt seinen vollen Terminkalender im Krankenhaus, Denise Dahlberg bereitet sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor und Stephen Klein (Steve Guttenberg) steckt mitten in seinem Studium. Während wir weltweit dem täglichen Leben nachgehen, geht es aufeinmal blitzschnell ein Atomblitz erscheint am Horizont. Die verdrängte Realität tritt binnen Minuten ein und Atombomben fallen. In den folgenden Tagen werden die verstrahlten Einwohner der Stadt in die Schrecken eines nuklearen Winters gestürzt.

The Day After 1983 – Ganzer Film englisch