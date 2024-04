Atomkriegs-Szenario

Erstellt am 09.04.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde ursprünglich von Mother Jones veröffentlicht .

Atomkrieg ist ein Thema, über das sich nur wenige Gedanken machen. Wir nennen es manchmal undenkbar . Aber wir müssten eigentlich

sorgfältig darüber nachdenken und

darüber sprechen, wie wir gemeinsam den Abschuss einer Waffe vermeiden können, die das Ende unserer Zivilisation bedeuten würde.



(Jones meint wir sollten vor allem mit hochrangigen ausländischen Beamten, deren Beweggründen wir möglicherweise ebenso misstrauen wie sie unseren.)

Das aktuelle neue Buch der Pulitzer-Preis-Finalistin Annie Jacobsen, „Nuclear War: A Scenario“, ist eine blitzschnelle Lektüre, die die nukleare Bedrohung wieder deutlich ins Bewusstsein aller rücken soll. Ihr Erzählstrang ist, wie der Titel vermuten lässt, ein faktenbasiertes (wenn auch glücklicherweise fiktives) Szenario, das zeigt, wie ein Nuklearstart mit schwindelerregender Geschwindigkeit zum Dritten Weltkrieg eskalieren kann.



Jacobsen rundet ihren „filmischen Ansatz“ mit Kapiteln ab, in denen beschrieben wird, wie wir hierher gekommen sind. Sie diskututiert daher auch über Amerikas Single Integrated Operational Plan (SIOP) für den Allgemeinen Atomkrieg. Er wurde in den 1960er Jahren entwickelt. Jacobsen zeigt im kürzlich von Mother im veröffentlichten Buchauszug ausführlich SIOP war

„mehr oder weniger ein Rezept für den Weltuntergang“. https://thebulletin.org/2024/04/an-interview-with-annie-jacobsen-author-of-nuclear-war-a-scenario

Denn das ist Atomkrieg:

Eine schlechte Annahme,

ein Schuss,

ein Vergeltungsschlag, und

er ist nicht mehr aufzuhalten.

Dein Buch ist schrecklich. Was hat Sie dazu bewogen, so detailliert zu schreiben, wie ein Atomkrieg ablaufen könnte?

Als nationaler Sicherheitsreporterin habe ich bereits sechs Bücher über Militär- und Geheimdienstprogramme – CIA, Pentagon, DARPA – geschrieben, die alle darauf abzielten, einen nuklearen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Während der Trump-Administration beobachtete ich inmitten der „ Feuer und Wut “-Rhetorik, wie STRATCOM- Kommandeure und stellvertretende Kommandeure auf C-SPAN frei über die damit verbundenen Gefahren sprachen. Ich begann mich zu fragen: Mein Gott, was würde passieren, wenn die Abschreckung versagen würde? Ich begann während der COVID-19-Krise, Menschen zu interviewen, als die Menschen mehr Zeit für jemanden wie mich hatten – und damit begann der schreckliche Prozess, zu erfahren, dass ein Atomkrieg im Wesentlichen eine Abfolge von Ereignissen ist und dass er, sobald er beginnt, mit ziemlicher Sicherheit beginnt wird nicht aufhören.

Die US-Öffentlichkeit hat seit dem Kalten Krieg nicht mehr viel über Atomwaffen nachgedacht. Wir haben heute mehr Atomnationen, aber weitaus weniger Waffen im globalen Arsenal. Sind wir jetzt sicherer?

Nun, wie ich in dem Buch zeige, braucht es nicht nur eine Waffe, um eine Kettenreaktion auszulösen und das aktuelle Arsenal freizusetzen, das in Start-bei-Warn-Positionen nach vorne eingesetzt wird und in nur einer Minute abgefeuert werden könnte —15 Minuten für die U-Boote. Derzeit befinden sich in diesen Stellungen genügend Waffen, um einen nuklearen Winter auszulösen, der schätzungsweise 5 Milliarden Menschen töten würde.

Sind es zu viele? Absolut. Haben wir Fortschritte gemacht? Der Allzeithöchststand lag 1986 bei 70.481 Atomwaffen. Mittlerweile sind es etwa 12.500. Aber um es auf den Punkt zu bringen: Es gibt neun nuklear bewaffnete Nationen und nicht nur zwei oder drei Supermächte. Und das bringt viele Unbekannte mit sich, die großes Unbehagen und Raum für Katastrophen schaffen.

Daher sind wir möglicherweise weniger sicher, weil wir nicht wirklich wissen, wie sich bestimmte Nationen verhalten könnten – insbesondere Nordkorea.

Absolut. Die Berichterstattung und das Schreiben dieses Buches waren eine Überraschung nach der anderen. Ich wusste zum Beispiel erst, als ich mir von US-Atomexperten bestätigen ließ, dass Nordkorea im Gegensatz zu den anderen Ländern keine seiner Raketentests ankündigt. Nordkorea hat seit Januar 2022 100 Raketen abgefeuert. Nachdem Sie mein Buch gelesen haben, wird Ihnen klar, was mit dem nuklearen Kommando- und Kontrollapparat der USA in den Sekunden und Minuten passiert, nachdem ein Start von unserem fortschrittlichen Supersatellitensystem erkannt wurde. Sie können sich jetzt vorstellen, was in diesen Kommandozentralen vor sich geht.

Ein totaler Wahnsinn.

Vorstellen!

Was mich wirklich beeindruckt hat, ist die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der ein Atomkrieg geführt wird.

General Robert Kehler , der ehemalige Kommandeur von STRATCOM, sagte zu mir, dass die Welt in den nächsten Stunden untergehen könnte. Ich brauchte eine Minute, um meine nächste Frage zu stellen, denn die Aussage von jemandem in dieser Autoritätsposition – der bedeutendsten Rolle im gesamten Atomapparat – hat mich wirklich umgehauen.

Das Gleiche gilt für ein Interview, das ich mit Craig Fugate, dem FEMA-Chef von Präsident Barack Obama, geführt habe. Natürlich ist die FEMA die zuständige Behörde für die sogenannte Bevölkerungsschutzplanung für amerikanische Bürger im Falle von Hurrikanen, Überschwemmungen und Erdbeben. Fugate erzählte mir, dass es nach einem Atomkrieg keine Bevölkerungsschutzplanung geben würde, weil alle tot wären.

Hilfe kommt nicht .

Ich sagte: „Nun, was sollen die Leute tun?“ Er sagte mehr oder weniger: „Überleben Sie und vergessen Sie nicht Ihre Moral, und ich hoffe, Sie haben Pedialyte auf Lager“ – denn eine Strahlenvergiftung führt zu Erbrechen und Durchfall und zum Verlust aller Elektrolyte, was zu sekundären Problemen führt.

Ich habe aus Ihrem Buch gelernt, dass die FEMA im Falle eines Atomangriffs eine einzigartige Rolle spielt, und das ist nicht das, was man erwarten würde.

Das ist richtig. In den 50er und 60er Jahren vertraten die USA den Standpunkt, dass ein Atomkrieg geführt und gewonnen werden könne. Das ist nicht mehr die offizielle Position. Es wurden jedoch Pläne für die Kontinuität der Regierungsprogramme aufgestellt – die Idee, dass die Regierung unter allen Umständen weiter funktionieren muss. Auch das ist eine Fantasie.

Wenn man vom ehemaligen Verteidigungsminister Bill Perry über den Wahnsinn, das Chaos und die Anarchie hört, die seiner Meinung nach im Falle eines Atomkrieges folgen würden, bekommt man wirklich das Gefühl, dass die Zivilisation scheitern wird. Ich glaube, einer der Gründe, warum so viele dieser Quellen für mich öffentlich gemacht wurden, ist, dass sie wissen, dass dies die Wahrheit ist. Und sie wissen, dass es an den Menschen liegt, die Richtung zu ändern, in die wir uns bewegen. Ich meine, mein Gott, sieh dir doch das Säbelrasseln an , das hier vor sich geht, während wir dieses Interview führen.

Mögliche nukleare Albträume reichen von einer versehentlichen Detonation über einen massiven „Enthauptungsschlag“ bis hin zum Einsatz einer kleinen Atombombe auf dem Schlachtfeld. Sie haben sich für das verrückte Szenario entschieden: Nordkorea feuert aus unerklärlichen Gründen eine Langstreckenrakete auf Washington, D.C. ab. Warum das?

Ich habe eine Reihe von Interviews mit [dem Physiker] Richard Garwin geführt , der jetzt 95 Jahre alt ist. Er ist wohl der sachkundigste Mensch auf dem Planeten über Atomwaffen, und er weiß wahrscheinlich mehr über Politik auf lange Sicht der Geschichte, weil er 23 Jahre alt war 24 Jahre alt, als er die erste thermonukleare Bombe entwarf .

Beim „Ivy Mike“-Test explodierte es mit einer Kraft von 10,4 Megatonnen – etwa 1.000 Hiroshimas. Garwin sagte mir, dass seine größte Angst jetzt und schon immer die Verrücktheitstheorie sei, auf die Sie sich bezogen haben. Er verwendete den französischen Ausdruck Après moi, le déluge – nach mir die Flut – und bezog sich damit auf die Idee, dass ein wahnsinniger, egoistischer, narzisstischer verrückter Anführer aus Gründen, die niemand jemals kennen würde, eine Atomwaffe abfeuern könnte.

Und um Nordkorea anzugreifen, wie in Ihrem Szenario, müssten die USA Raketen über Russland schicken, das über ein sehr unzuverlässiges Frühwarnsystem verfügt.

Das ist richtig. Das Erlernen der technologischen Grenzen einiger russischer Systeme war ebenso erschreckend wie die Berichterstattung über dieses Buch.

Es ist fast so, als würde man sich an die Russen wenden und sagen: „Nehmen Sie einfach unsere Technologie, damit Sie keinen falschen Alarm auslösen“ – aber die USA würden das niemals tun.

Es gab viele Möglichkeiten, mit den Russen ins Gespräch zu kommen – Putin erkundigte sich bereits während der Clinton-Regierung nach einem NATO-Beitritt. Man muss sich wirklich darauf verlassen, dass seine Führer über Kommunikation und nicht über Säbelrasseln nachdenken, denn ich hoffe, dass mein Buch in erschreckenden Details zeigt, wie schrecklich ein Atomkrieg wäre. Und wir wissen aus den Kriegsspielen von Proud Prophet, dass es, egal wie es beginnt, in einer nuklearen Apokalypse endet.

Zum Kontext: Proud Prophet war eine geheime Serie von Kriegsspielen, die Präsident Ronald Reagan 1983 anordnete. Zivile und militärische Planer kamen zwei Wochen lang zusammen, um Szenarien durchzuspielen, die einen Atomkrieg auslösen könnten, und zu sehen, wie sie sich auswirken würden.

Dass der Stolze Prophet freigegeben wurde, ist interessant. Atomkriegsspiele gehören zu den am strengsten gehüteten Geheimnissen der Regierung. Ich habe eine Kopie davon ausgedruckt, wie ein paar Seiten des freigegebenen Kriegsspiels aussehen – 95 Prozent sind redigiert. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Überschriften und ein paar Zahlen.

Aber wenn so etwas freigegeben wird, wird es für die Menschen sehr wertvoll. Eine Person wie Paul Bracken – ein Zivilprofessor in Yale, der an „Proud Prophet“ teilgenommen hat – kann jetzt allgemein darüber sprechen. Er schrieb in seinem eigenen Buch, dass alle sehr deprimiert waren, denn egal, wie das Atomszenario beginnt – ob die NATO beteiligt ist oder nicht, China beteiligt ist oder nicht –, es endet immer auf die gleiche Weise, auf die schrecklichste Weise, denn Amerika hat es getan eine „Start bei Warnung“-Richtlinie.

Wir warten nicht darauf, einen nuklearen Schlag einzustecken. Sobald eine Rakete unterwegs ist und vom Bodenradar eine sekundäre Bestätigung vorliegt, wird der Präsident aufgefordert, einen Gegenschlag zu starten. In dem Buch – ich habe den Präsidenten gefragt, weil es in meinen Gesprächen mit Quellen zur Sprache kam – sagt er: „Woher wissen wir, dass es sich um eine Atomwaffe handelt?“

Und das tun wir nicht.

Das ist ein Fakt. Die Antwort lautet: Nun, es könnte eine biologische Waffe sein. Eine andere Antwort, die mir gesagt wurde, ist, dass niemand eine ballistische Rakete auf die Vereinigten Staaten abfeuert, es sei denn, man rechnet mit einem Gegenangriff. Jetzt tauchen Sie also in die orwellsche Welt ein: Das ist Abschreckung. Die Abschreckung wird halten. Wagen Sie es nicht, auf uns zu schießen, sonst! Dies ist ein wesentlicher Bestandteil dafür, warum der Gegenangriff gemäß der Abschreckungsdoktrin erforderlich ist. Es gibt keinen Platz für die Aussage, vielleicht warten wir mal ab.

Sobald Sie die Abschreckung durchbrechen, ist alles andere verloren.

Richtig. Eines der eindringlichsten Zitate in dem Buch stammt vom stellvertretenden Kommandeur von STRATCOM, Generalleutnant Tom Bussiere. Ich habe eine nicht klassifizierte Diskussion gefunden, die er mit Insidern geführt hat, und das Zitat lautet wie folgt: „ Wenn die Abschreckung versagt, löst sich alles auf.“ In Sekunden, Minuten und Stunden – nicht in Tagen, Wochen und Monaten.

Zwölftausend Jahre Zivilisation sind in wenigen Stunden ausgelöscht.

Als General Kehler das sagte, war er nicht übertrieben.

Erfahren Sie mehr über „Start bei Warnung“. Sie zitieren Paul Nitze , einen ehemaligen Verteidigungsminister und späteren Berater des Präsidenten, der die Politik als „unentschuldbar gefährlich“ bezeichnet. Die Präsidenten Bush, Obama und Biden wollten, dass es abgeschafft wird. Warum ist es also immer noch vorhanden?

Ich möchte William Burr loben , der das National Security Archive an der George Washington University leitet, denn viele dieser Zitate und Dokumente stammen von dieser Organisation, die sie Journalisten wie mir zugänglich gemacht hat. Nitze war einer der größten Falken im Kalten Krieg. Dass so ein Typ zu Protokoll geht und sagt, das sei unentschuldbar gefährlich, sagt viel aus.

Mehrere Präsidenten haben im Wahlkampf versprochen, dass sie diese gefährliche Politik ändern werden, aber dann werden sie Präsident und man hört nie wieder etwas davon. Das spricht für die Art der Geheimhaltung, die gefährlich ist und geändert werden kann. Ich habe „Atomkrieg: Ein Szenario“ geschrieben , damit der Laie es in einer Nacht durchschauen kann, egal wie schrecklich es ist. Ich störe den Leser nicht mit Polemik oder Fachjargon, denn das ist ein Thema, über das jeder Bescheid wissen sollte. Denn nur im Wissen darüber ist Veränderung möglich. Wir können auf „ The Day After Battle“ zurückblicken, was in inneren Kreisen als die Reagan-Umkehrpolitik von 1983 bekannt ist.

Warte, was ist das?

Im Jahr 1983 – ich date mich hier – war ich Gymnasiast. Und ich habe den ABC-Film The Day After gesehen .

Ich war im gleichen Alter und schaute es mir auch an.

Es handelt sich um einen fiktiven Bericht über einen Atomkrieg zwischen Amerika und Sowjetrussland, und das halbe Land hat ihn gesehen. Interessanterweise wurde ABC hinter den Kulissen stark unter Druck gesetzt, den Film nicht auszustrahlen. Nun, ein sehr wichtiger Amerikaner hat es gesehen: Reagan hatte eine private Vorführung in Camp David. Sein Stabschef versuchte ihm vorzuschlagen, dass er sich das nicht ansehen sollte, aber er tat es. Und er schrieb in sein Tagebuch, dass er „sehr deprimiert“ wurde, und er nahm den Hörer und rief [den damaligen sowjetischen Präsidenten Michail] Gorbatschow an , und die beiden Führer kommunizierten – was eigentlich die einzige Lösung für all das ist.

Aufgrund dieser Mitteilungen und aufgrund ihrer Konferenz und aufgrund des Vertrags wurde das wahnsinnige Atomwaffenarsenal auf die etwa 12.500, die wir jetzt haben, reduziert, was eine beträchtliche Reduzierung darstellt. Die Position des Präsidenten vor „ The Day After“ war eine viel härtere und säbelrasselndere Haltung. Er änderte seine Position und wurde viel gemäßigter.

„Start bei Warnung“ setzt einen Präsidenten außerordentlich unter Druck. Das in Ihrem Szenario ist ziemlich ahnungslos. Er hat noch nie geprobt. Niemand sagte ihm, dass er nur sechs Minuten Zeit hätte, um aus einer Denny’s-Frühstückskarte mit existenziellen Optionen als Reaktion auf eine möglicherweise ankommende Atombombe zu wählen. Es ist kaum zu glauben, dass das Pentagon nicht jeden neuen Präsidenten einer Reihe von Kriegsspielen unterzieht.

Ich war genauso überrascht wie du. Aber das kommt von mehreren Verteidigungsministern und nationalen Sicherheitsberatern – Leuten, die in der Lage sind, den Präsidenten bei einem nuklearen Gegenangriff zu beraten. Die beste Zusammenfassung kam von Leon Panetta, der erklärte, dass er als Stabschef des Weißen Hauses Zeuge der Tatsache sei, dass es dem Präsidenten vor allem um innenpolitische Themen gehe – etwa um seine Popularität. Ich fragte Panetta, wie viel Ahnung er hatte, als er CIA-Direktor war, und er antwortete: „Fast überhaupt nicht“, denn bei der CIA geht es um Geheimdienste und nicht um Nuklearoperationen.

Erst als er Verteidigungsminister wurde, wurde ihm klar, wie schwer das alles war. Er sprach über den Besuch von Raketensilos, U-Boot-Stützpunkten und Atomkommandobunkern – wenn man solche Orte erst einmal besucht, verändert sich die gesamte Perspektive. Und deshalb glaube ich, dass er bereit war, zu Protokoll zu gehen. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Dinge prekär sind, sobald sie beginnen, und dass Entscheidungen folgen, die außerhalb der Kontrolle jedes Einzelnen liegen.

Rechts. Und unser Fortbestand hängt nicht nur von unserer internen Kommunikation und unseren Prozessen ab, sondern auch von denen unserer Gegner, über die wir wenig wissen.

Absolut.

Ihr Buch widerlegt einige gängige Mythen, zum Beispiel den Glauben, dass die USA eine ankommende Atomrakete abschießen könnten. Wir können uns wirklich nicht gegen Atomwaffen verteidigen, oder?

Wir können nicht. Das ist reine Fantasie. Während der letzten Beschwörungsformeln zur Faktenprüfung ließ ich das Buch von einem Generalleutnant lesen, der diese Szenarien für NORAD durchführte . Ich hatte fast gehofft, dass jemand sagen würde: „Annie, du solltest diesen Teil aus dem Buch streichen, weil wir eine geheime Eiserne Kuppel haben, über die du nicht berichten kannst.“ Nein. Die Wahrheit ist, dass die Vereinigten Staaten auf 44 Abfangraketen angewiesen sind, um alle ankommenden Raketen abzuwehren. Allein Russland verfügt über 1.674 Atomsprengköpfe in „abschussbereiter“ Position. Hinzu kommt, dass die Abfangjäger Berichten des Kongresses zufolge nur etwa 50 Prozent wirksam sind.

Unter den besten Umständen.

Auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel einen Test durchführt und genau weiß, wo die Rakete sein wird. Es handelt sich um einen kuratierten Test. Die Leute haben also die Vorstellung, dass wir einen Schild vom Typ Iron Dome haben. Und das tun wir nicht.

Der Reagan-Umkehrteil erinnert mich an einen Moment aus Ihrem Szenario. Ihr Verteidigungsminister wird als Präsident vereidigt, weil der Präsident und andere in der Nachfolgelinie tot oder abwesend sind, und er hat diesen Moment der Menschlichkeit. Russland hat alle seine Interkontinentalraketen auf uns abgefeuert, also wissen wir, dass wir verloren sind. Und der Neue fragt: Warum jetzt reagieren, wenn dadurch nur noch weitere Millionen Menschen getötet werden? Der STRATCOM-Kommandant sagt: Nein, wir machen das. Die Menschheit ist bereits dem Untergang geweiht, doch Russland und die Vereinigten Staaten schießen so lange mit ihren Waffen, bis praktisch keine mehr übrig sind. Es ist unsinnig. Aber ist es realistisch ?

Wenn Sie mit den Quellen sprechen, mit denen ich gesprochen habe, ist das der Fall. Viele der Entscheidungsbaumsituationen, an denen der Verteidigungsminister beteiligt war, ergaben sich aus meinen zahlreichen Gesprächen mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Bill Perry, der viel darüber nachgedacht hat – und darüber, wie der Denkprozess eines Einzelnen aussehen würde. Der Zweck der Aufnahme dieser Frage bestand darin, zu zeigen, wie der Wahnsinn von MAD – der gegenseitigen gesicherten Zerstörung – die Oberhand gewinnt.

Ich habe [dem pensionierten Waffeningenieur] Glen McDuff – dem Kurator des geheimen Museums am Los Alamos National Laboratory – die Frage gestellt, die Sie mir stellen : Was dachte er als Insider über die Vorstellung, der die Leute nicht folgen würden? Aufträge? Im Grunde sagte er: „Annie, ich würde vorschlagen, auf Powerball zu wetten, denn da hättest du eine bessere Gewinnchance als auf eine hochrangige Person im nuklearen Kommando- und Kontrollsystem, die keine Befehle befolgt.“

Rechts. Es scheint, als hätten die Leute in der nuklearen Kommando- und Kontrollstruktur diese Szenarien immer wieder durchgespielt. Sie arbeiten bis zu einem gewissen Grad auf Autopilot. Das kommt auf die Vorstellung von „Affen auf dem Laufband“ an, über die Sie am Ende des Buches schreiben: Wir haben diesen Plan gemacht und wir werden ihn befolgen – auch wenn er völlig verrückt ist.

„Affen auf dem Laufband“ war einfach ein brillantes Konzept. Es geht auf den Kalten Krieg zurück, als es als Metapher für Menschen verwendet wurde, die diesem nuklearen Wettrüsten sklavisch folgen.

Aber noch interessanter war die heutige Anekdote, die ich fand. Es handelte sich um ein wissenschaftliches Experiment, das nichts mit der ursprünglichen Metapher zu tun hatte, sondern buchstäblich Affen auf einem Laufband darstellte. Die Forscher untersuchten den Bipedalismus: Sie setzten Menschen auf das Laufband und Affen auf das Laufband. Anekdotisch sagte einer der Wissenschaftler, und ich paraphrasiere, dass einige der Affen es satt hatten, ins Nichts zu laufen, und vom Laufband abstiegen.

Ich dachte, mein Gott, die Affen sind schlauer als die Menschen, wenn es um die gegenseitige sichere Zerstörung geht.

