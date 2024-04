Demokratie ist von Extremisten und neuen Überwachungsmöglichkeiten gefährdet

Erstellt am 17.04.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 118 mal gelesen und am 17.04.2024 zuletzt geändert.

Rechtsextreme Parteien in Europa sind im Aufwind. Die linksextreme Regierung in China zeigt vor was uns droht, die Digitale Überwachung in die falschen Hände kommt. Welche Möglichkeiten gibt für es für sie, wenn sie an der Macht sind die Bürgerinnen zu überwachen und unterwerfen?

Wer in der Demokratie schläft wacht in der Diktatur auf



Sowohl rechtsextreme Regierungen in Europa als auch linksextreme Regierungen in China können heute verschiedene Mittel und Methoden zur Überwachung und Unterwerfung der Bürgerinnen einsetzen.

Zu den Möglichkeiten und Methoden zur Überwachung und Unterwerfung der Bürgerinnengehören gehören:

1 Überwachungstechnologien: Beide Regierungen könnten auf modernste Technologien wie Überwachungskameras, Gesichtserkennung, Internetüberwachung und digitale Überwachung zurückgreifen, um das Verhalten und die Aktivitäten der Bürgerinnen zu überwachen.

2 Zensur und Kontrolle der Medien: Die Regierungen könnten die Medien zensieren, kontrollieren oder einschränken, um die Verbreitung unabhängiger Informationen zu verhindern und die öffentliche Meinung zu manipulieren.

3 Repression und Einschüchterung: Durch den Einsatz von Polizei- und Sicherheitskräften könnten beide Regierungen gegen politische Gegner und Dissidenten vorgehen, um Kritik zu unterdrücken und Opposition zu entmutigen.

4 Politische Verfolgung: Die Regierungen könnten politische Oppositionsparteien, Aktivisten und Bürgerrechtsgruppen unterdrücken, verfolgen und einschüchtern, um jegliche Form von Widerstand gegen ihre Herrschaft zu unterdrücken.

5 Soziale Kontrolle und Überwachung des Verhaltens: Durch soziale Punktesysteme oder ähnliche Mechanismen könnten beide Regierungen das Verhalten der Bürgerinnen überwachen und bewerten, um Gehorsam und Konformität zu fördern.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Einsatz dieser Maßnahmen nicht nur die individuellen Freiheiten und Rechte der Bürgerinnen einschränken würde, sondern auch die demokratischen Prinzipien und Werte untergraben könnte. Der Widerstand gegen solche autoritären Praktiken und die Verteidigung der Grundrechte und Freiheiten sind entscheidend, um den Schutz der Bürgerinnen zu gewährleisten.

Welche Gesetze wären in der EU nötig damit neue Rechtsextreme nicht wie die Nazis den Staat kapern.

Was hat Orban in Ungarn gemacht und die PIS in Polen um die Demokratie auszuhöhlen?

Welche Gefahr geht von den Neofaschisten in Italien, Österreich und Deutschland aus?



Um zu verhindern, dass neue rechtsextreme Bewegungen in der EU den Staat kapern wie die Nazis, wären eine Reihe von Gesetzen und Maßnahmen erforderlich:



1 Stärkung der demokratischen Institutionen: Die EU-Mitgliedstaaten könnten Gesetze verabschieden, die die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit und die Gewaltenteilung stärken, um die demokratischen Institutionen vor politischer Einflussnahme zu schützen.

2 Schutz der Grundrechte: Es könnten Gesetze erlassen werden, die die Grundrechte und Freiheiten der Bürgerinnen schützen, einschließlich Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und Gleichbehandlung vor dem Gesetz.

3 Verbot von Hassreden und Diskriminierung: Die EU könnte Gesetze erlassen, die Hassreden, Diskriminierung und rassistische oder fremdenfeindliche Propaganda verbieten, um extremistische Ideologien einzudämmen und die gesellschaftliche Spaltung zu verhindern.

4 Stärkung der politischen Bildung: Maßnahmen zur Förderung der politischen Bildung und des Bewusstseins für demokratische Werte könnten ergriffen werden, um die Bürgerinnen zu ermächtigen, extremistischen Ideologien entgegenzutreten und sich aktiv am demokratischen Prozess zu beteiligen.



Was Orban in Ungarn und die PiS (Recht und Gerechtigkeit) in Polen betrifft, so haben sie Maßnahmen ergriffen, um die Demokratie auszuhöhlen, darunter:

1 Einschränkung der Medienfreiheit: Durch die Kontrolle oder Einschüchterung unabhängiger Medien haben beide Regierungen versucht, die freie Berichterstattung und den öffentlichen Diskurs zu unterdrücken.

2 Schwächung der Justiz: Durch die Manipulation von Richtern, die Verabschiedung von Gesetzen zur Verkleinerung des Verfassungsgerichts und die Untergrabung der Unabhängigkeit der Justiz haben sie versucht, die Kontrolle über die Justiz zu erlangen und politische Gegner zu verfolgen.

3 Beschneidung der Bürgerrechte: Durch die Einführung restriktiver Gesetze und Maßnahmen zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit, der Meinungsfreiheit und anderer Grundrechte haben sie die individuellen Freiheiten der Bürgerinnen beschnitten.



In Italien, Österreich und Deutschland geht von neofaschistischen Gruppen eine Gefahr aus, da sie extremistische Ideologien fördern, die zu Gewalt und gesellschaftlicher Spaltung führen können. Diese Gruppen könnten versuchen, politische Instabilität zu schüren und ethnische oder religiöse Spannungen zu schüren, was die demokratische Ordnung gefährden könnte. Daher ist es wichtig, extremistische Bewegungen zu überwachen, ihre Aktivitäten einzudämmen und die gesellschaftliche Resilienz gegenüber extremistischen Ideologien zu stärken. Und natürlich gibt es rechts- und linksextreme in Österreich, Deutschland, … die mit Putin packeln.

Menschenrechte vor Big Brother und Trump und auch Biden schützen – Digital Rigths

Um sicherzustellen, dass die Menschenrechte nicht unter die Räder kommen, ist es wichtig, bestimmte Regierungsbereiche besonders genau zu überwachen und sicherzustellen, dass sie im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards handeln. Zu den wichtigsten Ressorts gehören:

Es ist wichtig, dass diese Ressorts transparent handeln, der öffentlichen Rechenschaftspflicht unterliegen und Mechanismen zur Überwachung und Durchsetzung der Menschenrechte implementieren. Zivilgesellschaftliche Organisationen, unabhängige Medien und internationale Menschenrechtsorganisationen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Überwachung und dem Schutz der Menschenrechte.